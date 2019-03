Diễm My 9x: Sốc vì bị bạn thân showbiz phản bội, đồng nghiệp nữ đối xử tệ bạc

Vừa qua, trong một buổi gặp gỡ và giao lưu báo chí để công chiếu bộ phim Gái già lắm chiêu phần 3, Diễm My 9x đã nói thẳng, bóc trần sự thật về showbiz.

Tôi không hề sợ sự so sánh nào cả

Vai diễn của tôi lần này là một cô gái khá sắc sảo, thành đạt. Đó là một người phụ nữ quyền lực, sâu xa hình tượng của tôi trước đây.

Nhiều người hỏi tôi khi đóng phim này có sợ bị so sánh với Ninh Dương Lan Ngọc hay không, vì năm qua thì Lan Ngọc đã khá thành không với nhiều vai diễn khác nhau rồi.

Tôi luôn dõi theo Ninh Dương Lan Ngọc để học hỏi mọi thứ từ cô ấy. Tôi cũng luôn giữ cho mình một tình bạn với Lan Ngọc. Mặc dù ít khi gặp nhau, nhưng mỗi lần gặp, chúng tôi đều trò chuyện rất lâu để chia sẻ về kĩ năng diễn xuất cũng như công việc.

Trong lần đóng chung này, tôi không sợ khó khăn hay bị so sánh vì tôi nghĩ, mỗi người đều có một nguồn năng lượng cũng như màu sắc khác nhau. Chính điều này sẽ đem đến sự đa dạng, phong phú cho nội dung kịch bản, giúp lôi cuốn khán giả hơn.

Bởi vậy, tôi không hề sợ sự so sánh nào cả. Nếu có so sánh thì tôi càng hào hứng hơn vì dù mọi người khen hay chê, nói về bộ phim này tích cực hay tiêu cực, tôi cũng đều cảm thấy may mắn khi đươc quan tâm.

Khi nào mọi người không quan tâm, không nói gì nữa, tôi mới cảm thấy lo lắng.

Tôi muốn sống hết mình với công việc và đặt công việc lên hàng đầu

Tôi sẵn sàng xả thân vì mọi loại vai diễn khác nhau. Tôi không ngại xấu hay ngại hóa thân vào một kiểu người khác với tôi. Mọi loại vai diễn khác nhau đều làm tôi hào hứng.

Trong bộ phim này, tôi vào vai một người đàn bà gian ác, nham hiểm, đối lập hoàn toàn với Ninh Dương Lan Ngọc, dù cả hai chúng tôi đều là những phụ nữ thành đạt, đanh đá.

Tôi nói đại rằng năm 31 tuổi sẽ lấy chồng thôi chứ nếu 2 năm nữa mà không có ai thì cũng đành chịu chứ biết làm sao. Nói chung là duyên tới thì tới, mà chưa tới thì cũng kệ. Tôi muốn sống hết mình với công việc và đặt công việc lên hàng đầu, trên tất cả mọi thứ.

Tôi hi vọng khán giả sẽ thích tạo hình trong phim mới này của tôi. Tôi có cảm giác khán giả sẽ rất thích thú bộ phim này vì đây là phim có chiều sâu và thú vị.

Tôi không thể ngờ những người trong showbiz đó trước mặt thì chị chị em em thân thiết mà sau lưng lại nói xấu tôi

Câu nói "trong showbiz không có bạn, huống chi là thân" rất đúng. Bản thân tôi cũng từng có một số người bạn trong showbiz, ban đầu chơi với nhau rất thân. Nhưng sau đó có những chuyện xảy ra khiến tôi ngã ngửa.

Tôi không thể ngờ những người trong showbiz đó trước mặt thì chị chị em em thân thiết mà sau lưng lại nói xấu tôi và làm những việc khiến tôi không thể chấp nhận được.

Tôi cũng có những người bạn rất thân, nhưng đều ở ngoài showbiz, làm công nhân viên chức bình thường. Đối với tôi, tình bạn trong showbiz không có. Tôi chỉ có tình bạn với những người đàn anh thôi. Còn với đồng nghiệp nữ, tôi chỉ giữ mối quan hệ giao tiếp.

Tất nhiên, chia sẻ với nhau cũng được, nhưng phải giữ ở một mức nào đó. Ai cũng có những mặt đen tối trong cuộc sống riêng tư của mình, nếu tôi chia sẻ quá nhiều, sẽ có lúc họ quay lại cắn tôi.

Bởi vậy, tôi lúc nào cũng trong tư thế phòng thủ với các đồng nghiệp nữ trong showbiz. Tôi cảm giác về showbiz hiện tại là như vậy.

Không phải 100% đồng nghiệp nữ trong showbiz là không chơi được

Nhưng cái này cũng tùy vào tính cách của mỗi người. Không phải 100% đồng nghiệp nữ trong showbiz là không chơi được. Cũng có những người rất tốt, chân thành và sống bằng sức lực của họ.

Họ đến với tôi và giúp đỡ tôi rất nhiều. Ninh Dương Lan Ngọc cũng là một trong những người như vậy. Cô ấy là người đồng nghiệp mà tôi rất yêu quý. Cô ấy hoạt động nghệ thuật chăm chỉ để có được những vai diễn hay và đi lên bằng thực lực của chính cô ấy.

Lúc nào Ninh Dương Lan Ngọc cũng hoạt động hăng say như một con ong chăm chỉ và khi hai người chúng tôi nói chuyện với nhau về tâm tư, tình cảm, cuộc sống, Ngọc cũng có những đóng góp giúp tôi được tốt hơn.

Bởi vậy, cái này tùy vào tính cách của mỗi người, cũng có người tốt, chứ tôi không đánh đồng tất cả mọi người trong showbiz là xấu.

Nếu trong phần trước của Gái già lắm chiêu, tôi và Ninh Dương Lan Ngọc thường dùng khẩu nghiệp, lời nói, tác phong của mình để trấn áp đối phương và tạo nên không gian quyền lực cho bản thân thì tới phần ba này, tôi dùng cả súng, dao.

Vì đối phương quá mạnh nên tôi buộc phải dùng tới những biện pháp mạnh nhất.

