Đời bi kịch của sao Hong Kong đóng phim Hollywood: Bị vợ con lừa tiền, sống cô đơn bệnh tật

Lưu Gia Huy là một trong những ngôi sao có thực lực võ thuật đáng nể trong làng điện ảnh Hong Kong những năm 80, 90. 8 tuổi, ông đã theo học võ, 18 tuổi bắt đầu diễn xuất. 23 tuổi, ông thủ vai nhà sư võ công cao cường trong phim Thiếu Lâm tam thập lục phòng.

Lưu Gia Huy trong Thiếu lâm tam thập lục phòng.

Gương mặt cương nghị, thân hình rắn chắc cùng khả năng thể hiện các pha võ thuật đỉnh cao mà không cần đóng thế là những lợi thế của Lưu Gia Huy so với các sao nam cùng thời. Khi mới vào nghề, vị thế của Lưu Gia Huy thậm chí còn được đánh giá cao hơn Thành Long một bậc.

Các khán giả hâm mộ Châu Tinh Trì có thể nhận ra gương mặt của Lưu Gia Huy qua vai phụ ông tham gia trong Đường Bá Hổ điểm Thu Hương năm 1993.

Năm 1994, ông đóng Túy quyền 3 cùng Lưu Đức Hoa, Trịnh Thiếu Thu và bắt đầu kết mối giao tình với Lưu Đức Hoa. Thiên vương họ Lưu từng hết lời khen ngợi tài năng võ thuật và diễn xuất của Gia Huy.

Ngoài ra, ông còn nhiều vai diễn đáng nhớ khác như Ngưu Ma Vương trong Tây du ký bản của đài TVB, vai Kim luân pháp vương trong Thần điêu đại hiệp bản năm 1995 hay Thành Côn trong Ỷ thiên đồ long ký 2000

Đặc biệt, Lưu Gia Huy cũng là một trong số ít sao võ thuật Hong Kong được các đạo diễn Hollywood thán phục võ công và mời đóng phim. Năm 2003 và 2004, ông tham gia đóng hai phần phim Kill Bill của đạo diễn Quentin Tarantino trong vai sư phụ của nữ chính.

Năm 2011, ông đóng bom tấn võ thuật The man with the iron fist cùng các sao võ thuật toàn thế giới như Dave Bautista, Lucy Liu, Cung Le,...

Sự nghiệp diễn xuất cũng lừng lẫy chẳng kém ai nhưng bệnh tật và thất bại trong hôn nhân đã khiến cuộc sống tuổi già của Lưu Gia Huy thành địa ngục. Ông từng hai lần kết hôn, có hai con một trai một gái nhưng lại cuộc sống gia đình lại "cơm chẳng lành canh chẳng ngọt".

Năm 2009, ông ly hôn với người vợ thứ hai và bắt đầu sống cô đơn một mình. Cuối năm 2011, cơn tai biến bất ngờ ập tới khiến Lưu Gia Huy liệt nửa người. Sự nghiệp của ông cũng chấm dứt từ đó.

Sau khi ngã bệnh và phải ngồi xe lăn, tiền viện phí của Lưu Gia Huy mỗi tháng lên tới gần 100 ngàn đô la Hồng Kông (khoảng 290 triệu đồng). Từ tài tử võ thuật nổi tiếng võ công cao cường, thân hình cường tráng, ông gầy sọp đi và rơi vào cảnh túng quẫn vì chạy chữa bệnh tật.

Sau khi ông bệnh, người vợ cũ cùng 2 đứa con chưa một lần đến thăm ông. Đã thế, họ còn tìm cách chiếm đoạt gia sản, lợi dụng lúc ông nằm viện đã lục tung phòng ngủ để tìm tiền bạc.

Điều khiến Lưu Gia Huy sốc nhất là phát hiện con trai lớn Kris đã cấu hết với người trợ lý Eva Phùng Ánh Hoa bí mật lừa hơn 230 ngàn USD thù lao đóng phim của ông.

Tài tử đã kiệt quệ, không có tiền thanh toán viện phí. Lưu Gia Huy phải bán căn nhà duy nhất đang ở để chữa bệnh.

Thậm chí có thời điểm Lưu Gia Huy túng thiếu đến nỗi các đồng nghiệp tại TVB đã chung tay quyên góp ủng hộ ông. Người bạn cũ Lưu Đức Hoa cũng đã vào bệnh viện thăm và phải rơi nước mắt trước tình trạng thảm thương của ông.

Lưu Gia Huy phải sống nhờ sự giúp đỡ của bạn bè cũ.

Đến nay, bệnh tình của cựu sao võ thuật đã bớt nghiêm trọng nhưng ông vẫn phải đi lại bằng xe lăn. Tuổi 68, Lưu Gia Huy tiếp tục sống cô độc không người thân ở bên chăm sóc.

Những năm gần đây Lưu Gia Huy khỏe mạnh hơn. Ông được bạn bè tổ chức sinh nhật vì không người thân thích.

Theo Phương Anh

Thế Giới Trẻ