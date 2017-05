Diễn viên Hoài An bị đưa hình ảnh lên trang môi giới 'phi công trẻ'

Trên trang cá nhân, Hoài An nhắn nhủ đến người dùng hình ảnh của chị với mục đích "tìm phi công": "Nếu em muốn tìm phi công thì có thể tự đưa hình mình, chứ lấy hình người ta đăng lên làm chi vậy? Chị đâu có mướn em đâu bé... Nếu chị tìm ra tung tích của em rồi thưa là em mệt nha".

Liên lạc với Hoài An, chị chia sẻ: "Tôi đang đi quay thì một người em trong đoàn phim gửi link cho xem. Hình ảnh mình bị đưa lên như thế tôi tức giận nhưng không bất ngờ. Tôi từng nhận được nhiều tin nhắn với nội dung xấu như thế".

Hình ảnh Hoài An trên trang tuyển trai trẻ. Ảnh: chụp từ màn hình.

Nữ diễn viên cho biết thêm chị đã nhắn tin cho tài khoản Facebook đó, nếu họ không gỡ hình ảnh của chị xuống, chị sẽ nhờ đến sự can thiệp của pháp luật.

Chuyện nghệ sĩ Việt bị lạm dụng hình ảnh với mục đích xấu trên trang web đen, mạng xã hội là không thiếu. Trước diễn viên Hoài An, hoa hậu Kỳ Duyên từng bị đăng hình ảnh nóng bỏng trên web sex Nhật. Thời điểm đó, hoa hậu rất bức xúc, thậm chí phải nhờ luật sư can thiệp. Năm 2014, Khánh My cũng bị một trang Facebook lợi dụng hình ảnh để quảng cáo cho dịch vụ gái gọi trá hình. Theo nội dung quảng cáo, dịch vụ cung cấp người mẫu dự tiệc, người mẫu tiếp khách và người mẫu ngủ "trong sáng" với giá từ 100-400 USD.

Hoài An là diễn viên truyền hình nổi tiếng. Chị được khán giả nhớ tới nhờ những vai bà mẹ đẫm nước mắt.

Nữ diễn viên đã ly hôn chồng hơn 10 năm qua. Trong thời gian chung sống, chị và chồng không tìm được tiếng nói chung. Không những thế, Hoài An còn bị chồng bạo hành nhiều lần. Thậm chí, khi đã ly hôn 6 năm, chồng cũ vẫn đến nhà đánh chị. Hoài An một mình nuôi con suốt thời gian qua.

Sau thời gian khủng hoảng tinh thần vì chuyện tình cảm, Hoài An trở lại với phim ảnh nhiệt huyết hơn. Chị được các đạo diễn mời tham gia nhiều dạng vai khác nhau.

Hoài An trẻ trung ở tuổi U40. Ảnh: FBNV.

Sau nhiều năm thể hiện vai diễn đẫm nước mắt khiến mắt bị khô, ảnh hưởng đến tuyến lệ và giác mạc. Hiện Hoài An hạn chế đóng vai bi, chuyển sang đóng vai hài, cá tính. Theo chị, đây là cách bảo vệ mắt vừa giúp bản thân biến hóa trước ống kính.

Theo Zing