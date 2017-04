Diễn viên Diệu Hương: Bố mẹ chồng đấu tranh với chồng để tôi được đi đóng phim

5 năm trước, Diệu Hương là ngôi sao truyền hình phía Bắc. Có thời điểm, khán giả gặp cô trong 3-4 bộ phim phát sóng cùng lúc trên giờ Vàng phim Việt. Cái tên Diệu Hương khi ấy nằm trong top những gương mặt đắt show quảng cáo, sự kiện hàng đầu Hà Nội với nickname "cô gái giờ Vàng". Thế mà bất thình lình, "cô gái giờ Vàng" lên xe hoa và lặn một hơi dài. Gần 2 năm mất tích khỏi màn ảnh, Diệu Hương trở lại với "Bánh đúc có xương". Cứ nghĩ, cơn sốt của bộ phim đủ sức lôi Diệu Hương ra khỏi "pháo đài" gia đình, nhưng hóa ra đó chỉ là chuyến vượt rào ngắn ngủi. Nữ diễn viên tài sắc lại lặng lẽ trở về cái tổ của mình và chưa biết đến ngày trở lại.

Có vô vàn những lời đồn thổi xung quanh sự biến mất của Diệu Hương. Người bảo cô lấy chồng đại gia nên chẳng việc gì phải đi đóng phim cho vất vả. Người rỉ tai chồng cô giữ vợ như giữ của nên không cho vợ đi đóng phim. Còn Diệu Hương thì bảo, cô tình nguyện chọn một vai mà ở đó cô không phải diễn.

Chưa trở lại vì sợ tuột tay khỏi hạnh phúc

Yêu và cưới nhà báo Trần Ngọc Linh trong một mối tình cấp tốc. Và sau một đám cưới hoành tráng thì Diệu Hương cũng biến mất nhanh như khi cô tuyên bố kết hôn. Diệu Hương bảo mọi người nhìn vào nói khác thường chứ bản thân cô lại thấy bình thường. Lúc đó cô 27 tuổi, không còn ở cái tuổi ngây thơ non nớt để bị ai đó "lừa" lên xe hoa. Cô quan điểm "làm gì thì làm đến nơi đến chốn". Nên yêu là cưới, cưới là sinh con, sinh con thì phải chăm con. Cứ thế mọi thứ cuốn cô vào vòng quay không thể dứt ra được. Tin đồn về một thỏa thuận ngầm nào đó từ phía người chồng khiến Diệu Hương phải xa rời nghiệp diễn cứ thế truyền tai nhau. Nhưng Diệu Hương khẳng định chỉ có một thỏa thuận ngầm duy nhất là "gia đình là trên hết, muốn làm gì thì làm nhưng phải làm tất cả cho gia đình".

Thế nên, khi cai sữa em bé đầu lòng có tên Chuối Đậu, Diệu Hương đi làm phim trở lại. Nhưng, một mình cô một lịch sinh hoạt so với đoàn phim, chỉ vì buộc phải ưu tiên "gia đình là trên hết". Cô đi muộn hơn so với mọi người vì còn phải lo cho con nhỏ. Rồi trong khi đoàn phim thường xuyên phải quay đêm thì 9 giờ tối là cô phải về. Nhận ra thời gian biểu được ưu tiên của mình gây ảnh hưởng cho quá nhiều người, Diệu Hương đã lặng lẽ rút lui.

"Bình thường chỉ đến muộn 5 phút so với giờ hẹn thôi mình đã áy náy, nữa là cả một đoàn phim rất nhiều con người đang chờ mình, phải ưu tiên cho mình. Mình cảm thấy không ổn. Mình nghĩ đã làm gì là phải toàn tâm toàn ý. Đã lo cho gia đình thì phải toàn tâm với gia đình. Đã làm việc thì phải toàn tâm với công việc. Không thể trọn vẹn cả hai được. Cũng có thể, Diệu Hương không phải là người biết cân bằng.", Diệu Hương ngậm ngùi.

Diệu Hương bảo nhiều khi cảm thấy mình có lỗi. Có lỗi với khán giả, với bố mẹ và những người đào tạo ra mình. "Như có lúc thầy giáo chủ nhiệm gọi điện hỏi "thế nào rồi", mình ngơ ngác "ơ sao hôm nay thầy lại gọi cho em". Thầy bảo "gọi cho nó đỡ quên mặt". Lúc đó, cảm giác rất khó tả."

Suốt 5 năm trời tập trung vào gia đình, con cái, Diệu Hương khiến mọi người bất ngờ khi chia sẻ "đến bây giờ mình mới có thời gian để xem phim". Người ta nghĩ rằng, hẳn cái cảm giác ngồi trước màn hình tivi xem phim đồng nghiệp diễn của một ngôi sao truyền hình một thời chắc là xa xót lắm. Nhưng hóa ra, đó là những giây phút vô cùng thảnh thơi và vui vẻ của Diệu Hương. Cô bảo, xem bạn mình diễn vui như xem mình diễn, bởi "bạn mình đang làm thay cả công việc của mình, sống thay đam mê của mình".

Chồng tôi không dại vẽ đường cho hươu chạy

Diệu Hương kể, mỗi sáng tivi phát quảng cáo sau chương trình Chào buổi sáng, con trai nhận ra mẹ trong đoạn quảng cáo thì reo lên "mẹ đây, mẹ đây". Chồng cô nghe con nói thế thì cố lảng đi, hoặc cùng lắm đáp cho xong chuyện "ờ mẹ đấy". Diệu Hương biết, chồng có đồng cảm và hiểu nỗi lòng mình, nhưng có hay không cái nỗi ăn năn vì đã "cướp mất" của giờ Vàng phim Việt một diễn viên tài năng xinh đẹp thì cô cũng chẳng rõ. "Nếu anh ấy có ăn năn thì chỉ ăn năn trong lòng, chứ không bao giờ để cho mình biết. Chẳng dại gì anh ấy nói ra. Bây giờ mà nói ra một cái thì có mà vẽ đường cho hươu chạy".

Thời gian đầu nghỉ đóng phim, Diệu Hương nhớ nghề quá. Căng thẳng và bí bách. Chồng cô liền khuyên cô sang Mỹ một thời gian. Cuộc sống mới, không gian mới thực sự có tác dụng. "Những cảm xúc của mình nguôi ngoai và có những nỗi nhớ mà mình có thể kìm nén được", Diệu Hương tâm sự. Rồi được chồng động viên, gợi ý, cô bắt tay vào việc kinh doanh.

Đến giờ, khán giả của Diệu Hương đã bắt đầu quen với vai trò mới của "cô gái giờ Vàng" – bà chủ của chuỗi cửa hàng nông sản sạch. Diệu Hương bảo cũng chẳng biết vì sao mình lại thành công với kinh doanh khi bán hàng mà chỉ thích tặng quà cho khách, tới nỗi nhiều lần kế toán còn phải toát mồ hôi vì sự ngẫu hứng nghệ sĩ tính của mình. Nhưng cô bảo cảm thấy biết ơn chồng, vì anh đã khám phá ra một con người khác ở cô, truyền lửa và truyền cảm hứng cho cô trong một vai trò mới. Chí ít là, nhờ có vai trò ấy mà cô có thể dìm nén một nỗi nhớ thẳm sâu với cái gì đó kia.

Diệu Hương phủ nhận việc mình chấp nhận từ bỏ niềm đam mê để toàn tâm xây đắp gia đình là một sự hi sinh. "Ở đây là từ hai phía. Dùng từ hi sinh không hoàn toàn đúng. Chồng mình cũng là nghệ sĩ. Anh có những dự án về nghệ thuật về bảo tồn văn hóa dân gian mà đôi khi mình thấy còn lớn hơn trải nghiệm nghệ thuật của mình. Khi có gia đình thì anh không đi nhiều được, cũng không thể thoải mái trải lòng mình ra với niềm say mê ấy. Anh quay sang kinh doanh. Đó là anh cũng vì mình. Nhìn anh ấy hát ca trù trong một buổi biểu diễn, mình nhận ra năng lượng nghệ thuật của chồng mình còn nhiều hơn cả mình. Thế mà đây là lần đầu tiên mình thấy trong 5 năm cưới nhau. Chồng mình đã lùi một bước rồi vậy thì có gì mà mình không lùi được. Trong cuộc sống cả hai cùng lùi một bước thì không ai phải hi sinh."

Cuộc sống của hai vợ chồng Diệu Hương thường xuyên có những va chạm do cả hai đều cá tính. Diệu Hương bảo, thà cả hai đều kém hiểu biết hoặc một trong hai người kém hiểu biết thì còn dễ. Đằng này cả hai đều cùng có kiến thức nên va chạm cũng nhiều hơn, bởi "ai cũng có lý, ai cũng có hiểu biết và ai cũng đúng". Có những lúc cô cảm thấy bất lực, cảm giác mình và chồng cứ mãi mãi là hai đường thẳng song song khong tìm được điểm chung. Nhưng rồi mọi thứ cứ trôi đi vì một chữ "nhịn". Diệu Hương thú nhận, chồng cô nhịn cô nhiều hơn: "Ừ thì đàn ông mà, họ vị tha hơn. Nhưng mà mình cũng là người biết điều. Khi người ta nhịn rồi thì mình cũng hiểu vấn đề".

Cứ thế, "cô gái giờ Vàng" an phận với cuộc sống của một người vợ, người mẹ toàn thời gian. Cũng tất bật cơm nước cho chồng con. Cùng tất bật lo kinh doanh buôn bán. Cũng tất bật với những chạm va mâu thuẫn đời thường. Nhưng tất bật đến quen thuộc. Và đến lười. Các con đã lớn, không còn lý do cho việc bận bịu con nhỏ mà không thể đóng phim. Nhưng bảo trở lại đi, làm phim đi thì Diệu Hương không sẵn sàng. "Mỗi người có một lý do riêng, còn mình thì rất sợ tuột tay khỏi hạnh phúc. Nhớ thì rất nhớ, yêu thì rất yêu nhưng sẵn sàng thì chưa sẵn sàng". Diệu Hương nghẹn ngào khóc.

Cô bảo mình nhất định sẽ phải trở lại với màn ảnh một ngày nào đó. Nhưng chưa biết là ngày nào. "Sẽ là không công bằng nếu như mình chỉ nghĩ đến hạnh phúc của mình. Sẽ phải trở lại và trở lại với những điều tốt đẹp nhất. Có thể trong tương lai mình không ở Việt Nam nhưng trước khi đi mình sẽ làm điều tốt nhất cho những người có công đào tạo ra mình, bố mẹ mình, khán giả của mình, và con mình nữa. Hạnh phúc chỉ trọn vẹn khi mình được sống với đúng là mình. Nhưng tại sao bây giờ mình vẫn sống đúng là mình mà mình vẫn không trọn vẹn, có lẽ là vì cái góc khuất ấy. Dĩ nhiên người bạn đời của mình hiểu mình…"

May mắn vì có bố mẹ chồng tuyệt vời

Nhắc đến bố mẹ chồng, gương mặt của Diệu Hương rạng ngời hẳn lên. Cô bảo mình quá hạnh phúc và cực kỳ may mắn khi có một gia đình chồng như gia đình chồng hiện tại. Bố mẹ chồng là người phố cổ nhưng sống tại Mỹ đã lâu nên ông bà vừa có sự hiểu biết, tâm lý của người Hà Nội gốc, vừa có sự cởi mở chân thành của người phương Tây. "Ông bà yêu thương con trai nên yêu thương cả con dâu", Diệu Hương chia sẻ.

Diệu Hương khoe chính bố mẹ chồng là người đã giúp cô có được thành công với "Bánh đúc có xương". "Mình trở lại được với "Bánh đúc có xương" chính là công lao đấu tranh của bố mẹ. Lúc đó chồng mình phản đối ghê lắm. Ông bà đã bay về nước, nói chuyện với chồng mình và tình nguyện trông con cho mình trong suốt thời gian mình đi làm phim. Chính vì như thế nên sau này mình cảm thấy mình không thể làm điều gì có lỗi với bố mẹ chồng được".

Hằng ngày, bố mẹ chồng đều dành hàng tiếng đồng hồ trò chuyện qua Facetime với con dâu và các cháu. Diệu Hương bảo, cô nói chuyện với mẹ chồng còn nhiều hơn với mẹ đẻ. Mà cũng vì môi trường của nhà chồng như thế nên cô cũng trở nên cởi mở và chia sẻ nhiều hơn. "Trước đây, mình cứ nghĩ làm sao người ta có thể nói chuyện với nhau hàng giờ liền qua điện thoại. Còn giờ thì mình thấy điều đó rất bình thường", Diệu Hương tâm sự. Thi thoảng, trong những cuộc trò chuyện "nấu cháo" ấy, mẹ chồng Diệu Hương lại hỏi "Con ơi con, tháng này có đi sự kiện không con". Mẹ hỏi thế thực ra là để đánh động tới chồng Diệu Hương, rằng nếu con dâu bà có đi sự kiện thì con trai bà phải để cho vợ đi, đừng có cản trở, bởi đó là niềm tự hào của bà.

Diệu Hương bảo, nói là mẹ chồng nàng dâu êm đẹp, yêu quý nhau như ruột thịt, không bao giờ có va chạm gì là nói dối. Bởi con gái sống với mẹ đẻ còn nhiều khục khặc, mâu thuẫn với nhau, nữa là với mẹ chồng. Nhưng cô tự tin rằng: "Sự vị tha của người lớn lớn hơn nhiều những cái chuyện tiểu tiết của gia đình trẻ. Vả lại, khi mình cho đi sự tôn trọng và yêu thương thì mình mới nhận lại sự tôn trọng yêu thương."

Diệu Hương kể, lúc mới về làm dâu, mặc dù bố mẹ chồng ở bên Mỹ nhưng cô lại phải vượt qua cửa ải của cô chú chồng và họ hàng nhà chồng.

"Một cô diễn viên đi làm dâu một gia đình gia giáo, mình cũng phải trải qua những bài test như chuyện Tấm Cám luôn, ví như mà Tấm nhặt thóc trước khi đi trảy hội. Giả dụ như thử thách đãi đỗ chẳng hạn. Bài test thì mình phải làm thôi. Thì tự nhiên có một cô diễn viên về làm dâu, người ta cũng phải tiếp cận xem cô bé này như thế nào chứ. Sau 5 năm, mình tự tin là mình rất yêu gia đình chồng và ngược lại, mình cũng nhận được như thế. Đi đâu các cô chú cũng bảo cháu dâu tôi đấy khiến mình vô cùng tự hào.

Thế nên, chuyện mẹ chồng nàng dâu, mình nghĩ cứ tôn trọng mọi người trước, làm đúng bổn phận của mình trước. Mình yêu con trai họ thế nào thì kính trọng và yêu thương họ như thế. Mâu thuẫn sẽ xảy ra, nhưng người lớn có sự vị tha của người lớn, người trẻ có sự học hỏi của người trẻ, nó sẽ bù đắp qua lại và mọi chuyện sẽ giải quyết được.

Vì vậy, các chị em đứng cứ nhắc đến mẹ chồng là sợ. Nếu có sợ thì là sợ để mà tôn trọng, nhưng hãy đủ yêu thương để người ta có thể yêu thương lại mình."

