Dù chưa một lần xác nhận chuyện bầu bí nhưng gương mặt bị 'phá nét' này của á hậu Thanh Tú đã nói lên tất cả

Trong lễ ăn hỏi với ông xã đại gia cách đây hơn 2 tháng, á hậu Ngô Thanh Thanh Tú đã khiến nhiều người bất ngờ khi để lộ vòng 2 nhô cao bất thường so với thân hình vốn "mỏng như giấy" của cô. Sau đó, dù một mực giữ im lặng về chuyện bầu bí nhưng nhờ những hình ảnh với vòng 2 ngày càng lớn của Thanh Tú, nhiều người đã tin khả năng á hậu mang bầu là có thật.

Trong một số góc chụp, Thanh Tú để lộ vòng 2 nhô cao tại đám hỏi với chồng đại gia

Một cư dân mạng còn chụp được ảnh nàng Á hậu đi khám thai

Dù mặc váy suông nhưng vẫn không che được vòng 2 lớn

Mới đây, Thanh Tú lại bất ngờ chia sẻ lên trang cá nhân bức chân dung do chính mình tự chụp. Diện mạo khác biệt do gương mặt bị phá nét của người đẹp đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ. Thanh Tú còn tự mình chú thích: "Mặt tròn quá thể rồi giời ơi". Qua bức ảnh này, có thể dễ dàng nhận thấy những điểm khác biệt ở ngoại hình của Thanh Tú so với trước đây. Ngoài chuyện tăng cân trông thấy, gò má của Thanh Tú đã mở rộng hơn, cánh mũi nở ra, mái tóc có dấu hiệu bóng dầu hơn. Tất cả những dấu hiệu này đều là đặc điểm điển hình của một bà bầu.

Thanh Tú đăng bức hình selfie của mình với gương mặt phá nét gây bất ngờ

Như vậy, dù chưa chính thức lên tiếng xác nhận nhưng ai cũng tin chắc rằng gia đình Thanh Tú đang chờ đón thành viên mới trong gia đình vào năm Kỷ Hợi này.

