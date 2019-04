Diễn viên Minh Luân: "Mọi người đừng đoán già đoán non về cái chết của anh Vũ khi cánh sát chưa chính thức xác nhận"

Nhớ lại đêm diễn cuối cùng cùng đàn anh trên đất Mỹ, diễn viên Minh Luân cho biết: “Tôi qua Mỹ trước anh Vũ, anh ấy đến gần ngày diễn mới qua nên đêm 31/3 thấy anh kêu mệt mỏi và thiếu ngủ thì ai cũng nói chắc do thời gian gấp gáp, lại lệch múi giờ, lại mất ngủ triền miên mà uống thuốc cũng không ngủ được nên anh ấy mệt.

Anh ấy nằm ngủ vật vã trên ghế sofa với hàng ghế sân khấu. Mọi người cũng hỏi thăm anh ấy còn cười bảo chắc do thuốc ngủ vật. Khi ra sân khấu anh vẫn mệt nên nghĩ do ngấm thuốc. Trong đoàn ai cũng biết cơ thể anh ấy yếu, suy nhược do thiếu ngủ nên dễ kiệt sức, lại trái thời tiết nên dễ mệt dễ bệnh. Vì thế cứ để cho anh ấy nằm nghỉ ngơi”.

Nghệ sĩ Anh Vũ và Minh Luân trong đêm diễn cuối cùng

Là người ở bên cạnh Anh Vũ trong thời điểm đó nên nam diễn viên bày tỏ bức xúc: “Bây giờ ở Việt Nam mọi người đồn đoán nhiều quá. Nhiều người nói do tắm đêm, do thuốc ngủ quá liều, có người còn nói anh ấy nhậu nhẹt, say xỉn, thậm chí là uống thuốc tự tử,... Đến giờ cơ quan chức năng của Mỹ vẫn chưa công bố kết luận chính thức nên rất mong mọi người đừng đoán già đoán non làm sai lệch vấn đề”.

Với thông tin cho rằng, Anh Vũ bị trầm cảm do “ế show”, Minh Luân khẳng định: “Hoàn toàn bịa đặt. Ai theo dõi hoạt động nghệ thuật của anh ấy đều biết anh Vũ vẫn diễn kịch ở sân khấu. Rồi tham gia gameshow, làm giám khảo, quay tiểu phẩm, đóng sitcom, … công việc bận rộn không thời gian nghỉ. Sao nói anh ấy ế show, thất thế được. Xin đừng nói những điều nhảm nhí như thế”.

Sau những bàng hoàng, Minh Luân cho biết đến giờ anh vẫn chưa tin đàn anh thân thiết đã ra đi.

“Ai hiểu được cảm giác mới gặp đó, mới diễn kịch đó, mới ôm vai bá cổ, mà nói lời chào tạm biệt rồi đi luôn. Đến giờ nhìn lại hình, coi lại phim tôi vẫn không tin anh Vũ đã mất.

Ngày nào tôi cũng gọi qua bên Mỹ cho Leon Vũ, bà bầu Thúy Uyển, Hà Phương, … để nắm tình hình. Được biết đại diện phía gia đình đã được cho phép nhận thi thể về rồi nhưng cần hoàn thiện nốt giấy tờ, thủ tục cuối cùng nên cũng chưa biết chính xác ngày nhận anh ấy về. Chỉ biết sau khi đưa anh từ nhà xác về nhà quàn sẽ có lễ viếng để anh em nghệ sĩ bên Mỹ đến thắp nhang tưởng niệm”.

Minh Luân cho biết, showbiz đằng sau những scandal còn là tình nghệ sĩ thắm thiết

Từ việc nghệ sĩ tổ chức lễ viếng bên Mỹ, đến việc ca sĩ Hà Phương tài trợ 100% chi phí đưa Anh Vũ về Việt Nam hay nghệ sĩ Hồng Vân kêu gọi đủ đóng góp trong thời gian ngắn, cho thấy tình nghệ sĩ trong showbiz xô bồ. Minh Luân khẳng định: “Các nghệ sĩ vẫn thương nhau thắm thiết đấy chứ. Nói đâu xa như chuyện Mai Phương, chú Lê Bình, cô Hoàng Lan, … đó. Mỗi nghệ sĩ có cách sống khác nhau, xin khán giả đừng quy chụp tất cả. Showbiz có những lúc scandal nhưng đằng sau đó vẫn có những tình cảm nghệ sĩ trân quý”.

Nhớ lại những ngày đầu hai anh em quen nhau từ 2007, đến nay cũng đã 12 năm, Minh Luân cho biết: “Xưa tôi học Sân khấu điện ảnh nhưng do nhiều yếu tố khách quan đành bảo lưu việc học lại và có ý định từ bỏ nghệ thuật để về quê. Trong một lần đi quay quảng cáo chung với anh Anh Vũ, ban đầu anh em nói chuyện hỏi thăm qua lại. Khi biết tôi bảo lưu về quê vì nguyên nhân này nọ, anh tức quá bảo: Người ta vùi dập em thì em phải đứng dậy. Người ta muốn em về quê thì em cố gắng bám trụ để chứng minh năng lực. Còn em không có năng lực, không yêu nghề thì em cứ về.

Nghe anh ấy nói vậy nên tôi quyết tâm trụ lại. Sau đó anh Vũ giới thiệu tôi về sân khấu, giới thiệu cho đi học lại. Anh đúng như một thầy, định hướng, dẫn đường cho tôi. Ngày đó không có anh ấy thì tôi về quê rồi” - Minh Luân xúc động nhớ lại.

Chuyện nghệ sĩ Anh Vũ sống chung với ung thư đã 19 năm, Minh Luân kể: “Năm tôi quen biết anh Vũ là lúc anh ấy khỏi bệnh rồi. Anh Vũ là người rất quý sức khỏe. Hàng ngày anh ấy tập gym, yoga, … cũng rủ tôi đi tập cùng. Mọi người theo dõi trang cá nhân của anh ấy sẽ thấy rất đều đặn: xong việc là tập hoặc bất cứ giờ nào rảnh. Nên mới duy trì và tươi tắn được những 19 năm nay. Anh nằm xuống rồi những đứa em như tôi phải cố gắng với công việc và lo toan cho anh sao cho trọn tình trọn nghĩa, để anh ấy không còn lưu luyến, hối tiếc nữa”.

Đến giờ Minh Luân vẫn trăn trở về giấc mơ gặp đàn anh trên chuyến bay từ Mỹ về Việt Nam

Nhắc đến những lưu luyến của Anh Vũ, hỏi Minh Luân về giấc mơ gặp đàn anh trên máy bay như muốn nhắn gửi điều gì, anh kể: “Nói ra nhiều người không tin nhưng mình thấy thế nào thì kể lại như thế. Có lẽ anh muốn nói điều gì đó. Bây giờ ban đêm đi ngủ tôi vẫn lẩm nhẩm: nếu anh Vũ có linh thiêng muốn nói cái gì với em thì anh cứ nói. Nhưng từ đó đến giờ vẫn mơ lại lần nào. Có lẽ do tôi mệt quá nhiều việc nên đêm ngủ sâu, không biết gì.

Còn hôm ngủ trên máy bay, thì ai cũng hiểu ngủ ở đó sao ngủ sâu được, chập chờn, 3 tiếng nhân viên kêu dậy để ăn. Mà không hiểu sao hôm đó tôi ngủ 6 tiếng rưỡi luôn. Nằm chiêm bao không biết gì.

Nói tâm linh thì dị đoan quá cũng không tốt nên cũng chỉ kể vậy thôi. Không dám bàn luận gì thêm”.

Ngọc Mai