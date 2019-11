Diễn viên hài Hồng Tơ và chuyện ngày kiếm trăm triệu,... đêm thua vài tỷ

Nghệ sĩ Hồng Tơ chia sẻ trong chương trình Sau ánh hào quang. Ảnh: TL

Có đêm thua cả 100.000 USD



Chiều 8/11, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Cao Văn Tơ (nghệ danh Hồng Tơ, ngụ quận Tân Phú, TPHCM) và 5 đồng phạm, cùng về tội "Đánh bạc".

Trước đó, chiều 17/4, công an bắt quả tang Cao Văn Tơ (nghệ danh Hồng Tơ) cùng Giáp Thành Tây, Nguyễn Văn Hậu (quốc tịch Úc), Trần Văn Hùng, Nguyễn Văn Hữu và Dương Hoàng An đang đánh bài ăn tiền tại nhà của Hồng Tơ (đường Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú). Tại đây, công an thu giữ gần 15 triệu đồng trên chiếu bạc và nhiều vật dụng để đánh bạc.

Sau đó, Công an TPHCM ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Cao Văn Tơ, Giáp Thành Tây về hành vi đánh bạc. Những đối tượng còn lại cũng bị khởi tố về hành vi trên và bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Thông tin diễn viên hài Hồng Tơ ham mê cờ bạc đã được giới nghệ sĩ râm ran từ nhiều năm qua. Nhưng khi anh bị bắt, người ta vẫn không khỏi bất ngờ bởi anh từng xuất hiện trong chương trình "Sau ánh hào quang" hồi năm 2017 với chủ đề "Điên đảo vì kiếp đỏ đen". Khi đó, nghệ sĩ này đã tỏ ra hối tiếc khi vì trót sa vào đường cờ bạc. Mấy năm nay, thấy Hồng Tơ trở lại với sân khấu, ai cũng nghĩ anh đã đoạn tuyệt được với cờ bạc. Nhưng rồi chẳng ai ngờ…

Nhiều nghệ sĩ tỏ ra tiếc nuối vì Hồng Tơ vốn là nghệ sĩ thành công trong kinh doanh, vợ đẹp con ngoan, lẽ ra chỉ cần làm nghề là đã có cuộc sống yên ấm. Nhưng nói như nghệ sĩ Duy Phương, vì từng giàu có nên Hồng Tơ muốn "đốt cháy giai đoạn", ham làm giàu bằng con đường may rủi.

Hồng Tơ xuất thân là nghệ sĩ cải lương. Khi sân khấu cải lương không còn ở thời kỳ đỉnh cao, như các đồng nghiệp khác, anh chuyển qua diễn hài, đóng phim. Anh kể, thời đỉnh cao, mỗi ngày kiếm được hàng trăm triệu đồng. Có tiền, vợ Hồng Tơ khuyên anh nên đầu tư vào bất động sản. Anh kinh doanh mát tay đến mức, ở phường nào cũng có nhà. Mỗi ngôi nhà, vợ chồng Hồng Tơ sửa sang lại và bán trao tay, ít cũng phải lãi 15 cây vàng.

Thế nhưng, nổi tiếng, lại có nhiều tiền trong tay, Hồng Tơ rơi vào tiêu hoang phí. Anh cũng tâm sự rằng, một phần cũng là do tuổi còn trẻ, bản tính nghệ sĩ nên không tránh được sự ngông cuồng, háo thắng, muốn làm giàu nhanh chóng. "Thời gian biểu mỗi ngày của tôi là sáng tụ tập bạn bè uống cà phê, chiều ăn nhậu, tối đi vũ trường. Tôi hiếm khi dùng bữa cơm nhà", nghệ sĩ hài nói.

Trong chương trình "Sau ánh hào quang", anh chia sẻ, vào khoảng cuối những năm 90 là thời điểm anh bắt đầu lún sâu vào cá độ các giải bóng đá quốc tế. Hồi đó, toàn bộ thời gian, tâm trí và tiền bạc, anh đều dồn vào cá cược. "Tôi cá độ một trận bóng 15 triệu đồng, mỗi đêm đánh 11 trận. Nhưng thua hết 9 trận, một trận hòa và một trận thắng. Có đêm tôi thua đến 100.000 USD", Hồng Tơ kể.

Không chỉ ham mê cá độ, Hồng Tơ còn sang Campuchia chơi bạc. Chỉ vài ngày, Hồng Tơ gánh số nợ lên đến 10 tỷ đồng.

Mất nhà, vợ bỏ vì không hết thói cờ bạc

Hết tiền nhưng không hết "máu" ăn thua, Hồng Tơ bắt đầu bán nhà để gỡ gạc, nhưng càng gỡ càng thua sâu hơn. Hồng Tơ từng là đại gia bất động sản, nhưng rồi từng căn nhà cứ thế ra đi cho đến khi không còn gì để bán. Đến người vợ từng hỗ trợ anh trong kinh doanh, nghệ thuật cũng không thể thay đổi được thói ham mê cờ bạc, đành phải rứt áo ra đi.

Mất nhà, mất gia đình mà Hồng Tơ vẫn không tỉnh ra. Anh vay mượn khắp nơi, từ bạn bè đến người thân. Khi không xoay được nữa thì anh vay nặng lãi từ "tín dụng đen" với lãi suất "cắt cổ". Hồng Tơ nhớ lại: "Cờ bạc lậm vào người, tôi không thể đi diễn được. Vì đi diễn mình kiếm tiền triệu, đâu thấm với số tiền thua hàng tỷ đồng. Tôi háo thắng, nghĩ sẽ gỡ gạc được nhưng càng chơi càng thua".

Thời gian này, Hồng Tơ phải trốn chui trốn lủi vì các chủ nợ liên tục tìm đến nhà. "Họ bấm đến cháy chuông, nhưng tôi đâu dám ra. Hàng xóm tưởng cháy nhà nên ra hô hoán thì chủ nợ bắt đầu chửi tôi là thằng nghệ sĩ hèn, vay nợ rồi giờ trốn. Có hôm tôi phải trốn trong tủ, nhưng cũng sợ người ta tìm ra nên bèn leo lên nóc nhà, suýt bỏ mạng vì trượt chân ngã", Hồng Tơ nói.

Phải đến gần 10 năm, Hồng Tơ gần như biến mất khỏi làng giải trí, không đi diễn vì diễn ở đâu cũng thấy giang hồ ngồi dưới đợi. Thực tế, có lần anh bị giang hồ cầm mã tấu truy sát. Quá bế tắc, sợ hãi, Hồng Tơ từng có ý định uống thuốc ngủ tự tử. Tuy nhiên, sau khi lên chùa gặp gỡ, trò chuyện cùng một sư thầy, Hồng Tơ nhận ra ý định tự tử là ngu dại. Khi tâm bắt đầu cảm thấy bình an, anh mới bắt đầu trở lại nghệ thuật và làm lại cuộc đời. Nhiều người mừng khi thấy anh mua lại được căn nhà 2 tầng, tầng 1 dùng làm kinh doanh café cũng khá đông khách. Thêm nữa, lại cưới được người vợ trẻ kém đến hơn hai chục tuổi. Họ có với nhau một cô con gái xinh xắn.

Khoảng thời gian này, ai cũng mừng và khâm phục Hồng Tơ. Anh từng chia sẻ với báo chí: "Nếu cuộc đời bằng phẳng như nước mùa thu thì đâu có gì thú vị. Những ngọn sóng ba đào khiến mình vất vả hơn nhưng lại cho mình kinh nghiệm sống. Tôi lấy lại tinh thần trong những ngày đen tối ấy bằng cách đi chùa thường xuyên, chăm chỉ làm việc".

Anh cũng khẳng định đã thoát khỏi nợ nần, bỏ hẳn cờ bạc, cá độ, thời gian chỉ dành cho việc đi diễn, lễ chùa và quây quần bên vợ con. Tưởng rằng, Hồng Tơ đã thật sự tránh xa đỏ đen nhưng không ngờ, ở tuổi 60, nam diễn viên hài bị bắt tạm giam vì hành vi đánh bạc tại chính căn nhà của mình.

Nguyên Thảo