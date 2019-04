Đinh Hiền Anh: Hoa hậu hay 'Bông hồng quyền lực' chỉ như trang sức, ca sĩ mới là danh hiệu

Sở trường của chị là các ca khúc trữ tình theo phong cách pop ballad, từ cơ duyên nào mà chị lại quyết định làm album DVD về chiến tranh?

- Tôi là người Nghệ An, từ bé mỗi khi đi qua ngã ba Đồng Lộc hay Truông Bồn tôi đã mơ ước sau này lớn lên sẽ hát những ca khúc về sự hy sinh mất mát của chiến tranh, nhất là về những người phụ nữ Việt Nam. Dự án được chuẩn bị sớm nhất nhưng lại phát hành muộn nhất sau hai dự án trước đây là E ấp và Thương, vì tôi muốn thực hiện một cách kỹ lưỡng và chau chuốt nhất. Có một cái khó là khi bắt tay vào thực hiện dự án, tôi không tìm được bài phù hợp. Mãi đến năm ngoái tôi tình cờ nghe được bài Khúc ru Đồng Lộc của nhạc sĩ An Hiếu và ngay lập tức đã gọi cho anh ấy. Sau đó tôi có tâm sự với nhạc sĩ Lê An Tuyên rằng ngã ba Đồng Lộc có rất nhiều bài hát hay, nhưng Truông Bồn thì không nhiều nên chị phải viết cho em một vài bài về Truông Bồn. Từ lời đề nghị ấy, Vầng trăng sáng Truông Bồn đã ra đời.

Đinh Hiền Anh mời NSUT Mạnh Cường vào MV "Khúc ru Đồng Lộc"

Còn bài Mẹ Việt Nam là bài Đinh Hiền Anh có được lâu nhất. Đó là một sáng tác của nhạc sĩ An Thuyên và khi ông còn sống đã gọi Hiền Anh đến và dành tặng ca khúc này cho tôi vì cho rằng chất giọng của tôi hợp với bài hát. 10 ngày sau đó, nhạc sĩ An Thuyên qua đời và tôi xem ca khúc mà ông trao lại cho tôi như là một tài sản vô giá, khiến tôi càng muốn thu âm và phát hành nó ngay lúc đó... Ca khúc đã được tôi thể hiện trong chương trình Đi tìm bóng núi - đêm nhạc tưởng nhớ và tri ân nhạc sĩ An Thuyên diễn ra hồi đầu năm nay qua bản phối của nhạc sĩ Dương Cầm.

Ca khúc “Mẹ Việt Nam” được đánh giá là khá xúc động, vậy cảm xúc được lấy “chất liệu” ngoài đời của chị ra sao?

- Có rất nhiều cảm xúc để tôi hát ca khúc này cũng như thực hiện cả album, trong đó có bắt nguồn từ chính người mẹ của Hiền Anh. Mẹ tôi cũng như tất cả các bà mẹ Việt Nam trong hoàn cảnh đó, sinh ra trong thời chiến, chứng kiến những đau thương mà cuộc chiến mang lại. Mẹ của Hiền Anh từng tham gia lực lượng Thanh niên xung phong, đã có những cống hiến cho đất nước và cũng hết lòng hi sinh vì chồng vì con. Bằng những cảm xúc ấy, album lần này khiến tôi hài lòng nhất, mặc dù các album trước là “E ấp”, “Thương” tôi được hát đúng sở trường là pop ballad. Album DVD “Mẹ Việt Nam” này tôi không hát thiên về nhạc đỏ hay tình ca nhưng vẫn đảm bảo được tính bi tráng khi hát về chiến tranh.

Nữ ca sĩ xúc động khi nói đến sự hi sinh của những người mẹ VNAH

Trong album, chị hài lòng với ca khúc nào nhất?

-Tôi hài lòng với cả 3 nhưng sâu đậm hơn là ca khúc “Mẹ Việt Nam”. Cái gì cũng có thể nhân bản được, trừ mẹ. Hơn nữa, ca khúc còn gắn liền với những kỷ niệm của nhạc sĩ An Thuyên. Nó “đắt” về ca từ và được sử dụng đàn bầu, khiến ca khúc gần nhất với hồn dân tộc.

MV có sự tham gia của một diễn viên nhí. Chị cũng có con gái nhỏ, sao chị không để bé thử sức như nhiều nghệ sĩ đã từng làm?

- Tôi có quan điểm rất rõ ràng giữa công việc và gia đình. Hơn nữa bé nhà tôi rất nhút nhát, không quen trước đám đông chứ nói gì đứng trước máy quay. Chưa biết chừng việc “thử sức” ấy lại mang đến những luồng thông tin rằng tôi “chiêu trò”, mang con ra để PR cho sản phẩm nên tốt nhất là hãy để mọi thứ được diễn ra khách quan nhất.

Các dự án trước, chị không kêu gọi tài trợ nhưng lần này thì có nhiều đơn vị đồng hành cùng. Chị gặp khó khăn trong vấn đề tài chính chăng?

- Dự án lần này về chiến tranh, được quay DVD nên rất tốn kém. Có sự đồng hành của nhà tài trợ sẽ khiến tôi bớt vất vả. Với sản phẩm, đầu tư kinh phí cũng mới mang lại những cảnh quay chân thực và chỉn chu nhất. Các album trước, tôi chỉ cần chọn bối cảnh, đầu tư trang phục đẹp là quay được rồi. Còn lần này là bom đan, khói lửa nên bối cảnh, hậu kỳ phải chuẩn bị rất công phu. Album cũng huy động lượng diễn viên quần chúng đông nên chi phí thực hiện là không hề nhỏ.

Là ca sĩ nhưng chị cũng được biết đến với anh hiệu Hoa hậu Doanh nhân Quý bà Thế giới 2017, Nữ hoàng kim cương 2017 và mới đây là vinh doanh Bông hồng quyền lực. Đâu là danh hiệu thực sự mà chị hướng đến?

- Giải thưởng hay danh xưng, tôi chỉ coi đó là gia vị, là món trang sức tô điểm thêm cho cuộc sống của mình. Nghề chính của tôi vẫn là ca sĩ nên các danh xưng đó, tôi cương quyết không dùng đến. Giải thưởng Bông hồng quyền lực là do ấn phẩm Kết nối doanh nhân bình chọn nên tôi nghĩ nó cũng không phải là cái gì quá ghê gớm. Là một ca sĩ, tôi chỉ thích hát thôi và đó mới là danh xưng mà tôi mong muốn nhất. Thế nên cứ đều đặn mỗi năm một dự án âm nhạc ra đời. Còn những thứ khác thuộc về cuộc sống riêng thôi, tôi không bao giờ đưa vào âm nhạc và công việc. Gia đình cũng vậy, tôi sẽ không nói ở đây.

Chị nói giải thưởng chỉ như món đồ trang sức, nhưng vì thế mà khiến cho chị chịu những bàn tán thì nó có đáng không?

- Đã là trang sức thì có người thích người không. Khi mình đeo bạc nhưng người ta cho phải là vàng mới đẹp chẳng hạn. Tôi nghĩ giải thưởng đó cốt lõi là mang đến giá trị tinh thần, tạo động lực cho người phụ nữ, doanh nhân. Còn những bàn tán thì tôi không có ý kiến.

Chị từng có thời gian vắng bóng trong đời sống âm nhạc và gần đây quay trở lại một cách đúng nghĩa. Nhìn lại khoảng thời gian ấy chị có nuối tiếc không?

- Thực ra tôi chưa bao giờ tiếc nuối cả. Cuộc sống khi đó bắt buôc phải dừng lại thôi vì còn lo toan cho gia đình, con cái. Trong kiếp nhân sinh của con người đôi khi có những bước ngoặt mà mình không thể đoán định. Dừng hát cũng rất buồn nhưng cuộc sống luôn có những khúc quanh co mà mình phải dừng lại để ưu tiên cho những thứ khác trước. Tuy không quan trọng nhất nhưng nó cấp thiết hơn thì phải phân chia nó ra. Nghệ sĩ quan trọng nhất là cảm xúc, khi nó bị chi phối để hướng sự tập trung cho mảng khác thì rất khó để hát hay. Dù có như thế nào thì niềm đam mê âm nhạc vẫn luôn luôn tồn tại và tôi sẽ làm tốt hơn trong giai đoạn này để bù đắp cho khoảng thời gian đó.

Gia đình, âm nhạc, điều gì là ưu tiên nhất với chị lúc này?

- Là cả hai và thêm đôi chút tô điểm với những người bạn tốt. Những cái khác như dư luận, bàn tán... là nghệ sĩ thì tôi không thể quan tâm. Đôi khi mình phải biết chấp nhận.

Cảm ơn ca sĩ Đinh Hiền Anh!

NSND Thanh Hoa cho biết, Đinh Hiền Anh vừa là học trò, vừa là con gái nuôi của bà. Mặc dù vậy, khi dạy học trò, ca sĩ “Tàu anh qua núi” rất khắc khe. Đinh Hiền Anh tiết lộ rằng khi dạy, NSND Thanh Hoa không bao giờ nhẹ nhàng, vỗ về. Đó là những lúc ở ngoài đời sống. Không ít lần cô bị mẹ nuôi mắng mỏ, quát tháo nhưng cũng chính vì sự khó tính đó mà tốt cho mình rất nhiều. Thưởng thức cả 3 MV trong album, NSND Thanh Hoa đã xúc động chia sẻ: “Là người trải qua hai cuộc chiến, tôi phải cám ơn ê kíp (đạo diễn Dương Lan Hương, giám đốc âm nhạc Lê Anh Thủy) vì đã cho những hình ảnh về chiến tranh sống lại một cách trang trọng và dịu ngọt. Thế hệ trẻ sẽ không thể quên khi nghe MV này”. Nữ ca sĩ nổi tiếng cũng hài hước: “Hiền Anh hát rất dễ thương, không còn hình ảnh của một công chúa. Bây giờ u mới dám nhận là hình như có dạy Đinh Hiền Anh”.

