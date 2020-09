Diễn viên Khánh Huyền, cô Thơm trong 'Người thổi tù và hàng tổng': “Tôi Nam tiến là đi theo tiếng gọi tình yêu”

Diễn viên Khánh Huyền hiện tại.

"Dao kéo cũng không sao, miễn là chừng mực và tự tin"



Mặc dù ít khi xuất hiện trên truyền thông nhưng đến nay chị vẫn được khán giả yêu mến vì những vai diễn và ngưỡng mộ "vẻ đẹp không tuổi"?

- Thực lòng được mọi người khen trẻ hay được ưu ái gọi "người đẹp không tuổi" tôi rất vui, rất biết ơn tình cảm đó. Nhưng tôi nghĩ chắc mọi người muốn làm cho nhau vui thôi chứ quy luật cuộc sống mà, làm sao có ai trẻ mãi hay "không tuổi" được chứ (cười).

Có điều, nếu hỏi tôi bí quyết để giữ được sự trẻ trung lâu hơn thì tôi nghĩ là có. Thanh xuân không phải là khái niệm để chỉ tuổi tác mà thanh xuân nằm ở sức trẻ và năng lượng tích cực của mỗi người. Hơn nữa, phụ nữ hiện đại đều có ý thức và điều kiện để chăm sóc bản thân nên việc "bảo quản" nhan sắc không có gì là ghê gớm lắm đâu.

Nhân chuyện "bảo quản" nhan sắc, chị nghĩ sao khi nhiều người cho rằng "đẹp nhân tạo còn hơn xấu tự nhiên" và sẵn sàng "dao kéo" để có được nhan sắc hoàn thiện hơn?

- Dao kéo hay không là quyền của mỗi người, miễn sao bản thân đẹp hơn, tự tin hơn là được. Vì sự tự tin sẽ khiến bạn đẹp hơn rất nhiều lần.

Tôi cho rằng không nên quá bảo thủ khi nghĩ can thiệp dao kéo là xấu và tự nhiên mới là đẹp. Tôi may mắn được trời cho, mà chính xác là mẹ cho vẻ đẹp tự nhiên. Nói đẹp thì không phải đến mức hoàn hảo nhưng nó đủ khiến mình không can thiệp dao kéo. Mình thấy vui và đỡ tốn tiền rất nhiều.

Nói như thế nghĩa là nhan sắc của chị đang được "bảo quản" một cách tự nhiên?

- Cũng có những điểm tôi chưa tự tin thì cũng phải "can thiệp" chứ! Ví dụ như đi chăm sóc da để khỏe hơn, mịn hơn vì công việc mình quan trọng gương mặt, ngoại hình rất nhiều. Những điểm gì mình thiếu tự tin thì mình cũng phải nhờ đến bác sĩ nhưng tôi nghĩ chỉ nên như vậy thôi. Làm nhiều quá thì hoàn hảo đó, nhưng cũng mất đi nét riêng của mình nên tôi nghĩ chỉ nên làm một chút thôi. Điểm nào mình thấy chưa hoàn thiện thì sửa chứ nếu "đập đi xây lại" không cần thiết thì không nên.

Lựa chọn cách sống "thu mình"

Diễn viên Khánh Huyền khi còn trẻ. Ảnh: TL

Nhưng cũng có thể nói, một trong những điều kiện lưu giữ thanh xuân của chị đến từ những bình yên trong công việc và cuộc sống?

- Tôi đã U50 rồi nên không còn xông xáo khẳng định bản thân hay sự nghiệp gì ghê gớm nữa. Tôi chỉ đang duy trì những thứ mình có: Công việc, tổ ấm, nhan sắc. Tôi không thuộc tuýp kỳ vọng nhiều vào tương lai nên thấy mọi thứ khá yên ổn. Có lẽ điều này xuất phát từ chính tính cách thích "thu mình" của tôi.

Từ nhỏ, khi sinh hoạt ở nhà văn hóa với các chị ca sĩ nổi tiếng, tôi đã là người nhút nhát. Lớn lên, khi nghệ thuật đến với mình cũng là điều gì đó rất tự nhiên chứ không phải do mình quá khao khát. Tôi may mắn được sinh ra trong cái nôi nghệ thuật đúng nghĩa, ba là nhạc sĩ nên lửa nghệ thuật đã được ba truyền cho từ nhỏ. Đàn, hát, diễn kịch… tôi đều làm được từ khi còn bé nên tôi nghĩ nghệ thuật nó là định mệnh với mình rồi.

Sau này khi đi học hát, đi đóng phim thì xong việc tôi cũng chỉ về nhà, không tụ tập bạn bè và chỉ biết có gia đình. Có gia đình rồi tôi vẫn sống đúng với tính cách "thu mình" đó, tôi thấy thoải mái khi thu mình vào mái ấm của mình.

Từ Bắc chuyển vào Nam sinh sống, liệu có mâu thuẫn với sự "thu mình" mà chị nói khi đây là thị trường giải trí khá sôi động?

- Đó là sự hướng nội, thu mình của tôi đấy chứ! Chính xác là tôi đi theo tiếng gọi của tình yêu vì ông xã ở TPHCM. Nhưng đúng là ở một mặt nào đó, tôi cũng là người thích chia sẻ và được chia sẻ. Tôi nghĩ ai cũng sẽ có những khó khăn, thử thách riêng nhưng khi có gia đình, người thân lắng nghe, tiếp thêm năng lượng thì tinh thần sẽ được giải tỏa.

Tôi cũng thuộc tuýp người lạc quan từ nhỏ đến lớn. Tôi sống với mong muốn của chính mình chứ không sống bởi kỳ vọng của người khác áp đặt lên. Thời điểm này đúng là tôi bình yên dù vẫn có cái này, cái kia nhưng vững vàng hơn trong tư tưởng nên tôi nghĩ cái gì cũng có thể đến và có thể đi. Khó khăn, thử thách nó chỉ là tạm thời nên nếu các bạn cũng giữ suy nghĩ như vậy, bản thân sẽ nhẹ nhàng và tích cực hơn rất nhiều.

Khó khăn mà chị nhắc đến liệu có phải là sự đổ vỡ của cuộc hôn nhân đầu tiên?

- Tôi cho rằng không chỉ riêng vấn đề hôn nhân mà mỗi giai đoạn nó sẽ có những thử thách khác nhau như tình cảm, hoặc công việc hoặc có lúc là kinh tế. Nhưng tôi là người dễ tìm kiếm sự hài lòng ở chính bản thân mình.

Tình cảm không như ý thì mình có thể trông chờ ở những thời điểm khác, đừng trông chờ chuyện mình được yêu. Mình yêu bản thân mình trước đã. Kinh tế không được như mình mong muốn, mình hạ tiêu chuẩn xuống. Không có ô tô mình đi xe máy cũng được. Miễn là mình chịu được, mình tự thấy ổn thì chẳng sao cả.

Có lẽ vì quan điểm này mà lâu nay chị ít xuất hiện truyền thông, không chạy show, ít đóng phim...?

- Cũng không hẳn. Tài chính vững vàng hay không tôi nghĩ tùy vào quan điểm và nhu cầu mỗi người. Ví dụ như tôi, có một ngôi nhà để ở, một cái xe để đi, một khoản tiền cho con ăn học thì tôi nghĩ là ổn định rồi. Tài sản lớn tôi không có nhưng tôi sinh con, chăm con, nuôi dưỡng con trưởng thành tự có trách nhiệm với bản thân. Tôi không cần phải làm giàu cho con.

Tôi cũng không có năng khiếu kinh doanh nên cũng không có nguồn thu nhập nào khác ngoài "lương" từ nghệ thuật. Bạn biết đấy, vì sự "thu mình" của tôi nên muốn làm cái này cái kia rồi cũng không đủ quyết tâm, thế là thôi.

Cuối cùng, tôi vẫn chọn sống với nghệ thuật và gia đình nhỏ của mình, vậy là đủ rồi. Tôi tự thấy khi mình có được năng lượng tích cực và niềm vui từ bên trong mình, rồi cả bên ngoài mình cũng biết chăm chút thì ai cũng sẽ thấy hạnh phúc, thanh xuân dài lâu.

Cảm ơn chia sẻ của chị!

Ngọc Mai