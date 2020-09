“Diễn viên nam/nữ ấn tượng" VTV Awards 2020 gây bất ngờ với kết quả chung cuộc

Tối 5/9 trên VTV1 đã diễn ra Lễ trao giải Ấn tượng VTV - VTV Awards 2020: Dấu ấn 50 năm. Một trong hai hạng mục được quan tâm nhất chính là “Diễn viên nam/nữ ấn tượng" khiến nhiều người bất ngờ.

Cụ thể, ở hạng diễn viên nữ ấn tượng đã gọi tên nữ diễn viên Hồng Diễm vai Khuê “Hoa hồng trên ngực trái". Như vậy, vượt qua Lã Thanh Huyền, Diễm My 9X, Phương Oanh, Quỳnh Kool, Hồng Diễm để giành chiếc cup danh giá này.

Cầm chiếc cúp trên tay, Hồng Diễm bày tỏ cảm xúc: “Tôi vinh dự lần 3 đứng trong bảng đề cử và đã may mắn nhận được giải thưởng năm nay. Như vậy “ngôi sao Khuê” của anh Bảo đã một lần nữa đem lại may mắn cho tôi. Cảm ơn BTC, Đài truyền hình đã tạo ra sân chơi ấn tượng. Nhờ giải thưởng chúng tôi có động lực để làm nghề hơn. Tôi cũng xin cảm ơn VFC, đạo diễn Đỗ Thanh Hải đã luôn tin tưởng. Cảm ơn ê-kíp “Hoa hồng trên ngực trái" và cảm ơn khán giả đã ủng hộ. Tôi không biết đền đáp ân tình như thế nào và giải thưởng này dành cho tất cả các bạn. Một lời cảm ơn nữa gửi đến gia đình đã luôn đứng sau ủng hộ tôi vô điều kiện”.

Chia sẻ về kết quả này, top 5 diễn viên nam ấn tượng cũng bày tỏ cảm xúc. Nhan Phúc Vinh cho rằng tất cả những người lọt vào top 5 đều xứng đáng, còn chiến thắng giành cho ai may mắn hơn.



“Tôi đóng cặp với chị Lã Thanh Huyền suốt 1 năm qua và thực sự nhận thấy đam mê của chị với vai diễn, với khán giả. Vì thế, dù không giành giải nhưng tôi mong chị sẽ thành công, đam mê hơn nữa”, Nhan Phúc Vinh bày tỏ.

Xuân Nghị gửi đến cô bạn diễn Quỳnh Kool: “Tôi may mắn lần đầu kết hợp VFC và người đầu tiên đóng cùng trong top 5 diễn viên ấn tượng chính là Quỳnh Kool. Cô ấy có nét diễn vô tư, luôn làm tốt trong mọi phân đoạn”.

Xuân Nghị giành "Diễn viên nam ấn tượng"





Thanh Sơn đồng ý với Xuân Nghị về "người tình màn ảnh". Nam diễn viên gửi gắm đến bạn diễn Diễm My: "Diễm My đã cho Sơn nhiều cảm xúc khi cộng tác cùng. May mắn chưa mỉm cười nhưng hi vọng sắp tới cô ấy sẽ tiếp tục Bắc tiến, hợp tác với VFC và hi vọng lúc đó tôi không phải nam phụ bên cô ấy nữa".

Ở hạng mục "Diễn viên nam ấn tượng" một kết quả gây bất ngờ khi Xuân Nghị vai Cao Minh Bách "Nhà trọ Balanha" đã "qua mặt" các đàn anh để nhận giải thưởng này.



Nam diễn viên nghẹn ngào chia sẻ: “Cảm xúc lúc này của tôi là nhịp tim không thể đo đếm được, cứ đập loạn xạ. Cầm chiếc cúp trong lòng tôi rạo rực, khó diễn tả. Để có được thành công này, cảm ơn VFC, đạo diễn Đỗ Thanh Hải, ekip “Nhà trọ Balanha". Và người cảm ơn nhiều nhất là đạo diễn Khải Anh. 80% vai diễn Cao Minh Bách được đạo diễn thổi hồn. Cảm ơn khán giả ủng hộ, đừng quên Nhà trọ, đừng quên Cao Minh Bách”.

Dẫn chương trình ấn tượng: BTV Việt Hoàng

Hà Lê giành "Ca sĩ ấn tượng"

Hình ảnh thời sự ấn tượng: Khoảnh khắc kì diệu giữa tâm dịch bệnh của VTV8

Nhân vật của năm: Đội ngũ y bác sĩ bệnh viện Bạch Mai

