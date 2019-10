Điều gì khiến Công Lý, Bằng Kiều giữ được quan hệ “tình thân mến thân” với vợ cũ sau khi ly hôn?

Mới đây, chuyện nghệ sĩ Xuân Hương bất ngờ công bố hồi ký của mình về cuộc “hôn nhân địa ngục” với MC Thanh Bạch đã khiến không ít người ngỡ ngàng. Ngờ ngàng bởi cả hai đều là những nghệ sĩ đáng kính trong làng nghệ và chuyện tan vỡ hôn nhân của họ đã xảy ra lâu lắm rồi. Thậm chí, có thể nói chuyện buồn này đã ngủ yên trong quá khứ và ở thời điểm hiện tại, mỗi người cũng đã có một cuộc sống riêng.

Dẫu biết, cuộc hôn nhân nào cũng có những góc khuất không dễ nói ra nhưng một khi nó đã ngủ yên thì việc đánh thức nó dậy liệu có làm cho mối quan hệ thêm phần căng thẳng?

Thực tế, thời gian gần đây, chuyện ly hôn của các sao Việt dày đặc và nhan nhản trên các phương tiện truyền thông khiến người ta “chán ngấy”. Điều mà nhiều người quan tâm đó là sau ly hôn các nghệ sĩ sẽ đối xử với nhau như thế nào? Mấy ai ly hôn mà vẫn giữ mối quan hệ “tình thân mến thân” đẹp đẽ và văn minh như cặp đôi Công Lý - Thảo Vân, Bằng Kiều - Trizzie Phương Trinh?

Thảo Vân với Công Lý và bố mẹ Công Lý vẫn giữ được mối quan hệ tốt đẹp dù đã ly hôn 10 năm.

Công Lý - Thảo Vân: Hoà hợp hơn cả thời còn sống chung

Công Lý - Thảo Vân chia tay nhau khi cậu con trai Tít (tên thật là Gia Bảo) vừa lên 5 tuổi. Cuộc hôn nhân của họ thậm chí còn ngắn hơn cả hôn nhân của Thanh Bạch - Xuân Hương, Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang…

Mãi cho đến nhiều năm sau, mỗi khi được hỏi lý do khiến hai người đường ai nấy đi, Công Lý vẫn “sững” người ra mà nghĩ ngợi. Anh không thể lý giải được nguyên nhân dẫn tới sự đổ vỡ này. Công Lý chia sẻ: “Không có một lý do nào hết, đến giờ tôi và mẹ Tít (tức Thảo Vân) vẫn không thể đưa ra được lý do vì sao lại chia tay”.

MC Thảo Vân cũng rất mở lòng khi được hỏi về chuyện cũ. Với chị, việc chia tay Công Lý không phải vì mâu thuẫn trong cuộc sống chung hoặc vì đối xử tàn tệ với nhau mà chỉ đơn giản là vì không thể hoà hợp.

“Chúng tôi chia tay không phải vì chúng tôi không tốt. Thật lòng, tôi không phải người tệ và anh Lý cũng thế. Chỉ là chúng tôi không hợp nhau thôi. Chuyện này mọi người nghe thì có vẻ không đáng tin nhưng quả thật trong cuộc sống vẫn có những chuyện như thế xảy ra. Khi hai người không thể tìm được tiếng nói chung và cùng quan điểm sống thì tách ra hai hướng để xây dựng cuộc sống mới tốt đẹp hơn là điều nên làm.

Tôi vẫn cho rằng, ly hôn không phải là điều đơn giản. Nhưng việc ly hôn ở đây cũng một phần vì con nữa. Tôi không muốn con sống trong không khí bố mẹ không hạnh phúc. Nhiều người bảo mình có thể “đóng kịch” trước mặt con nhưng họ quên rằng trẻ con rất nhạy cảm”.

Điều đáng nói là dù đã “đường ai nấy đi” nhưng giữa họ vẫn giữ một mối quan hệ rất tốt đẹp. Và họ không cần phải giấu giếm điều đó hoặc cố tỏ ra để mọi người nhìn nhận khác đi. Cả hai vẫn ứng xử rất tự nhiên mỗi khi làm việc chung hoặc gặp gỡ. Thảo Vân vẫn gọi chồng cũ là “bố Tít” như ngày còn sống chung, Công Lý vẫn luôn gọi Thảo Vân là “mẹ Vân” hoặc “mẹ Tít”.

Trước đám đông, họ không ngại ngần cười nói với nhau, thậm chí khoác tay nhau chụp hình một cách rất thoải mái. Thỉnh thoảng người ta còn bắt gặp mẹ con Thảo Vân đi ăn uống rất vui vẻ cùng bạn gái mới và con gái riêng của Công Lý.

Những dịp sinh nhật của cả hai, họ lại dành cho nhau những lời chúc rất đỗi ngọt ngào và chân tình như thể giữa họ là hai bạn thân thiết chứ không phải từng là vợ chồng. Đặc biệt, dù đã có cuộc sống mới nhưng Công Lý vẫn luôn làm tốt trách nhiệm của mình đối với con trai. Anh luôn cố gắng bù đắp ở khả năng có thể để các con không bị thiếu thốn tình cảm và sự quan tâm.

Bố mẹ Công Ly còn nằm lòng từng sở thích của con dâu cũ.

Thảo Vân vẫn thường xuyên đưa con trai về thăm ông bà nội hoặc cả hai mẹ con cùng về mỗi khi nhà nội có việc quan trọng. Những dịp sinh nhật bố mẹ của Công Lý, Thảo Vân vẫn gọi điện chúc mừng hoặc chủ động mua quà rồi bảo con trai mang qua. Thậm chí, Thảo Vân còn thú nhận, tình cảm của chị dành cho bố mẹ chồng cũ vẫn ăm ắp như thuở mới về làm dâu bởi chị hiểu việc chia tay của họ đã khiến cho bố mẹ Công Lý rất khổ đau.

“Một trong những lí do quan trọng đầu tiên mà tôi luôn giữ mối quan hệ thật tốt với bố và bên nội của Tít chính là vì Tít, sau đó mới đến mình. Vì khi chúng ta giữ được mối quan hệ tốt lành thì mình sẽ là người hạnh phúc chứ không đau khổ thêm.

Trong cuộc sống, những hơn thua này nọ cũng có lúc xuất hiện trong tâm trí bởi con người đâu phải thánh nhân nhưng mình cần phải cân nhắc giữa được và mất để con mình đã thiệt thòi rồi đừng làm nó thiệt thòi hơn nữa vì sự đối xử không tốt của gia đình hai bên”, Thảo Vân tâm sự.

Có lẽ vì thế mà tình cảm của Tít dành cho cả bố lẫn mẹ đều không hề có sự khác biệt. Thỉnh thoảng, cu cậu lại đến thăm bố và ở lại chơi với bố cả buổi. Hàng ngày, bố con vẫn liên lạc và trò chuyện với nhau.

Thảo Vân chia sẻ rằng: “Chúng tôi phải luôn cố gắng làm sao để con luôn có được tình cảm của cả bố mẹ lẫn ông bà. Với nhà nội con vẫn là đứa cháu tuyệt vời và với bên ngoại con vẫn là đứa cháu ruột thịt. Thật sự đây là một điều không dễ. Nó đòi hỏi phải sự xây dựng từ nhiều phía và đòi hỏi người lớn phải biết kiềm chế đi những cái tôi của mình”.

Bằng Kiều - Trizzie Phương Trinh: Tại sao lại không thể là bạn bè?

Tương tự, cặp đôi Bằng Kiều - Trizzie Phương Trinh dù đã “đường ai nấy đi” khá nhiều năm nhưng họ vẫn đối tốt với nhau như hai người bạn thân. Trước khi chia tay, Bằng Kiều còn đưa vợ con về Việt Nam và không ngần ngại dắt vợ lên sân khấu trong đêm liveshow riêng để tặng nhẫn kim cương với những lời yêu thương “có cánh”.

Những bữa ăn đầm ấm và vui vẻ giữa Bằng Kiều với Trizzie Phương Trinh cùng các con luôn diễn ra thường xuyên.

Sau khi chia tay, cả hai vẫn thường xuyên dắt 3 con trai đi ăn uống và mua sắm rất vui vẻ “như chưa hề có cuộc chia ly”. Thậm chí, thỉnh thoảng người ta lại không nhịn được cười khi thấy Bằng Kiều vào trang cá nhân của Trizzie Phương Trinh “thả” những câu trêu đùa đầy tếu táo.

Bản thân Trizzie cũng luôn dành cho Bằng Kiều một sự trân trọng và quý mến mỗi khi nhắc đến. Thậm chí, mới đây, nhân sinh nhật của Bằng Kiều, Trizzie còn gửi lời chúc với mong muốn “ba của 3 đứa trẻ sớm tìm được người nâng khăn sửa túi”.

Bằng Kiều kể: “Thỉnh thoảng, Trizzie lại qua nhà anh chơi, ăn uống với cả gia đình. Nếu cô ấy không về thì cũng cho cô tài xế chở 3 đứa về chơi với bố và bà nội. Chúng tôi bây giờ như hai người bạn. Chúng tôi có mối quan tâm hàng đầu là 3 đứa con. Những gì các con thấy vui vẻ và hạnh phúc nhất thì chúng tôi phải dành cho chúng nó.

Khi cả hai người cùng nghĩ về chuyện đó thì không có gì khó để xây dựng mối quan hệ tốt đẹp cả. Tôi thấy rằng, các cặp vợ chồng sau ly hôn không nhìn mặt nhau thường là do xung đột về quyền lợi, không xung đột quyền lợi thì mọi thứ sẽ êm đẹp”.

Không chỉ vậy, Bằng Kiều còn thú nhận dù cả hai đã có cuộc sống riêng nhưng vẫn rất biết rõ về quan hệ tình cảm của nhau. Bằng Kiều biết chuyện vợ cũ có bạn trai, ngược lại, Trizzie biết Bằng Kiều có bạn gái. Không ai phải giấu giếm mà chỉ mong mỗi người sớm tìm được hạnh phúc cho riêng mình.

“Tôi với Trizzie bây giờ đều rất thoải mái với đời sống của mình và thoải mái với kiểu cách quan hệ như thế này. Thứ nhất là chúng tôi rất tôn trọng nhau. Thứ hai là cảm thấy vui khi thấy nhau hoặc vui khi thấy ai đó có hạnh phúc mới. Từ lúc chia tay đến giờ tôi cũng giỏi lên, cô ấy cũng giỏi lên”, Bằng Kiều chân thành nói.

Tại sao không thể làm bạn sau khi ly hôn?

Trizzie từng kể lại câu chuyện khi được chồng cũ gọi điện rủ đi ăn cùng các con, cô đã nhanh chóng có mặt tại cửa hàng. Cô cho biết, có không ít người thắc mắc về mối quan hệ giữa mình với Bằng Kiều nhưng với cô chuyện đó không có gì khó hiểu cả. Nữ ca sĩ này còn khẳng định có thể làm bạn với chồng cũ và những đứa con rất vui khi cả hai là bạn bè thân thiết của nhau.

“Nhiều người khó hiểu vì sao hai người ly hôn rồi mà vẫn có thể ngồi ăn chung và trò chuyện một cách thân mật như vậy. Tại sao không, nếu chúng ta nói chúng ta có thể hy sinh tất cả vì con cái. Cho dù bố mẹ ly hôn nhưng thỉnh thoảng vẫn đi ăn chung nhau để các con vui thì có gì gọi là hy sinh to tát đâu mà làm không được”.

Theo Trizzie: “Vợ chồng không thể cùng nhau đi đến hết cuộc đời, đó là duyên số và chúng ta có quyền lựa chọn con đường riêng để đi. Nhưng nó không có nghĩa là hai người phải thù ghét, oán hận nhau.

Chúng ta có trách nhiệm chung là những đứa con vậy nên làm bạn với nhau để cùng nhau chăm sóc, dạy dỗ tụi nó nên người và cho chúng nó một gia đình khi có thể. Nhiều khi bố mẹ xa nhau nhưng mỗi khi gặp nhau vẫn tươi cười còn hơn là ở gần nhau mà suốt ngày cau có nặng nhẹ với nhau để làm ảnh hưởng tới con cái”.

Theo Hà Tùng Long

Dân trí