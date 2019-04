Diễm My 9x xúc động kể về cuộc đời của mẹ ruột: Sống trong bể khổ hôn nhân nhưng vẫn dành dụm từng đồng nuôi con

Tròn 8 ngày kể từ ngày mẹ ruột của Diễm My 9x ra đi vì bệnh tật, nỗi đau mất mẹ và nỗi niềm nhớ mẹ vẫn không nguôi ngoai trong cô. Trong đêm, nữ diễn viên đăng tải dòng trạng thái dài khắc họa cuộc đời nhiều khó khăn, cơ cực nhưng vẫn luôn cố gắng dành dụm cho con thực hiện ước mơ của mẹ mình.

Diễm My 9x mở đầu cho câu chuyện về mẹ bằng cụm từ: "Mẹ như một nữ tu" và kể về những chuỗi ngày khổ tâm của mẹ từ khi gặp và cưới bố cô - người đàn ông mẹ yêu thương nhưng cả nhà không ai chấp nhận.

"Cưới bố năm 84, Mẹ bắt đầu chuỗi ngày khổ tâm, sống trong bể khổ cả về tinh thần lẫn vật chất. 6 năm sau khi lấy Bố, vì sức khoẻ yếu từng bị lao và nhiều lý do Mẹ không thể có con. Điều này khiến Bố Mẹ lục đục.

Trong cơn tuyệt vọng nhất, Mẹ đã đứng dưới tượng Mẹ Maria ở nhà thờ Đồng Tiến để cầu xin Mẹ Maria cho mẹ một đứa con gái. Mối duyên với Mẹ Maria lại một lần nữa như định mệnh, đúng 8 tháng sau Mẹ có bầu My năm 89 và sinh ra My vào mùng 1 tết Ta năm 90", cô viết.

Những tưởng có con mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn, nhưng không. Diễm My 9x lúc nhỏ ốm yếu, bệnh tật, mẹ cô nuôi con vất vả quá nên lại bị lao phổi lần 2. Mẹ bệnh, con bệnh, cuộc sống vất vả nhưng mẹ cô vẫn vừa nuôi con vừa làm nhiều nghề để trang trải cuộc sống. Cuộc sống khó khăn không ai phụ giúp nhưng mẹ cô vẫn luôn nhẫn nhịn, hy sinh vì yêu bố.

Mặc dù thế, Diễm My 9x chia sẻ cô lớn lên mà không ngày nào không phải nghe những trận cãi vã từ bố mình:

"My lớn lên vừa trong tình yêu thương bảo bọc của Bố Mẹ, cũng vừa trong những trận cãi vã mà phần lớn là Bố nói long trời lở đất chấn động cả khu phố. Ngày nào cũng như ngày nấy suốt 21 năm từ lúc My sinh ra đời và biết lắng nghe.

Không một ngày nào mà thấy trong nhà không có chuyện. Và kể cả lúc nằm bệnh viện, từ đầu toà nhà đến cuối toà nhà đều văng vẳng tiếng của Bố."

Tuy gia cảnh nhà khó khăn nhưng mẹ Diễm My phát hiện ra năng khiếu nghệ thuật của con gái từ sớm. Bà cố gắng dành dụm cho con được sinh hoạt ở nhà văn hóa thiếu nhi, rồi học ba-lê, thi vào trường múa và làm diễn viên nhí từ lúc Diễm My 5 tuổi.

"Mới 5 tuổi Mẹ đã dạy cho My Tiếng Việt ở nhà nên từ nhỏ đến lớn hầu như chưa bao giờ sai chính tả, 5 tuổi đã đọc thuộc làu hết cả thoại của mình, của luôn cô Diễm Hương, chú Hoàng Phúc và cô Kim Khánh trong bộ phim Đứng dậy sau cơn mê rồi.

Sau đó Mẹ còn dạy My học toán và cho My bài tập Toán buổi tối nên cấp 1 không đứng nhất thì My cũng đứng nhì mà chưa bao giờ phải đi học thêm một ngày nào.

Lớn lên 1 chút, năm 12 tuổi Mẹ cũng là người viết nguyên bức thư cho My gửi toà soạn báo Thế Giới Phụ Nữ xin cho My được chụp ảnh báo. Và ngày đầu My đi chụp cho cô Thuý Diệp cô bảo con viết thư dễ thương quá mình dạ dạ giấu giấu làm như mình viết nhưng thực sự là Mẹ mình viết".

Mẹ Diễm My mắc chứng bệnh Lupus ban đỏ - căn bệnh hiếm gặp 1/5000 người.

15 tuổi, Diễm My đã có thể kiếm được tiền trang trải chuyện học hành và phụ giúp bố mẹ.

Nhưng biến cố chưa hết, năm cô 17 tuổi, bố bắt đầu có dấu hiệu có người đàn bà khác khiến cô và mẹ vô cùng đau khổ. Một mình cô thay bố và ông xe ôm chở mẹ đi nằm viện và khám bệnh bằng xe đạp điện.

"Có lúc My thực sự bối rối và bế tắc vì sao Mẹ bệnh hoài mà chưa bao giờ thấy Mẹ khoẻ cả và vì lúc đó cũng không có điều kiện cho Mẹ khám những chỗ tốt nên mỗi lần khám bệnh viện công phải chờ đợi rất lâu đôi khi cũng phải chịu thái độ có tâm và có đức của các bác sĩ bệnh viện công và mày mò kèm bế tắc với việc chẩn đoán bệnh hơi có phần mù mờ.

Năm 2007 năm My 17 tuổi mẹ đã bắt đầu phát chứng bệnh Lupus ban đỏ là căn bệnh hiếm gặp 1/5000 người nên việc mò bệnh của các bác sĩ ở VN thật gian truân. Mẹ sốt cao đến mức mẹ bị mất trí nhớ bị sợ hãi và người bắt đầu nổi ban (mẹ bị lupus ban đỏ hệ thống ).

Thế là hành trình nằm viện, uống thuốc tây y đông y châm cứu đắp thuốc và đau đớn các khớp bắt đầu chặng đường bệnh mới của mẹ".

Khoảng 1 năm sau đó, Diễm My đưa mẹ ra sống riêng, Bố Mẹ cô cũng chính thức chấm dứt cuộc sống vợ chồng.

"Mới ra riêng sống còn rất nhiều khó khăn. Mẹ tự tay may đồ may đầm cho My đi sự kiện chụp ảnh nên bao giờ cũng được liệt vào top sao sến sẩm quê mùa. Sau này có điều kiện hơn bắt đầu xếp xó mấy cái đầm này và cũng hay nói Mẹ lỗi mốt khiến Mẹ rất buồn.

Thời gian đầu Mẹ một thân một mình ở nhà quanh quẩn góc bếp với mấy cuộn chỉ may. Đôi khi 1 ngày gọi My hỏi My khi nào về nhiều đến mức My rất bực mình mà đến tận bây giờ nghĩ lại hối hận dằn vặt khôn nguôi khi mình đã không hiểu cho nỗi cô đơn của Mẹ khi Mẹ ở nhà có một mình và Con là niềm yêu thương duy nhất của Mẹ."

Thời gian trôi qua, Diễm My đã làm việc chăm chỉ để mua được nhà và đưa mẹ sang Singapore chữa bệnh. Tuy nhiên, guồng quay công việc khiến cô còn ít thời gian để dành cho mẹ.

"Cứ đinh ninh rằng Mẹ bệnh rề rề nhưng Mẹ sẽ sống lâu với mình nhưng không thể và không bao giờ có thể tưởng tượng nổi một ngày không còn được nghe Mẹ than đau, than mệt, không còn được nghe tiếng ho của Mẹ.

Không còn thấy Mẹ gọi nhắc ăn uống đúng giờ, rồi uống thuốc đúng cữ, không còn được mẹ pha cho ly mật ong nghệ nóng mỗi buổi sáng, không còn nghe mẹ cằn nhằn mỗi khi thức khuya vì lo cho sức khoẻ của My, không còn bị mẹ réo về ngủ sớm và không còn được Mẹ ôm mình mỗi khi mình gặp ác mộng nữa", Diễm My xúc động.

"Mất mẹ thực sự đau đớn gấp triệu lần so với bất cứ nỗi đau nào trên toàn thế giới này."

"Ngủ với Mẹ từ nhỏ đến lớn bây giờ quay qua không còn thấy Mẹ nữa, ban đêm không còn thấy Mẹ còn ban ngày nhìn đâu cũng nhớ Mẹ nhìn đồ vật nào của Mẹ cũng cảm thấy như con dao hun nóng đâm vào tim thế này. Mất mẹ thực sự đau đớn gấp triệu lần so với bất cứ nỗi đau nào trên toàn thế giới này."

Mẹ mất rồi cô mới thấy thấm những lời mẹ nói, thấm thía tình yêu thương bao la hơn trời biển của mẹ dành cho mình và dằn vặt đau khổ vì cảm thấy bản thân còn nhiều thiếu xót trong việc làm tròn chữ Hiếu.

Trong lòng Diễm My, mẹ cô là người có tấm lòng bao dung, cao thượng và vĩ đại nhất. Cô đau đớn gọi mẹ: "Mẹ ơi bây giờ Mẹ đi rồi tối nay con ngủ ai ôm con đây. Mới đây đã 8 ngày kể từ ngày Mẹ bỏ con đi. Mẹ đang ở đâu vậy Con không biết Mẹ có đang ở đây với con không Mẹ ơi..."

Lời chia sẻ của Diễm My 9x khiến không ít khán giả xúc động. Nhiều người động viên, an ủi và chia buồn với nữ diễn viên trong giai đoạn khó khăn nhất của cô vì nỗi đau mất mẹ.

