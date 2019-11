Đỗ Đức Thành xin lỗi vì nói dối con gái

Sáng 5/11, tại Nhà tang lễ Cầu Giấy (Hà Nội), lễ tang Đỗ Hạnh An, con gái đạo diễn Đỗ Đức Thành, diễn ra trong không khí nhẹ nhàng và thanh thản. Không có tiếng kèn trống, giai điệu tiễn đưa Hạnh An được chơi bởi dàn nhạc, là những nhạc phẩm kinh điển do gia đình đạo diễn yêu cầu. Gầy rộc sau những ngày chăm con ốm, Đỗ Đức Thành thú nhận anh đã khóc một lần nức nở ngay ngày 2/11 trong giây phút con gái từ biệt thế giới. Hôm nay, trong lễ tang Hạnh An, nếu được con "cho phép", anh sẽ lại khóc một lần nữa để trút bỏ gánh nặng kìm nén sau những ngày gồng mình làm điểm tựa cho con và gia đình.

Bài điếu văn dài 6 phút Đỗ Đức Thành phát biểu trước những người đến dự tang lễ không được chuẩn bị sẵn. Anh bảo đã nói theo cảm xúc lúc đó và "Hạnh An cho bố nói gì thì bố nói như thế". Sau những tâm sự về hành trình đồng hành cùng con suốt một tháng điều trị tại Việt Nam và hơn 2 năm chữa bệnh tại Singapore, ông bố đạo diễn mấy lần nói lời xin lỗi. "Con hỏi tôi 'bao giờ con được đi học lại', tôi bảo cùng lắm là 1-2 tháng. Hạnh An, bố xin lỗi, con không thể đi học được", anh nói. Trước đó, Đỗ Đức Thành xin mọi người dành vài phút lắng nghe giọng hát của con gái anh. Không gian nhà tang lễ chùng xuống khi giai điệu ca khúc Can't help falling in love do An thể hiện vang lên trong trẻo.

Mẹ và em trai Hạnh An.



Hạnh Anh qua đời hôm 2/11 tại Bệnh viện Raffles sau hơn hai năm chiến đấu với ung thư (kể từ 9/2017). Gia đình hỏa táng em tại Singapore rồi đưa về Việt Nam chiều 4/11 sau đó gửi tại chùa. Kết thúc tang lễ, tro cốt của Hạnh An được chuyển về quê nội ở Thái Bình để làm lễ cầu siêu. Đạo diễn Đỗ Đức Thành sẽ thực hiện di nguyện của con gái là sử dụng số tiền được quyên góp để ủng hộ các bệnh nhân ung thư khác và xây dựng nhà thờ họ Đỗ.

Theo Ngôi sao