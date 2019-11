Diễn viên Mạnh Trường lúc đầu nghĩ kiểm sát viên giống... công an

"Sinh tử" là bộ phim hình sự, chống tham nhũng đang thu hút được sự quan tâm của khán giả truyền hình. Đây cũng là vai diễn đánh dấu sự trở lại phim truyền hình của đạo diễn, NSND Khải Hưng sau nhiều năm.

Là diễn viên "con cưng" truyền hình nhưng lần đầu hợp tác với vị đạo diễn này, Mạnh Trường cho biết ban đầu anh khá sợ vì nghĩ chú đạo diễn lớn tuổi sẽ rất khó tính. Tuy nhiên khi làm việc, cảm nhận của anh hoàn toàn thay đổi, vị đạo diễn "gạo cội" rất mềm mỏng và tâm lý.

Ngay cả khi vấp thoại phải quay đi quay lại nhiều lần thì đạo diễn Khải Hưng cũng không khó chịu, quát tháo mà còn trêu đùa cho mọi người bớt căng thẳng - kể cả khi theo Mạnh Trường, thoại phim "Sinh tử" là "ác mộng" lớn của dàn diễn viên.

Hình ảnh Mạnh Trường trong phim "Sinh tử". Ảnh: TL

Vào vai Huy – Trưởng phòng tại Viện KSND tỉnh Việt Thanh, Mạnh Trường đánh giá nếu so với những vai diễn trước của anh thì đây không phải vai quá khó vì không quá nặng nề tâm lý, cảm xúc.

"Lúc đầu, tôi nghĩ kiểm sát viên giống công an, mà tôi từng đóng vai công an nhiều lần rồi nên nghĩ mình chỉ cần đóng khí khái cho giống tác phong của công an là ổn, nhưng thực tế không phải vậy. Trong nghề, người ta hay nói công an là quan võ, kiểm sát viên là quan văn. Kiểm sát viên có sự mềm mỏng, nhẹ nhàng hơn, tâm lý nhân vật không nặng nề nhưng đó cũng là thử thách với tôi" - Mạnh Trường chia sẻ.

Theo Mạnh Trường, khó khăn lớn của phim là lời thoại. Ảnh: TL

Nam diễn viên tâm sự: "Đối với những diễn viên đôi khi khó khăn vất vả không phải là về ngoại cảnh, phải dầm mưa dãi nắng mà những cảnh quay thoại dài, tâm lý mới phức tạp, diễn viên phải căng như dây đàn mới là khó".

Như rất nhiều diễn viên từng chia sẻ trước đó, khi tham gia phim "Sinh tử" lời thoại chính là nỗi ám ảnh. Thật sự rất khó khi phải tập trung nhớ thoại, vừa phải diễn xuất, phối hợp với máy quay,… Cả ngày quay xong là đầu óc không thể "nạp" thêm được từ ngữ nào khác.

"Với những phim đời sống tâm lý, chúng tôi có thể tự ý sửa thoại sao cho thuận miệng miễn là vẫn giữ được đúng ý. Nhưng trong "Sinh tử" là lời thoại chuyên ngành, diễn viên phải nói đúng từng từ và đôi khi, có câu thêm chữ "và" vào cho thuận miệng cũng không được" - Mạnh Trường cho hay.

Tạo hình của Mạnh Trường trong "Sinh tử" khác với những vai diễn "soái ca" trước đây

Một số hình ảnh vai Kiểm sát viên của Mạnh Trường trong phim. Ảnh: TL

An Khánh