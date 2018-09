Diễm My 9X thừa nhận bị đơ, phản ứng chậm khi làm MC

Diễm My 9X mới thử sức khả năng ăn nói qua vai trò MC trong chương trình Đấu trường âm nhạc. Lần đầu dẫn chương trình một game show, nữ diễn viên tỏ ra lúng túng, phản xạ chậm so với bạn dẫn Will hay các khách mời hoạt ngôn như Lâm Vỹ Dạ, Lê Giang, Cát Tường…

"Tôi mất nhiều thời gian nghĩ trước khi nói"

Một khán giả nhận xét khi xem tập 1 chương trình: "Diễm My 9X dường như là người thừa trên sân khấu. Cô ấy chỉ biết cười trừ trước những màn tung hứng của Lê Giang, Cát Tường".

Diễm My 9X thừa nhận bị Will lấn át khi cùng dẫn chương trình.

Sau 4 tập phát sóng, nhìn lại cách dẫn của mình trong Đấu trường âm nhạc, Diễm My thừa nhận: “Tôi quen khi quay phim có kịch bản trước và được quay lại nếu diễn chưa đạt. Khi làm MC game show, nhất là chương trình có tính tương tác cao như Đấu trường âm nhạc, đòi hỏi MC nhạy bén, linh hoạt, phản ứng nhanh thì tôi làm chưa tốt. Tôi thường cần nhiều thời gian suy nghĩ trước khi nói".

Ngoài ra, việc lần đầu hợp tác với Will cũng khiến Diễm My 9X gặp khó khăn. Cô cho biết cả hai chưa có sự thân thiết nên trong những tập đầu Diễm My bị cứng, tương tác với đồng nghiệp không tốt.

Với kinh nghiệm dẫn nhiều chương trình và hoạt ngôn nên Will được nhận xét lấn át Diễm My 9X. Nói về điều này nữ diễn viên cho rằng: “Will không bao giờ để cho sân khấu trống, thấy kẽ hở sẽ nói liền. Những tập đầu tôi còn đang suy nghĩ thì Will đã nói rồi. Từ tập 4 trở đi thì mọi người sẽ thấy tôi tốt hơn nhiều”.

So sánh về cách làm việc của Will với những đồng nghiệp khác từng hợp tác làm MC như Trấn Thành, Trường Giang, diễn viên 9X đánh giá: "Will bận rộn, phải lo cho phần dẫn của mình nên không hỗ trợ tôi nhiều, chi tiết như khi làm việc với đàn anh giàu kinh nghiệm. Dẫn chương trình với Trường Giang, Chí Tài, Trấn Thành khiến tôi tự tin hơn vì được mọi người hỗ trợ và tương tác nhịp nhàng nhiều hơn".

Tuy nhiên Diễm My 9X cho hay cũng được Will đưa ra những góp ý thẳng thắn về cách dẫn như phải nói lớn, dứt khoát, mới lôi kéo được sự chú ý của khán giả do trường quay ồn ào.

"Tôi dẫn dở bị chê cũng đúng"

Tự nhìn nhận bản thân làm MC chưa tốt nên Diễm My 9X không bất ngờ khi nhận lời chê từ khán giả. Cô cho biết không buồn hay hụt hẫng khi nghe những bình luận chê trách.

Cô trải lòng: “Tôi rất vui khi được nghe lời góp ý của khán giả, đồng nghiệp. Làm công việc không phải là sở trường thì dở là điều đương nhiên. Đây là cơ hội để tôi hoàn thiện bản thân, học được nhiều kinh nghiệm quý”.

Diễm My khẳng định không buồn khi bị khán giả chê dẫn đơ.

Theo Diễm My 9X để dẫn một chương trình giải trí không phải điều đơn giản, phụ thuộc vào vốn sống, sự hiểu biết, nhanh nhạy và khả năng thiên phú của mỗi người.

Để khắc phục thiếu sót, Diễm My cho biết xem nhiều chương trình hài, game show, đọc sách và học cách nói phản ứng nhanh mỗi ngày.

Trả lời thắc mắc nhận làm MC khi biết rõ mình có điểm yếu, không hoạt ngôn chẳng khác nào "cố đấm ăn xôi", Diễm My khẳng định con đường chính mình theo đuổi vẫn là điện ảnh. Cô làm MC là một cách học hỏi, trau dồi thêm bản thân.

"Tôi sẽ cân nhắc hơn trong việc lựa chọn chương trình trong tương lai. Đặc biệt, tôi muốn được hợp tác với đàn anh, đàn chị nhiều kinh nghiệm để có thể hỗ trợ, chỉ bảo cho mình nhiều hơn", cô nhấn mạnh.

Theo Zing