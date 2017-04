Diễn viên 'Vì sao đưa anh tới' ăn tối với bạn bè tại Việt Nam

Mới đây, bức ảnh về nam diễn viên Hàn Quốc Shin Sung Rok ăn tối cùng một vài người bạn tại Việt Nam được chia sẻ. Cụ thể, nam diễn viên của Vì sao đưa anh tới đang có mặt tại TP.HCM. Thông tin về sự xuất hiện này nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Shin Sung Rok chụp ảnh với bạn bè người Việt. Ảnh: Yan My cung cấp.

Được biết, đây là tiệc sinh nhật của diễn viên Yan My, người đóng vai Mai trong phim Zippo, Mù tạt và em. Hai người tỏ ra thân thiết. Yan My cũng cho biết diễn viên Hàn Quốc là người rất thân thiện và dễ gần.

“Tôi đã giới thiệu một vài điểm tham quan ở TP.HCM cho Shin Sung Rok. Cả hai đã cùng những chia sẻ về phim ảnh. Tôi hy vọng có cơ hội cùng hợp tác với anh trong tương lai”, nữ diễn viên bật mí.

Shin Sung Rok nổi tiếng trong Vì sao đưa anh tới với nhân vật phản diện, đóng chung cùng Kim Soo Hyun, Jun Ji‑Hyun. Biểu cảm đáng sợ của Shin Sung Rok khiến nhiều người ám ảnh, gọi là "ác nhân".

Tuy nhiên, ở ngoài đời thường, nam diễn viên được nhận xét là hiền lành. Shin Sung Rok còn được biết đến qua các bộ phim như Definitely Neighbors, Three Dads, One Mom...

Tháng 6 năm ngoái, Shin Sung Rok đã kết hôn với một người ngoài ngành giải trí. Hai người hạnh phúc chào đón con gái đầu lòng sau gần 6 tháng tổ chức đám cưới.

Yan My tạo dáng bên nam diễn viên Hàn Quốc.

Trong khi đó, Yan My là người được biết đến với các phim truyền hình như 13 nữ tử tù, Sóng gió gia đình, Biệt thự Pensee, Zippo, Mù tạt và em...

Hiện tại cô đang đóng phần 3 của loạt phim hình sự Hồ sơ lửa dài 1000 tập. Trong phần này, Yan My đóng vai con gái ông trùm xã hội đen, một nhân vật có tâm lý phức tạp.

Theo Zing