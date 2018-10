Đinh Ngọc Diệp: 'Tôi muốn đứng sau thành công của chồng'

- Từ khi chị có thai , cuộc sống hai vợ chồng ra sao?

- Chúng tôi vui vẻ, thể hiện tình cảm nhiều hơn và cùng nắm tay bước vào cuộc sống mới. Victor Vũ lên kế hoạch cẩn thận để chúng tôi đón con sắp chào đời. Tôi thấy anh lo hơn cả những bà mẹ "bỉm sữa" (cười). Anh sắp xếp thời gian biểu nghiêm ngặt, từ ngày dự sinh, đặt chỗ trong bệnh viện, làm nôi, đặt tên con, và cả những chuyện chọn tã sao cho không dị ứng da, cách dạy dỗ con sau này.

Chồng tôi có lúc hào hứng như đứa trẻ, có lúc lo lắng như "ông cụ non". Anh thường lo lắng về các loại thuốc tôi uống xem có thành phần nào, việc chích thuốc giảm đau khi sinh sẽ có ảnh hưởng gì đến mẹ và bé? Cả hai vợ chồng thường nghiên cứu, đọc nhiều sách về sinh sản. Đề tài về gia đình, con cái dường như bất tận trong những cuộc trò chuyện. Có lẽ vì được quan tâm nhiều nên tôi chẳng thấy mệt mỏi hay ốm nghén gì trong suốt chín tháng thai kỳ.

Đinh Ngọc Diệp và Victor Vũ kết hôn vào tháng 3/2016. Sau đám cưới, cô lui về hậu trường, ít đóng phim. Ảnh: Quỳnh Trần.

- Sau hơn hai năm kết hôn , vợ chồng chị giữ lửa trong tình yêu ra sao?

- Điều quan trọng với chúng tôi là sự chân thành. Đôi khi, hai vợ chồng tự tay làm những điều nhỏ nhặt, dễ thương hàng ngày cho nhau chứ không nhờ người giúp việc. Anh hay phải đi xa để nghiên cứu bối cảnh, làm việc nhưng chúng tôi giữ liên lạc và trò chuyện nhiều với nhau. Tôi chưa bao giờ thấy xa cách, tủi thân do anh luôn quan tâm. Đôi khi, Victor mời tôi lên chỗ làm việc - như phòng dựng phim - để cùng ăn cơm và hiểu hơn công việc của anh. Sự gắn bó của chúng tôi cũng đến từ chuyện hợp gu trong phim ảnh. Cả hai thích phim ly kỳ, phim ma, hay cùng xem buổi tối ngay cả khi tôi đang mang thai (cười).

Bộ đôi dự kiến đón con đầu lòng vào cuối tháng 10. Ảnh: Quỳnh Trần.

- Hôn nhân khiến chị thay đổi lối sống như thế nào?

- Trước đây, tôi sống phóng khoáng, cảm hứng, cứ một hai tuần lại thay đổi vị trí đồ trong nhà. Sau khi kết hôn, tôi được học cách sắp đồ cho ngăn nắp hơn. Victor Vũ kỹ tính cả trong cuộc sống riêng. Dù có người giúp việc, anh thường tự tay sắp xếp đồ đạc trong nhà. Anh tin vào phong thủy trong không gian sống, ngôi nhà phải thoáng, sáng sủa, gọn gàng thì sự tập trung và suy nghĩ sẽ sáng suốt hơn. Anh không áp đặt hay bắt ép tôi theo lối sống ấy. Tuy nhiên, sự tự giác và kỷ luật của anh tự khiến tôi thay đổi theo. Về tính tình, tôi thấy chín chắn, bớt sống bề ngoài hơn giai đoạn trước khi lập gia đình.

- Từ khi lấy chồng, vì sao chị ít xuất hiện ở các sự kiện của làng giải trí như trước?

- Tôi hài lòng, thấy hướng đi này là sáng suốt. Sự nghiệp lớn nhất của người phụ nữ là chồng, con cái và gia đình. Tôi thích hào quang trong mắt chồng, muốn là ngôi sao của anh và con cái nhiều hơn của công chúng. Đó là lựa chọn cá nhân của tôi. Chỉ cần hài lòng với gia đình, tôi nghĩ đó là chiến thắng lớn nhất của mình rồi.

Nhưng dù không đóng nhiều phim, không đi nhiều sự kiện, tôi vẫn hoạt động đều đặn trong giới. Tôi hỗ trợ truyền thông, phụ trách phần hoạt hình cho Lôi Báo , làm sách ảnh cho phim mới. Có nhiều lĩnh vực hậu trường khiến tôi hứng thú, muốn học hỏi và khám phá. Chúng gợi mở cho tôi những khía cạnh mới của một tác phẩm điện ảnh, ví dụ như thiết kế poster sao cho hấp dẫn. Trước đây, khi chuyên tâm diễn xuất, tôi ít được tiếp cận những điều này.

- Chị vừa trở lại với nhân vật trong "Người bất tử" sau hai năm vắng bóng. Điều gì ở vai diễn thu hút chị?

- Vai này nhiều tâm trạng, khác với các nhân vật trước của tôi - thường nhí nhảnh, dễ thương hoặc có yếu tố hài. Ngoài ra, tôi cũng thích và muốn đóng phim có yếu tố tâm linh. Trong phim, tôi hóa thân người mẹ tên An ở thế kỷ 21, đơn độc nuôi con và đau khổ trước bệnh tình của con. Đồng thời, những giấc mơ kỳ lạ buộc cô tìm đến nơi xuất hiện trong đầu mình. An giống một người ngoài cuộc, từng bước tìm hiểu câu chuyện về người đàn ông bất tử sống qua ba thế kỷ. Do đó, góc nhìn của cô tương đồng với khán giả.

- Góp mặt trong phim của chồng đạo diễn, chị và Victor Vũ làm việc ra sao?

- Victor Vũ phân biệt rõ giữa công việc và đời tư, yêu cầu khắt khe với tôi giống người khác. Tôi cũng không muốn anh ưu tiên hay đối xử tình cảm hơn với tôi ngoài phim trường do như vậy sẽ rất trẻ con. Tuy nhiên, tôi hiểu Victor Vũ hơn lần cộng tác trước (phim Cô dâu đại chiến năm 2011) nên không cần trao đổi nhiều. Chỉ cần nhìn ánh mắt, cách lên xuống giọng của anh, tôi đã đoán được ý phần nào. Chồng cũng hiểu tôi để nhanh chóng tìm ra cách truyền đạt thấu đáo. Những cảnh của tôi do đó không mất nhiều lần quay.

- Sau khi sinh con, dự định tiếp theo của chị là gì?

- Tôi không muốn bị nhìn như bà mẹ nặng gánh nuôi con hay tảo tần quá. Khoảng vài tháng sau sinh, tôi sẽ cố cân bằng công việc để lại ra phim trường, hỗ trợ chồng trong dự án mới - Mắt biếc (chuyển thể từ tác phẩm của Nguyễn Nhật Ánh). Tôi mong học hỏi được nhiều để trở thành cánh tay đắc lực cho anh trong tương lai.

Theo VnExpress