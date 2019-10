Đông Nhi: Cô gái nhà nghèo đứng lên từ thất bại và hành trình "nắm trọn" trái tim công tử nhà giàu Ông Cao Thắng

Đông Nhi tên thật là Mai Hồng Ngọc sinh năm 1988 ở Hà Nội. Sau đó, gia đình cô chuyển vào TP.HCM sinh sống. Gia đình Đông Nhi trước đây không được khá giả, thậm chí có thời điểm vô cùng khó khăn nhưng mọi thành viên trong nhà đều luôn đùm bọc quan tâm nhau và Đông Nhi đã có một tuổi thơ êm đềm hạnh trong ngôi nhà tràn ngập tình yêu thương.

Đông Nhi lúc mới vào nghề.

Sự nghiệp âm nhạc của Đông Nhi bắt đầu từ những bản hit nhạc trẻ dành cho tuổi teen rất nổi tiếng trên mạng như: Khó, Bí mật của hạnh phúc, I wanna be your love – Đông Nhi Ông Cao Thắng, Bối rối, Lời thú tội ngọt ngào,… Bên cạnh đó, Đông Nhi còn tham gia làm MC cho một số chương trình truyền hình và tham gia vào một số bộ phim được khán giả yêu thích như: Giải cứu thần chết, Thứ 3 học trò,…



Đôi dòng viết về sự nghiệp của Đông Nhi trên báo chí không đủ để độc giả hình dung đầy đủ về con người của Đông Nhi. Trong hành trình đến với thành công, Đông Nhi cũng gặp rất nhiều khó khăn và thất bại. Trong số đó có lần bị loại khỏi chương trình Vietnam Idol mùa đầu tiên. Cái tên Mai Hồng Ngọc đã bị loại rất sớm và đây là một bài học kinh nghiệm lớn của Đông Nhi.

Ngoài Vietnam Idol, Đông Nhi cũng thất bại ở nhiều cuộc thi âm nhạc khác. Khi ấy cô mới gần 20 tuổi, giọng ca còn non nớt, cảm xúc lẫn kỹ thuật thanh nhạc của cô chưa được hoàn thiện nên việc Đông Nhi bị dừng bước là việc bình thường.

Dù thất bại liên tiếp nhưng cô vẫn kiên định con đường mình lựa chọn.

Sau những thất bại đó, cú sốc tiếp nữa đã khiến Đông Nhi càng phải dặn mình mạnh mẽ. Cô bị chính công ty quản lý bỏ rơi vì không chịu thay đổi hình ảnh. Lúc đó, dù tuổi đời còn trẻ, tên tuổi chưa vững nhưng Đông Nhi vẫn giữ ý kiến của mình. Cô ra ngoài tự bươn chải và cố gắng kiên định trên con đường mình đã lựa chọn.

Sự nghiệp bắt đầu từ con số 0 nhưng nhờ sau đó có nhiều bài hát dễ nghe dễ thuộc hợp gu giới trẻ nên tên tuổi Đông Nhi ngày càng nổi tiếng. Khi sự nghiệp đang ổn thì không may mắn vào năm 2009, giọng ca gốc Hà Nội tuyên bố tạm ngừng mọi hoạt động ca hát với lí do sức khỏe và phải mất 1 năm sau đó Đông Nhi mới chính thức quay trở lại với làng nhạc. Việc đầu tiên sau khi trở lại sự nghiệp ca hát là cô cho phát hành album "The First Step" bao gồm các ca khúc do chính Đông Nhi sáng tác trong thời gian nghỉ ngơi. Album này giành được giải Album vàng do khán giả bình chọn và tiếp tục làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng với bài hát Từng thuộc về nhau năm 2011.

Các năm sau đó, Đông Nhi đều thành công với các bản hit và giành được nhiều giải thưởng lớn. Đến năm 2015, cô tham gia chương trình The Remix và trở thành Quán quân. Đông Nhi cũng trở thành một trong 3 vị giám khảo của chương trình “Tài năng châu Á”.



Đông Nhi ngày càng thành công và giàu có.

Hơn một thập kỉ phấn đấu cho sự nghiệp cùng là từng ấy năm cô hẹn hò cùng nam ca sĩ Ông Cao Thắng. Được biết, khác với hoàn cảnh của nhà Đông Nhi, Ông Cao Thắng sinh ra trong một gia đình giàu có sở hữu công ty lớn. Tuy nhiên, anh vẫn vô cùng độc lập trong sự nghiệp của mình.

Bản thân Đông Nhi cũng luôn cố gắng hết mình, tự kiếm tiền. Hiện tại, cô đang cùng Ông Cao Thắng quản lí một công ty giải trí lớn mạnh trong showbiz, đỡ đầu cho nhiều ca sĩ trẻ. Nữ ca sĩ sinh năm 1988 từng tiết lộ rằng, thu nhập trong 1 năm của mình và Ông Cao Thắng có thể nuôi công ty với 40 nhân viên, xây nhà, mua xe hơi, làm thêm những dự án, nhóm nhạc… Ngoài ra, cô cũng đầu tư cho sản phẩm âm nhạc của mình với kinh phí lớn khiến đồng nghiệp trong nghề nể phục. Sự nghiệp thành công, thu nhập khủng đã giúp Đông Nhi ngày càng tự tin và được fan yêu mến.

Cô nhận được tình cảm chân thành từ bạn trai giàu có

Chính sự nỗ lực hết mình trong nghề đã khiến gia đình Ông Cao Thắng yêu quý Đông Nhi. Cô có mối quan hệ thân thiết và tình cảm với các thành viên trong gia đình Ông Cao Thắng. Từ mẹ chồng cho đến em chồng tương lai đều thiện cảm với giọng ca gốc Hà Nội này.

Và ngày 13/10, trong ngày sinh nhật tuổi 31, cả Đông Nhi lẫn Ông Cao Thắng đều bật mí ngày cưới của họ. Đó là ngày 9/11, Ông Cao Thắng viết: "Chúc mừng sinh nhật độc thân cuối cùng của em". Dòng chúc mừng của nam ca sĩ họ Ông nhận được sự chúc phúc nhiệt tình từ fan.

Họ sẽ có một đám cưới vào ngày 9/11/2019.

Những khoảnh khắc hạnh phúc suốt nhiều năm của Đông Nhi - Ông Cao Thắng.

Đỗ Quyên (th)