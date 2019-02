Diễn viên 'Sống chung với mẹ chồng' suýt chết, gặp vận đen liên tiếp phải bỏ nghề

Liên tiếp gặp vận đen trong công việc và cuộc sống, 1 năm qua diễn viên Kiên Trung - gương mặt quen thuộc trên truyền hình Việt biến mất khỏi màn ảnh vì tai nạn bất ngờ khiến anh không thể đóng phim.

Diễn viên Kiên Trung trước khi bị tai nạn.

Thoát chết trong gang tấc, bị liệt cơ mặt không thể đóng phim

- 1 năm qua, nhiều khán giả thắc mắc sao anh không có hoạt động gì mất hút khỏi màn ảnh, vì sao vậy?

Đầu năm ngoái, phải nói là mọi thứ đang rộng mở trước mắt tôi. Tôi và diễn viên Việt Anh vốn chơi thân với nhau và đang có kế hoạch kinh doanh, cũng đã tìm được địa điểm khá ưng ý để đầu tư. Bên cạnh đó tôi cũng có một series phim sitcom về đội trọng án và giữ vai trò phó đạo diễn cũng như sản xuất với sự góp mặt của dàn diễn viên nổi tiếng. Nhưng ngay sau đó tưởng chừng mọi thứ vào guồng thì lại gặp trục trặc không có sóng. Kế hoạch kinh doanh cũng bị dừng do địa điểm thuê bị thu lại, mọi thứ dồn dập đến trong 1 tuần. Chưa kể trục trặc trong gia đình rồi vì nhiều lý do tôi rút khỏi sitcom "Gia đình là số 1".

Nhưng mọi thứ chưa dừng lại ở đó, đúng ngày 11 Tết 2018, một vụ ẩu đả diễn ra trong quán của tôi, từ trên gác xuống đến nơi chưa biết chuyện gì xảy ra thì cả một chai bia đã đập vào sau gáy khiến tôi gục ngay sau đó. Mọi người nói thấy tôi gục trong vũng máu thì nghĩ tôi đã chết. Lúc đó vết thương chỉ cách 2 cm là trúng động mạch chủ và có thể tôi cũng đã mất mạng. Với tôi, đó là khoảng thời gian tột cùng của đen đủi.

- Thoát chết trong gang tấc nhưng tai nạn khiến anh liệt nửa cơ mặt đến giờ chưa hồi phục. Với một diễn viên, điều quan trọng nhất là gương mặt, anh đã phải đối mặt với bi kịch đó ra sao?

Đầu tiên là cảm giác đau về thể xác nhưng sau đó, hàng ngày nhìn vào gương và thấy gương mặt mình thì buồn thực sự. Chị cũng biết nghề diễn viên thì chỉ có gương mặt, tôi bị thế này là coi như không còn cơ hội. Bị đứt dây thần kinh số 7, là giây thần kinh quyết định 5 cơ biểu cảm trên gương mặt thì đúng là án tử hình.

Thực sự sốc! Bởi nếu chỉ bị liệt dây thần kinh số 7 thì chỉ cần châm cứu kiên trì là khỏi nhưng đằng này dây thần kinh của tôi bị đứt hẳn nên mọi thứ trở nên mất hy vọng. Đấu tranh cũng mệt mỏi nhưng tôi nghĩ giờ mình không thể cứ buồn mãi, rồi còn gia đình, còn công việc nên sau chuỗi ngày dài thắc trắng tôi lại quyết định quay lại mở nhà hàng và tạo dựng lại từ đầu. Dồn sức cho việc kinh doanh nên tôi cũng chưa thể tiếp tục phẫu thuật lần thứ 2 kể từ sau tai nạn.

Diễn viên Kiên Trung (ngoài cùng bên phải) trong phim "Khi đàn chim trở về".

- Thời gian qua có lời mời đóng phim nào mà anh phải từ chối vì gương mặt của mình?

Đến giờ cơ mặt của tôi chưa trở lại bình thường. Cách đây 2-3 tháng có 1 dự án phim sitcom liên hệ mời tôi. Tôi có giải thích là tôi mới bị tai nạn, cơ mặt bị thế này thế kia nhưng họ nói vai diễn này hài và dí dỏm, không cần hình thức. Tôi cẩn thận quay lại clip cơ mặt mình gửi cho họ xem và quả thật ngày hôm sau tôi nhận được lời từ chối kèm xin lỗi từ họ. Thực ra đã xác định điều đó từ lâu nhưng tôi cũng buồn.

Bên VFC cũng mời tôi đóng 1 vai ngắn trong phim 'Mê cung' của đạo diễn Khải Anh. Mặc dù các anh chị hết sức động viên nhưng nghĩ đi nghĩ lại tôi đành từ chối. Chưa kể gương mặt mình thế này, thời gian qua tôi bị sụt đi 6kg nữa. Thực sự là đến tụ tập hội hè tôi còn không muốn xuất hiện nữa. Tôi ý thức mình ở đâu, như thế nào. Một diễn viên luôn cần đến gương mặt. Nếu vác cơ mặt liệt một nửa lên màn ảnh thì không phải, tự nhiên thành 'cố đấm ăn xôi'.

Bạn tôi nói, nếu họ là tôi thì cắn lưỡi từ lâu rồi

- Liên tiếp gặp đen đủi, có khi nào anh nghĩ quẩn?

Nhiều người bạn nói nếu họ là tôi có khi họ cắn lưỡi từ lâu rồi. Nhưng thực sự là trong đầu chưa bao giờ tôi nghĩ đến chuyện tiêu cực nhất. Tôi chỉ biết cuộc sống đến đâu thì đón nhận đến đó dù mình cũng có lúc buồn kinh khủng. Là một diễn viên cũng có hình thức, tự nhiên còn không được như người bình thường thì gần như đó là dấu chấm hết cho nghề diễn.

Thực sự là tôi không muốn nghĩ quẩn nhưng qua nhiều lần gặp các bác sĩ và biết cơ hội trở lại bình thường của mình gần như là không còn nữa thì thực sự là đau. Chưa kể khi thành công và mọi việc suôn sẻ thì tự nhiên có nhiều cơ hội tới, nhưng khi mình thất bại thì câu chuyện lại khác.

Tai nạn đến bất ngờ, không được đền bù, lại là diễn viên tự do, không đóng phim thì lấy gì sống? Mở mắt ra phải lo tiền ăn uống, thuốc thang, tiền châm cứu bấm huyệt vài trăm ngàn một ngày. Do vậy gần như tôi không có thời gian để nghĩ đến sức khỏe của mình chứ đừng nói đến chuyện tiêu cực. Lúc đó con trai 6 tuổi thực sự là nguồn sống của tôi. Tôi không được phép làm gì con mình thiệt thòi so với bạn bè. Vì vậy tôi phải nỗ lực, phải quay lại kinh doanh.

Nhưng tiền đâu để kinh doanh? lại phải đi vay mượn nhưng bên cạnh sự giúp đỡ của nhiều người, tôi cũng nhận nhiều lời cay đắng lắm. Chưa bao giờ tôi rơi vào hoàn cảnh như vậy, trong 1 năm mọi thứ đến quá kinh khủng mà mình không thể ngờ được.

Kể từ khi bị tai nạn, Kiên Trung từ chối tham gia phim ảnh.

- Nhiều người thắc mắc sao anh không tìm cách chạy chữa cho gương mặt bình thường trở lại đi mà lo kinh doanh làm gì?

Với nhiều người, họ có thể bán nhà để chữa cho gương mặt mình trở lại bình thường bởi đó là bộ mặt và thương hiệu của diễn viên nhưng tôi thì khác. Trước đây tôi đam mê làm diễn viên đến mức học xong ngành Ngân hàng có thể bỏ tấm bằng đi mà học diễn xuất, đóng phim rồi học đạo diễn. Nhưng tôi phải ngừng đam mê ấy để tập trung kinh doanh, tôi nghĩ khi mình có tiền để lo cho gia đình, trang trải các khoản nợ rồi thì lúc đó mới dám nghĩ đến bản thân. Do vậy mấy tháng qua tập trung mở nhà hàng tôi chưa lúc nào có thời gian nghĩ đến bản thân.

Chưa biết khi nào mới có thể đóng phim trở lại

- Ngày trở lại với phim ảnh còn mờ mịt, có khi nào anh nghĩ mình phải chia tay với nghề diễn tại đây?

Thực sự là có. Mình phải thực tế và biết được hoàn cảnh của mình nên tôi nghĩ chắc còn lâu nữa mình mới quay lại với nghề diễn. Nhưng tôi mong sau này mình sẽ có thể tiếp tục với công việc đạo diễn, dù rất gian nan.

Nam diễn viên chưa biết khi nào mới có thể đóng phim trở lại.

- Tròn 1 năm sau khi tai nạn ập đến, phiên tòa sơ thẩm xét xử người gây ra thương tiếc cho anh vừa diễn ra có phán quyết thế nào?

Người đó bị xử từ 12-15 năm, phải bồi thường 200 triệu viện phí nhưng nhà cậu ấy thì hoàn cảnh khó khăn, bố làm bảo vệ, mẹ làm lao công mà bố con không nhận mặt lâu. Khả năng tôi nhận được đền bù rất khó vì từ hồi xảy ra tai nạn đến nay tôi chưa nhận được lời thăm hỏi hay thậm chí là 1 quả cam từ họ.

- Giả sử có nhận được đủ số tiền đền bù thì nó có đủ để trả cho chi phí anh đã bỏ ra để chạy chữa suốt thời gian qua?

Riêng chi phí phẫu thuật chạy chữa sơ sơ là 150 triệu, chưa kể thuốc thang và tiền châm cứu tới 300.000/buổi. Đến giờ tôi cũng chưa thống kê được mình đã bị mất bao nhiêu tiền, bởi thực sự có quá nhiều thứ tôi phải lo. Ví dụ gia đình bên đó họ có khả năng khắc phục thì không sao nhưng vì họ có hoàn cảnh như vậy nên giờ ngồi tính lại càng buồn hơn.

Theo Mỹ Anh

VietNamNet