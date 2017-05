Diễn viên Văn Anh bị chấn thương phải nhập viện

Màn nhảy nhót mùa lân đã khiến Văn Anh phải nhập viện vì chấn thương ở chân, tay.

Trong tập 1 chương trình Tôi có thể (I can do that), diễn viên Văn Anh do chậm chân hơn các người chơi khác trong bảng A (gồm dancer Minh Hiền, ca sĩ Hằng Bingboong, á khôi Yến Nhi) nên bị buộc phải chọn loại hình nghệ thuật khó nhằn nhất để hóa thân – Múa lân mạo hiểm.

Trong múa lân mạo hiểm có rất nhiều pha phải nhào lộn trên những cây trụ cao vút nên khả năng gây sát thương rất lớn, đặc biệt với dân không chuyên như Văn Anh. Nam diễn viên không thể ngờ rằng mình lại bị thương đến rách cả tay khi luyện tập.

"Vốn dĩ Văn Anh rất thích làm những điều lạ, thích tìm hiểu và thích khám phá. Trong khi Tôi có thể là gameshow thử thách người nghệ sỹ phải làm điều chưa từng làm và từ đó khám phá xem khả năng mình làm đến đâu. Vì vậy, Văn Anh tham gia nhưng không ngờ khó thế này", Văn Anh chia sẻ.

Theo Văn Anh, lúc đầu cả vợ anh - Tú Vi cũng tham gia cùng nhưng do sức khoẻ không được tốt nên đã lui về đành làm khán giả động viên chồng. "Tú Vi luôn ủng hộ, động viên Văn Anh, ngay cả những lúc luyện tập, quay hình, Vi luôn có mặt để cổ vũ. Cô ấy không hề ghen bởi chúng tôi đều làm nghệ thuật lâu rồi và biết môi trường mình làm việc như thế nào", Văn Anh chia sẻ.

Văn Anh phải tập luyện với cường độ rất cao.

"Chắc chắn sẽ rất khó khăn cho Văn Anh và tất cả các bạn chơi cùng. Vì phải làm những điều không đúng sở trường, đôi khi phải hành động đến mức mạo hiểm. Nhưng đã chơi là chấp nhận và tiến tới đên cùng. Nhưng thật sự, đó cũng là một trải nghiệm thú vị cho sự hiểu biết của mình đối với các ngành nghề khác",Văn Anh chia sẻ.

