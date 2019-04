Diễm My 9X: 'Tôi đau đớn khi nhìn di ảnh mẹ'

“Đến giờ, Diễm My vẫn chưa tin là mẹ đã mất. Em vẫn nghĩ là mẹ đang đi chơi đâu đó chưa về. Nhìn lên bàn thờ thấy di ảnh mẹ càng đau đớn hơn. Giờ em chỉ muốn mẹ trở về để hai mẹ con cùng ăn cơm, cùng đi chơi như trước đây”, Diễm My nức nở trong lễ tang mẹ vào sáng 23/4.

Diễm My trong lễ tang mẹ vào sáng 23/4.

Nữ diễn viên chia sẻ mẹ là người quan trọng nhất trong cuộc đời cô. Sự ra đi của bà là khoảng trống không gì lấp nổi. Những ngày tháng bên mẹ là quãng thời gian hạnh phúc nhất của cô.

Trong mắt cô, mẹ là người phụ nữ chu đáo, lo cho Diễm My từng bữa ăn, giấc ngủ. Diễm My luôn tâm sự với mẹ tất cả những chuyện liên quan đến học hành, công việc, tình cảm và bà luôn đưa ra nhiều lời khuyên cho con gái khi cần.

“Cách đây không lâu, tôi dự định khi mẹ khỏe lại sẽ đưa bà đi du lịch nước ngoài nhưng chưa kịp thực hiện thì mẹ đã mất”, Diễm My nói trong nước mắt.

Quản lý của Diễm My cho biết thêm bà Phạm Thị Phi Thoàn mất vào rạng sáng ngày 22/4 tại bệnh viện sau hai tuần nhập viện. Quãng thời gian bà bị bệnh, Diễm My đã hủy hết các show diễn để có thời gian chăm sóc mẹ.

Bạn trai Diễm My luôn túc trực ở tang lễ.

Khi mẹ nhập viện, cô tự tay nấu các món ăn ngon để mang vô viện cho mẹ bồi bổ. Trong nhiều năm qua, mẹ Diễm My mắc một số bệnh liên quan đến tim mạch, huyết áp, khớp. Bà thường xuyên đến bệnh viện để thăm khám. Diễm My cũng từng đưa bà tới Singapore để chữa bệnh.

Từ khi mẹ mất, nữ diễn viên không ngừng khóc. Cô không ăn, không ngủ, chỉ uống nước và sữa cầm hơi.

“Diễm My là đứa con có hiếu. Cô luôn dành nhiều thời gian bên mẹ và chăm sóc bà chu đáo. Mẹ con Diễm My như hai chị em. Mẹ My là người phụ nữ hiện đại, hiền hậu. Bà luôn ủng hộ uyết định của con gái trong chuyện tình cảm, công việc và cuộc sống. My suy sụp, đau khổ khi biết tin mẹ mất trong bệnh viện mà không được gặp bà lần cuối”, quản lý Diễm My chia sẻ thêm.

Trong đám tang, Diễm My không chịu đựng nổi nỗi đau và khóc liên tục mỗi khi người thân, bạn bè nhắc đến người mẹ quá cố. Bàn tay Diễm My run rẩy, nắm chặt, nước mắt chảy ướt khăn tang.

Có mặt tại tang lễ, bố của Diễm My cho biết vô cùng sốc khi nghe con gái thông báo tin mẹ qua đời. “Lúc ấy là gần 4 giờ sáng, tự nhiên tôi đang ngủ thì nghe tiếng chuông điện thoại đến. Thấy số của Diễm My, tôi đã có linh cảm không hay. Nghe tiếng My khóc nức nở trong điện thoại báo mẹ mất tại bệnh viện, tôi vội vàng chạy đến”, bố Diễm My chia sẻ.

Ông cũng tâm sự cách đây hơn tháng, ông có gọi hỏi thăm, hỏi han tình hình sức khỏe vợ cũ và thấy bà vẫn khỏe mạnh. “Sức khỏe của mẹ My hơi yếu, mắc nhiều bệnh và thường xuyên đến bệnh viện nhưng sự ra đi đột ngột của bà vẫn khiến người thân bàng hoàng. Sinh thời, bà là người phụ nữ hiền lành, được mọi người yêu quý”, bố Diễm My nói.

Diễm My 9X tham gia nghệ thuật từ nhỏ nhưng vẫn có thành tích học tập đáng nể. Cô tốt nghiệp Đại học Ngoại thương TP.HCM chuyên ngành Kinh doanh. Nữ diễn viên được yêu thích qua nhiều vai diễn trong phim Gái già lắm chiêu, Mỹ nhân kế, Để mai tính, Mùa hè sôi động, Mảnh ghép cuộc đời....

Cha mẹ Diễm My 9X ly hôn khi cô mới 11 tuổi. Mẹ là người nuôi nấng và lo lắng cho nữ diễn viên từ nhỏ đến lớn. Khi trở thành diễn viên nổi tiếng, có thu nhập, Diễm My luôn cố gắng sắp xếp thời gian để chăm sóc, phụng dưỡng mẹ. Cô từng mua nhà, mua xe để tặng mẹ. Cách đây không lâu, Diễm My cùng mẹ tham gia một số chương trình truyền hình.

Theo Tri Thức Trực Tuyến