Diễn viên Việt Trinh giàu cỡ nào?

Nữ diễn viên “Ngọc trong đá” từng bật mí về kỷ niệm thời vàng son khi cát-xê vai diễn mấy chục cây vàng, mỗi ngày có hơn 100 người đến gõ cửa xin chữ ký, đi đến đâu là đông nghịt khán giả vây kín đến đó, thậm chí nhiều fan còn sẵn sàng tháo nữ trang giá trị tặng chị ngay trên sân khấu…Có thể nói cùng với “người tình màn ảnh” Lý Hùng, Việt Trinh là ngôi sao của dòng phim “mỳ ăn liền” có cuộc sống xa hoa bậc nhất showbiz Việt lúc bấy giờ.

Nhan sắc mặn mà của Việt Trinh

Việt Trinh ở tuổi 20 là một trong những người tự cao, sân si, ngạo mạn không xem ai ra gì, chẳng thèm nghe lời khuyên của bất kỳ ai và chuyện tình cảm cũng không thể kiểm soát. Việt Trinh chia sẻ về vai diễn đầu tiên trong sự nghiệp. Dù bản thân chưa có kinh nghiệm về diễn xuất và vẻ ngoài còn chút quê mùa, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn tích lũy kinh nghiệm, chị đã nhanh chóng vụt sáng để trở thành diễn viên nổi tiếng khi tuổi đời còn rất trẻ.

Bước qua ánh hào quang của một thời hoàng kim, bỏ lại sau lưng những thị phi và sóng gió cuộc đời, nữ hoàng phòng vé ngày nào giờ chọn cuộc sống an nhiên, lặng lẽ bên con trai. Việt Trinh tự nhận mình không còn là ngôi sao hot để đòi cát-xê "khủng" nhưng đến thời điểm hiện tại cô vẫn là gương mặt được quan tâm, chú ý để lựa chọn vào vị trí giám khảo trong các game show truyền hình.

Người đẹp một thời cũng kiếm được nguồn thu khá ổn định từ việc đạo diễn phim, các phim cô trực tiếp đạo diễn như: “Trở về”, “Vợ của chồng tôi” “Nữ minh tinh” cũng hiếm khi khoe tài sản cá nhân với truyền thông dù cô sở hữu khối gia tài kếch xù.

Việt Trinh xinh đẹp mặn mà thách thức thời gian và tuổi tác

Ở tuổi 45, “Người đẹp Tây Đô” và con trai sống tại biệt thự nhà vườn ngập cây xanh và hoa quả tại Bình Dương, cách xa chốn Sài Gòn phồn hoa đô thị. Cơ ngơi của Việt Trinh nổi bật nhất vùng vì diện tích rộng và không gian được rào bọc tỉ mỉ.

Căn nhà của Việt Trinh được xây theo phong cách hiện đại. Toàn bộ đều có nước sơn màu trắng.

Phía sau cánh cổng là khoảng sân trước nhà rất rộng, phía tay phải ngôi nhà là vị trí đẹp nhất được cô chọn lựa để đặt một bức tượng Phật Bà Quan Âm. Việt Trinh cho biết, cô thỉnh bức tượng này từ chùa Non Nước về nhà riêng sau khi tham gia bộ phim "Duyên trần thoát tục". Cô có thói quen trước và sau khi đi làm về đều tới lễ tại tượng Phật này để cầu xin sự bình an, may mắn. (Ảnh:Zing)

Trong nhà, Việt Trinh một góc rộng ngay giữa phòng khách là vị trí ưu tiên đặt bàn thờ Phật với rất nhiều bức tượng quý giá. Thậm chí có bức tượng được Việt Trinh thỉnh về từ Myanmar, Ấn Độ hoặc Thái Lan...(Ảnh:Zing)

Ga ra ô tô được đặt sát bên phòng bếp.

Phòng bếp và phòng khách được thiết kế tách biệt làm hai gian nhà, nối giữa là lối đi lộ thiên rất thông thoáng.(Ảnh:Zing)

Phía bên hông căn nhà là chiếc xích đu sắt kiên cố để chiều tối hoặc sáng sớm, hai mẹ con người đẹp có thể vui đùa.

Khuôn viên biệt thự của Việt Trinh khá rộng lớn. Xung quanh được bao bọc bởi cây xanh. Trồng nhiều loại rau và cây ăn trái.

Lối đi mộc mạc, gần gũi với thiên nhiên dẫn ra một góc khác của khu vườn lớn.(Ảnh:Zing)

Ngoài những lúc bận rộn trên trường quay, cô lại dành thời gian chăm lo cho nhà cửa, vườn tược và hạnh phúc khoe hình ảnh vườn thu hoạch của nhà mình làm ra trên trang cá nhân

Và là chủ sở hữu hãng phim Sena

Việt Trinh thường xuyên đi lại bằng xế hộp sang dòng Mercedes. Cô có lái xe đưa đón khi cần di chuyển. Đạo diễn Lê Hoàng từng tiết lộ “người đẹp Tây Đô” là diễn viên đầu tiên đi xe hơi những năm 1980. Tuy nhiên, Việt Trinh sống khá tiết kiệm nên dù giàu có vẫn không thích đổi xế hộp như nhiều người.

Theo Minh Anh (VietNamNet)