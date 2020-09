Đủ trò sao Việt câu follower

Ngọc Trinh quả thật là mỹ nhân giàu có, chịu chơi nhất nhì Vbiz. Trang Instagram vừa chạm 5 triệu người theo dõi, cô liền chi 50 triệu thưởng nóng cho 10 fan, mở tiệc mời bạn thân đến chung vui và mua hàng loạt đồ hiệu tự thưởng cho bản thân.

Cụ thể, cô chi 2 tỉ đồng chỉ để mua đồ hiệu tự thưởng gồm chiếc đồng hồ Audemars Piguet 1,830 tỉ đồng và 5 đôi giày hàng hiệu. Đây là chiếc đồng hồ mà Ngọc Trinh đã "tăm tia" suốt 1 tuần trước đó bởi thiết kế sang trọng. Giá thành đắt đỏ của chiếc đồng hồ là do các viên kim cương tuy sắp xếp ngẫu nhiên nhưng mô phỏng những đợt sóng biển nên đòi hỏi tay nghề cao của thợ thủ công và thời gian khá lâu để hoàn thành.

Ngọc Trinh chi hẳn 2 tỉ để tự thưởng bản thân khi đạt lượng người theo dõi 5 triệu

Không phải tự nhiên mà Ngọc Trinh lại có màn ăn mừng hoành tráng đến thế khi đây chỉ là lượng người theo dõi trên mạng xã hội. Hiện showbiz Việt chỉ có 3 gương mặt đạt 5 triệu follower trên trang Instagram gồm Sơn Tùng M-TP, Chi Pu và Ngọc Trinh. Đây thực sự là một con số đáng ăn mừng vì lượng người này không hề ít. Đó chính là lý do, để có thể đạt được lượng người theo dõi này thì các sao cũng không ngại làm "trò".

Khi vừa đạt 5 triệu follower, Chi Pu bị tố mua follows và như chia sẻ của cư dân mạng "việc mua follows trên mạng xã hội chẳng có gì lạ, Instagram, Facebook hay YouTube cũng như nhau cả thôi. Tất cả đều có thể mua bằng tiền". Để minh chứng cho nhận định của mình, cư dân mạng đã đưa ra hình ảnh loạt người follow toàn là người nước ngoài, thậm chí tận Trung Đông, lớn tuổi. Thậm chí, có người còn công khai rao bán công cụ tăng lượt follows như một cách để "lật tẩy" Chi Pu chơi chiêu tăng follows trang Instagram của mình.

Cô còn thưởng 50 triệu cho 10 fan

Trong khi đó, Ngọc Trinh lại rất chịu khó đầu tư vào hình ảnh, nội dung cho trang cá nhân. "Nữ hoàng nội y" thường gây chú ý bằng việc chia sẻ những khoảnh khắc đời thường lên story, cô còn có cả ê-kip để quay clip và chụp những bộ ảnh sành điệu, khoe body và độ sang chảnh khiến dân tình "thả tim" mỏi tay. Nhưng cái chính, Ngọc Trinh luôn thu hút tương tác khi treo thưởng cho fan chụp lại khoảnh khắc tài khoản Instagram chạm 1 cột mốc mới.

Chi Pu cũng đạt 5 triệu người theo dõi nhưng lại bị tố mua follows

Instagram là nơi Sơn Tùng M-TP hoạt động khá thường xuyên, liên tục cập nhật các hình ảnh, khoảnh khắc đời thường, cũng như chia sẻ, quảng bá về mỗi sản phẩm, dự án của mình. Ngay khi đăng tải, ca sĩ này luôn thu hút số lượng quan tâm, yêu thích cực khủng từ người hâm mộ. Những hình ảnh ấn tượng đó đã giúp trang mạng xã hội này của Sơn Tùng M-TP vươn lên dẫn đầu về số lượng người theo dõi thời điểm hiện tại.

Sơn Tùng M-Tp cũng phải cập nhật thông tin bản thân liên tục để thu hút fan

Dù chưa đạt được con số ấn tượng như ba cái tên Sơn Tùng M-TP, Chi Pu và Ngọc Trinh nhưng các sao Việt khác cũng đang cật lực để chạy đua tìm follower. Để thu hút follower, sao Việt cũng chịu khó cập nhật cuộc sống đời tư hay thậm chí làm trò để thu hút công chúng.

