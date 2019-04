Diễn viên Mai Phương từ chối tiền từ thiện, quyết định dành tặng con gái đạo diễn Đỗ Đức Thành

Không chỉ có dàn diễn viên của phim “Những ngọn nến trong đêm” phần 2, đêm nhạc thiện nguyện còn có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ tên tuổi như: NSƯT Trịnh Kim Chi, Nguyên Vũ, Vy Oanh, Kyo York, Trịnh Tú Trung, Cao Mỹ Kim, Phạm Quỳnh Nga...

Diễn viên Mai Phương và Á hậu điện ảnh Trịnh Kim Chi.

Đặc biệt, chương trình còn có sự tham gia của diễn viên Mai Phương, người cũng đang điều trị bệnh ung thư phổi nhưng không quản ngại việc sức khoẻ yếu vẫn cố gắng sắp xếp đến tham gia ủng hộ cho Đỗ Hạnh An và chia sẻ kinh nghiệm, truyền động lực cho những bệnh nhân đang bị ung thư khác. Mai Phương xúc động chia sẻ: “Trước tiên, Phương xin chân thành cảm ơn các anh chị em đồng nghiệp, bạn bè, khán giả hay thậm chí những người mà Phương chưa một lần biết mặt đã luôn bên cạnh, giúp đỡ Phương trong thời gian vừa qua. Sau khi xem clip của bé Hạnh An xong, Phương cảm thấy cô bé đúng nghĩa là một chiến binh dũng cảm, mạnh mẽ vì ung thư đến với cô bé ở tuổi 18 - ngưỡng cửa đẹp nhất của cuộc đời. Cô gái trẻ đáng lẽ ra phải sống trong vui vẻ, tràn đầy tương lai ở phía trước, nhưng lại bị khép lại mọi hy vọng.

Ít ra Phương đã có thời gian được sống với đam mê của mình, có những cống hiến tuy không nhiều nhưng Phương đã được làm mẹ, đã có bé Lavie. Nên khi đối diện với căn bệnh Phương nghĩ rằng không cần phải đặt câu hỏi tại sao, lí do, nguyên nhân gì mà thay vào đó là mình phải giải quyết từng vấn đề như gia đình, công việc như thế nào và cũng từ đó đã tạo cho Phương một sức mạnh. Đây có thể nói là một cuộc chiến không cân sức cho cả Phương và bé Hạnh An.

Con đường đi này dài hay ngắn thì tất cả chúng ta chỉ biết ước nguyện mà thôi, chứ không ai trả lời được. Nếu cuộc chiến này thành công thì đó là điều tuyệt vời. Nhưng nếu cả Phương và Hạnh An ở một giờ phút nào trong tương lai có dừng lại thì Phương cũng cảm thấy rất hạnh phúc khi được sống trong sự yêu thương”.

Ngoài ra, Mai Phương còn quyết định dành tặng số tiền 70 triệu được đấu giá từ bộ đầm dạ hội cô mặc cho Hạnh An. Cô nói Hạnh An hiện đang cần hơn mình nên lấy toàn bộ số tiền đó để ủng hộ ngược lại cho Hạnh An. Cuối cùng, MC Bình Minh đã xin ý kiến khán giả và thống nhất 70 triệu đồng sẽ chia đôi, Mai Phương và Hạnh An mỗi người nhận 50%.

Được biết, tiếp nối thành công của Giải bóng đá giao hữu nhằm ủng hộ quyên góp cho cháu Đỗ Hạnh An, con gái lớn của đạo diễn Đỗ Đức Thành bị bệnh ung thư máu do CLB bóng đá nghệ sĩ V-Stars cùng êkip phim “Những ngọn nến trong đêm” phối hợp đã tổ chức tại Hà Nội ngày 31/3 vừa qua, nữ diễn viên Mai Thu Huyền tiếp tục khởi xướng kêu gọi sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, bác sĩ, doanh nhân để tổ chức đêm nhạc “Những ngọn nến yêu thương- Thắp sáng lòng nhân ái” vào tối ngày 19/4/2019 tại Nhà hát MPLEX. Tổng số tiền đã quyên góp được từ chương trình lần này là 335.000.000 triệu cùng 200 đô Úc. Như vậy, sau cả 2 chương trình ở trong Nam và ngoài Bắc tổng số tiền ủng hộ là hơn 500 triệu đồng.

Khoảnh khắc Mai Phương quyết định từ chối tiền từ thiện của các mạnh thường quân.

Cô cho biết Hạnh An, con gái đạo diễn Đỗ Đức Thành cần số tiền này hơn.

Diễn viên Khánh Huyền cũng có mặt trong đêm nhạc từ thiện.

Ca sĩ Quỳnh Nga xúc động trước câu chuyện của con gái Đỗ Đức Thành.

Đỗ Quyên