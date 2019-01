Diễn viên Lan Phương phải nhập viện khi đang quay phim

Lan Phương vừa chia sẻ về sự cố gặp phải trong đêm cuối năm 2018. Theo đó, nữ diễn viên bị ngộ độc thực phẩm, bị nôn mửa nhiều nên phải vào bệnh viện. Cô phải dùng kháng sinh để điều trị nên không thể cho con gái bú sữa mẹ.

"Đêm cuối năm lại vào bệnh viện do ngộ độc thực phẩm khi đi quay phim dẫn đến nhiễm trùng đường tiêu hoá. Nôn 10 lần, truyền 3 chai nước biển nên trông bụ bẫm lắm. Phải dùng kháng sinh nên tạm thời không cho bé bú mấy ngày. Thương Lina thèm bú mẹ lắm. Hôm qua bé bú được một lần khi mẹ còn trên giường bệnh rồi thôi. Đêm qua mẹ ru ngủ mà không được bú mẹ, sáng nay bé giận mẹ một chút... rồi thôi. Con chắc cũng hơi hiểu là do mẹ bệnh và mẹ không cho con bú là để tốt nhất cho con trong 3 ngày tới. Con cười với mẹ, nụ cười ấy làm ấm áp hẳn căn phòng và làm mẹ có thêm bao sức mạnh. Năm mới đến rồi, cả nhà mình sẽ cũng chăm sóc nhau mạnh khoẻ con nhé. Mẹ và Daddy mỗi ngày một yêu con nhiều hơn", Lan Phương tâm sự.

Lan Phương trông tiều tụy trên giường bệnh.

Bé Lina đã hơn 7 tháng tuổi, là trái ngọt đầu tiên trong cuộc hôn nhân của nữ diễn viên và ông xã ngoại quốc. Nữ diễn viên Cả một đời ân oán là bà mẹ rất coi trọng việc nuôi con bằng sữa mẹ. Cô chia sẻ: "Cho con bú là hạnh phúc lớn nhất của mẹ. Khi đói, con không chờ nổi, đầu nghiêng sang một bên, miệng há thật to cuống quýt tìm kiếm như chim non há mỏ chờ mẹ mớm ăn. Khi có ti mẹ rồi, bụng đã có sữa chảy vào, con bắt đầu mở to mắt ngước lên nhìn mẹ. Con cứ nhìn mẹ như thế, miệng vẫn bú chùn chụt. Con nhìn mẹ như thể mẹ là cả thế giới của con. Con cảm nhận thế giới qua ánh mắt và nụ cười của mẹ. Con an tâm trong vòng tay mẹ và biết rằng mẹ sẽ làm mọi thứ để bảo vệ con".

Cô được ông xã chăm sóc chu đáo trong lúc bị bệnh.

Nhiều đồng nghiệp, người hâm mộ lo lắng cho Lan Phương. Diễn viên Việt Anh nhắc nhở: "Kháng sinh cẩn thận mất sữa em nhé". Còn Thu Quỳnh khuyên: "Chị vẫn hút sữa đều nhé. Hút rồi bỏ đi cũng được để duy trì không mất sữa đấy, cẩn thận không lại bị tắc tuyến sữa chị ạ".

Theo Ngôi sao