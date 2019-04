Diễn viên Bình An - đẹp trai, "lượng" nhiều nhưng thiếu “chất”

Sở hữu ngoại hình cao ráo, gương mặt khôi ngô với những đường nét đẹp chuẩn mỹ nam nên không lấy gì làm ngạc nhiên, Bình An được nhiều đạo diễn mời vào những dự án phim đình đám như Zippo, Mù tạt và em, Tình khúc bạch dương....

Những vai diễn của Bình An nếu không phải chính thì cũng là thứ chính. Nhưng xem ra, điều đáng kể nhất để anh “đắt show” dường như chủ yếu là vì ngoại hình chứ không phải là khả năng diễn xuất.

Bình Anh có lợi thế nhờ sở hữu vẻ đẹp chuẩn mỹ nam

Bình An lẽ ra phải tạo được hiệu ứng tốt cho khán giả khi có mặt ở 3 bộ phim cùng lúc là Chạy trốn thanh xuân (vừa kết thúc) và hai phim đang phát sóng là Những cô gái trong thành phố, Mối tình đầu của tôi. Thế nhưng, xem ra, để thoát mác “đẹp nhưng nhạt” là không hề dễ với diễn viên không chuyên này.

Trong Chạy trốn thanh xuân, Bình An vào vai Duy. Duy là một chàng trai tốt bụng, giỏi nấu ăn và vốn có một câu chuyện tình cảm ngọt ngào với nhân vật Thùy (Ngọc Anh đóng). Dù đảm nhận vai thứ chính, diễn xuất của Bình An được cho là không thuyết phục. Anh lạm dụng nhướn mày, trợn mắt và gồng mình để thể hiện vai diễn sinh viên.

Vai Tùng "Những cô gái trong thành phố" diễn ra chất nhân vật nhưng vẫn thiếu cảm xúc và chiều sâu

Với Những cô gái trong thành phố, Bình An vào vai Tùng, bạn trai của Mai (Lương Thanh) và là tình trẻ của nữ đại gia Hoài Xuân (Ngọc Crystal Eyes). Nhân vật được miêu tả là gia cảnh khó khăn, chịu thương chịu khó bươn chải để nuôi dưỡng ước mơ như shipper, phòng gym và cuối cùng chấp nhận làm “phi công” để có tiền.

Với chất liệu này, nếu rơi vào diễn viên có nghề chắc chắn sẽ gây ấn tượng cho khán giả, bởi kiểu nhân vật này không chỉ mang yếu tố thời sự mà còn có độ “hút khách”. Bình An diễn tả được sự ngô nghê, ngây thơ, nông nổi, yếu đuối của một chàng trai quê nghèo, dễ bị xa ngã… Nhưng xét về mặt diễn xuất, Bình An vẫn “đóng khung” trong sự nhạt, một màu cố hữu.

Với vai Phó tổng biên tập trong Mối tình đầu của tôi, Bình An có diễn xuất tốt hơn nhưng lại gặp cản trở khi bị so sánh với nguyên mẫu

Vai Nam Phong trong Mối tình đầu của tôi có thể nói là hoàn hảo để Bình An “chuyển mình”. Phim mua từ kịch bản ăn khách của Hàn, tức về mặt kịch bản đã có độ yên tâm phân nửa. Dạng vai là nam chính, giữ mạch xuyên suốt trong câu chuyện và các tuyến nhân vật chính-phụ trong phim.

Đạo diễn cũng tính toán để Bình An được lồng tiếng chứ không cho diễn giọng thật- vốn cũng bị coi là nhược điểm của anh. Tuy nhiên, xem phim và theo dõi trên các trang báo, không ít bình luận của khán giả là dành để chê diễn xuất cho nhân vật Nam Phong.

Công bằng mà nói, nếu so với các phim trước đó của Bình An thì vai Nam Phong là khá nhất của anh. Thay vì những “tạng nhân vật” hiền lành, yếu đuối thì với Mối tình đầu của tôi, vai Phó Tổng biên tập mang màu sắc hoàn toàn khác: Mạnh mẽ, tự tin, quyết đoán nhưng cũng đầy lạnh lùng, kiêu ngạo. Tuy nhiên, Nam Phong qua diễn xuất của Bình An vẫn thiếu cái cốt lõi nhất của một diễn viên là mang đến sự rung động về mặt cảm xúc cho khán giả.

Một cản trở nữa của vai Nam Phong là bị so sánh với nguyên mẫu của Hàn. Khi nam chính của phiên bản gốc đã quá thành công thì bất cứ diễn viên nào diễn sau cũng đều là sự mạo hiểm và gắn với “rủi ro”.

Dù đóng nhiều vai, hiền lành hay mạnh mẽ thì biểu cảm chung của diễn viên sinh năm 1993 vẫn là biểu cảm lờ đờ, lạm dụng trợn mắt… Chưa kể, nhược điểm về đài từ cũng là một cản trở không nhỏ, khiến cảm xúc của vai diễn không đạt được độ chân thực.

Bình Anh đẹp trai nhưng là vẻ đẹp của một công tử, kiểu nuột nà, sạch sẽ mà thiếu sự nam tính, mạnh mẽ. Cho nên, để tạo ra sự bứt phá, có lẽ nên bắt đầu từ việc thay đổi ngoại hình.

Nghề diễn, nếu không phải là diễn viên chuyên nghiệp thì người diễn ít nhiều phải có tố chất nghệ thuật thiên bẩm. Hoặc nếu không có hai yếu tố căn bản đó thì phải là người có vốn sống dày dặn. Đôi khi, diễn viên có cuộc sống bình yên quá cũng là “nhược điểm”, vì họ không mang được chiều sâu của bản thân vào nhân vật.

Có đạo diễn đã chia sẻ rằng sẽ thật yên tâm khi trao vai diễn cho những diễn viên mà độ biểu đạt cảm xúc của họ luôn thể hiện sắc nét. Những người như thế, chỉ cần một cái nheo mắt, cách trầm tư hay một cái phẩy tay cũng làm nên “chất”. Cách diễn đỉnh cao nhất vẫn là bằng biểu cảm, ánh mắt, cách diễn mà như không diễn vậy.

Bình An hay nhiều diễn viên trẻ hiện nay có nhiều ưu thế về hình thể, sự tương tác với khán giả qua mạng xã hội nhưng lại cái thiếu đôi khi lại không phụ thuộc vào họ, đó là vốn sống. Những cái đó cũng cần thời gian, sự trưởng thành và va đập với cuộc đời mới tích lũy được.

Minh Nhật