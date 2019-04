Diễn viên Thanh Hương nói về việc Huỳnh Anh bỏ quay, nhập viện

Diên viên Huỳnh Anh và nhà biên kịch Hồng Ngát. Ảnh: TL

Mắc lỗi với những lý do hợp lý

Sự việc Huỳnh Anh bỗng dưng biến mất, đoàn làm phim “Truyền thuyết Quán Tiên” không cách nào liên lạc được đã gây ảnh hưởng đến cả trăm người trong ê-kíp khiến nhà biên kịch Hồng Ngát - đại diện đơn vị sản xuất dự án phim lên tiếng bức xúc. Đặc biệt, nhà biên kịch bày tỏ việc không hài lòng khi nam diễn viên đã nhận trước 50% cát-sê mà không có trách nhiệm.

Ngoài ra, bà cũng thẳng thắn đánh giá cho rằng Huỳnh Anh sớm có chút thành công mà cho rằng mình là ngôi sao. “Một nghệ sĩ, một diễn viên muốn đi xa được trước hết phải biết làm việc chuyên nghiệp và có ý thức tôn trọng nghề nghiệp. Biết yêu quý công việc mình làm. Biết tìm kiếm cơ hội và khi có cơ hội là phải cống hiến hết mình. Không thể mới có một chút thành công đã mắc bệnh chảnh, bệnh “ngôi sao”.

Trước những lời cáo buộc đó, Huỳnh Anh cho biết, anh phải đi bệnh viện cấp cứu “bất khả kháng” do dị ứng. Đồng thời nam diễn viên khẳng định đã liên lạc với Đinh Tuấn Vũ để giải thích và nhận được cảm thông. “Đinh Tuấn Vũ là người mời tôi đóng phim này, còn bà Hồng Ngát thì tôi không biết” – diễn viên “Chạy trốn thanh xuân” chia sẻ. Bên cạnh đó, nam diễn viên sinh năm 1992 cũng tố ê kíp làm phim đang cố tình mượn chuyện để PR cho dự án mới và gọi họ là “những kẻ cơ hội”.

Tất nhiên Huỳnh Anh không phải trường hợp “bỏ ngang” có lý do duy nhất hay hiếm gặp và có lý do “chính đáng” của showbiz Việt. Trước đó, trở về từ cuộc thi “Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới”, Phạm Hương gây sốt toàn bộ làng giải trí và nhanh chóng trở thành một cái tên rất được săn đón. Nhận lời tham dự talkshow “Ghế đỏ” do Thùy Minh dẫn chương trình, cô bất ngờ bỏ show vào phút chót khi toàn bộ ê kíp đã chuẩn bị sẵn sàng. Lý do mà Phạm Hương đưa ra là cô bị dị ứng nên không thể lên hình. Điều này khiến MC Thùy Minh vô cùng bức xúc và thẳng thừng nhận xét huấn luyện viên The Face “thiếu trung thực”.

Tất nhiên, nghệ sĩ nào khi mắc lỗi cũng đưa ra lý do vô cùng hợp lý. Ví dụ như Kỳ Duyên từng đến sự kiện muộn khiến chương trình họp báo “Hoa hậu Việt Nam” phải lùi lịch tận một tiếng đồng hồ. Lý do được người đẹp đưa ra là vì trời mưa khiến cô không đến nơi theo đúng hẹn. Lan Khuê, Minh Tú cũng từng bị chỉ trích đến trễ họp báo ra mắt “The Face 2018” đến gần 2 tiếng đồng hồ. Lan Khuê phân trần do lịch hẹn với khách mời, phóng viên và huấn luyện viên là khác nhau còn Minh Tú giải thích sức khỏe có vấn đề nên đã đến bệnh viện kiểm tra.

Biên kịch, đạo diễn đều không chấp nhận

Khán giả không khỏi ngán ngẩm trước việc sao Việt có văn hóa “dây thun” và tự cho mình những quyền rất vô lý. Về ồn ào của Huỳnh Anh, dù lên tiếng thanh minh và đưa ra bằng chứng chứng minh sự “oan ức” nhưng anh vẫn không nhận được sự cảm thông từ dư luận. Đơn giản vì nam diễn viên này không phải lần đầu bị tố với cùng một lý do. Thậm chí, sau sự cố lần này nhà sản xuất còn tuyên bố cạch mặt Huỳnh Anh bởi cảm thấy không được nam diễn viên tôn trọng.

Theo biên kịch Hồng Ngát, lý do phải nhập viện vì sốc phản vệ thực phẩm mà nam diễn viên đưa ra là không thỏa đáng, bởi một người nghệ sĩ chuyên nghiệp không nên nhận lời đi ăn nhậu khi đã có lịch bay đi quay phim vào ngày hôm sau.

Đồng thời, nhà biên kịch cũng khẳng định, những phát biểu về việc nam diễn viên vô trách nhiệm trên báo chí là do quá giận cách hành xử của anh, chứ không hề có mục đích PR cho phim. “Bản thân những thành phần tham gia phim này đã đủ sự đứng đắn tử tế để PR cho phim của mình. Tiếc cho bạn ấy một cơ hội thôi. Nếu muốn tiếp tục sự nghiệp diễn xuất thì càng phải rèn luyện mình hơn nữa. Có thể cảm thông vì tuổi trẻ ham vui nhưng không nên đổ lỗi cho người khác”, biên kịch Hồng Ngát bày tỏ.

Ngoài ra, nữ biên kịch cho rằng Huỳnh Anh nên hoàn cát xê đã nhận cho đoàn làm phim và chấm dứt những ồn ào ở đây. Bà hy vọng, sẽ không còn ai nhắc đến tên nam diễn viên với mình.

Sau khi đọc thông tin sự việc, đạo diễn “Gái già lắm chiêu” Bảo Nhân đã chỉ trích nam diễn viên trên trang cá nhân: “Một từ duy nhất dành cho bạn diễn viên này: Mất dạy”.

Liên hệ với nữ diễn viên Thanh Hương - người đã lên tiếng bảo vệ Huỳnh Anh, sẵn sàng làm chứng việc nam diễn viên bị dị ứng phải nhập viện. Còn về lời tố cho rằng nam diễn viên mắc bệnh ngôi sao thì cô cho rằng: “Là nghệ sĩ thì ai cũng có lúc này lúc khác. Tôi thấy cần lên tiếng vì chứng kiến cậu ấy bị dị ứng, nổi mẩn. Còn về việc nói Huỳnh Anh mắc bệnh ngôi sao thì xin phép không bàn luận sâu. Cá nhân tôi cũng là diễn viên luôn đặt trách nhiệm lên trên hết, tôi thậm chí còn không có khái niệm ngôi sao. Nếu chỉ sống bằng bề nổi của showbiz thì nhiều người sẽ quan tâm độ nổi tiếng và mắc “bệnh” này, “bệnh” kia. Còn tôi không khẳng định là mình không từng mắc lỗi, không cổ súy cho việc đến trễ hay không thông báo. Cái tôi cần là tình cảm, sự yêu thương của khán giả qua mỗi vai diễn”.

Diễn viên trẻ Lương Thanh - nữ chính đang thu hút của “Những cô gái trong thành phố” chia sẻ rằng, bản thân đã không ít lần đi trễ gây ảnh hưởng đến đoàn làm phim và cảm thấy rất áy náy về điều đó.

Cô chia sẻ: “Là diễn viên trẻ mới ra trường nên khi tham gia phim truyền hình tôi đã khá sốc với tần suất làm việc của vai chính: Quay phim từ sáng sớm đến đêm muộn mới về mà sáng vẫn phải dậy đúng giờ. Thời gian đầu tôi thường xuyên ngủ quên, đến trễ. Nhưng không phải mình ngôi sao vì tôi hiểu mình chẳng là ai trong giới này cả. Chỉ đơn giản vì là tuổi còn trẻ nên có tính hay ngủ nướng, dậy muộn. Có những hôm cuống cuồng lao ra khỏi nhà, biết là muộn nên đi trên đường luôn mồm giục anh taxi đi nhanh nhất có thể. Vì vừa lo vai diễn mà lại ngại với cả đoàn làm phim. Mỗi lần như thế tôi đều nhận được lời nhắc nhở nghiêm túc từ ê-kíp. Nhưng từ lúc làm phim VFC, tôi học hỏi được nhiều về giờ giấc đi làm và khắc phục được điều đó. Tôi hiểu, để trở thành một diễn viên, nghệ sĩ chuyên nghiệp thì nên nghiêm khắc với bản thân từ những điều nhỏ nhất”.

Bàn về câu chuyện này, diễn viên Minh Tiệp lắc đầu bày tỏ: “Có một hiện thực đáng buồn là hiện nay không ít nghệ sĩ trẻ mới nổi đều tự cho mình cái quyền được chảnh. Cái quyền đó thể hiện đầu tiên ở việc cho bản thân đến muộn trong các sự kiện mà chẳng thèm xin lỗi. Đó là điều đáng buồn, hành động đó không phải thể hiện đẳng cấp mà đang coi thường người khác và coi thường chính tên tuổi của mình. Không tuân thủ được giờ giấc - điều đơn giản nhất, nhỏ nhất thì bạn sẽ không làm được điều gì lớn”.

Ngọc Mai