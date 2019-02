Diễn viên 'The Hangover' treo cổ tự tử ở tuổi 49

Diễn viên Brody Stevens.

Brody Stevens được tìm thấy qua đời tại nhà riêng ở Los Angeles vào 13h ngày 22/2. Theo The Blast, nam diễn viên đã treo cổ tự tử và cảnh sát vẫn đang phỏng vấn các thành viên trong gia đình, điều tra về nguyên nhân cái chết.

Ngôi sao 48 tuổi trước đây từng mở lòng về căn bệnh trầm cảm của anh. Gần đây Brody Stevens cũng tâm sự với bạn bè rằng anh đang uống thuốc vì nhận thấy chứng trầm cảm đã làm lụi tàn khả năng sáng tạo trong việc diễn hài.

Người đại diện của Brody Stevens xác nhận tin buồn và chia sẻ: "Brody là một nghệ sĩ truyền cảm hứng và là bạn của rất nhiều người trong cộng đồng hài kịch. Anh ấy đã thúc đẩy ranh giới sáng tạo và niềm đam mê với công việc của anh cùng niềm yêu thích bóng chày lan truyền đến mọi người. Anh ấy được rất nhiều người yêu quý và sẽ còn được nhớ đến mãi".

Đạo diễn đoạt giải Emmy Peter Atencio bày tỏ niềm tiếc thương đối với ngôi sao tài năng và miêu tả Brody Stevens là "một trong những người ngọt ngào nhất tôi từng gặp và người có trái tim cực kỳ nhân hậu".

Brody đóng vai sĩ quan cảnh sát trong phim Hangover 2.

Brody Stevens sinh năm 1970, đã trải qua 20 năm hoạt động trong lĩnh vực hài kịch. Anh từng đóng vai phụ trong phim hài Hangover phần 1 và phần 2 cùng Bradley Cooper. Brody cũng góp mặt trong hàng chục bộ phim truyền hình và điện ảnh khác. Anh là gương mặt quen thuộc với khán giả Mỹ qua các show truyền hình như Late Night with Conan O'Brien, Jimmy Kimmel Live!, Late Friday, The Late Late Show with Craig Kilborn...

