Diệp Lâm Anh khoe nhẫn đính hôn nạm đầy kim cương trước thềm đám cưới

Ngay sau màn cầu hôn vô cùng lãng mạn của bạn trai vào tối 26/4, Diệp Lâm Anh đã nhanh chóng chia sẻ chiếc nhẫn đính hôn trên trang cá nhân của mình. Dù không tiết lộ giá trị nhưng nhìn độ "khủng" của chiếc nhẫn với vô số kim cương đính xung quanh, đông đảo người hâm mộ nhận định món quà này có giá trị không hề nhỏ.

Kèm theo đó, Diệp Lâm Anh viết: "I love you Heo. Thank you for everything (Tạm dịch: Em cảm ơn Heo (biệt danh của bạn trai Diệp Lâm Anh). Cảm ơn anh vì tất cả)". Ngay sau khi chia sẻ, nhiều fan hâm mộ lẫn bạn bè thân thiết đã vào chúc phúc và chia sẻ niềm vui với Diệp Lâm Anh.

Diệp Lâm Anh khoe nhẫn đính hôn nạm đầy kim cương trên Instagram. Ngoài món quà cưới, chiếc đồng hồ thuộc thương hiệu Hublot của cô cũng thu hút không ít sự chú ý.

Đàm Thu Trang cũng chúc mừng cô bạn thân thiết của mình. Sau Diệp Lâm Anh, chuyện tình lãng mạn giữa Cường Đôla và người đẹp xứ Lạng rất được fan hâm mộ mong chờ một cái kết viên mãn.

Hoa hậu Jolie Nguyễn, hoa hậu Lam Cúc dành những lời chúc tới Diệp Lâm Anh.

Theo Tri thức trẻ