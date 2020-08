Diễm My 9x, Nhan Phúc Vinh nói về tranh cãi của phim Tình yêu và tham vọng

Có thể nói nhân vật Phan Linh do Diễm My 9x thủ vai gây ra nhiều tranh cãi nhất của Tình yêu và tham vọng. Lý do là nhân vật này khác xa so với bản gốc. Nếu bản gốc, Linh là cô gái mạnh mẽ, cá tính thì trong Tình yêu và tham vọng, nhân vật này có phần yếu đuối, nhu nhược khiến khán giả khó hiểu.



Trước những tranh cãi nổ ra, Nhan Phúc Vinh và Diễm My 9x - cặp đôi diễn viên chính đã có những chia sẻ về chuyện này. Nhan Phúc Vinh bênh vực nhân vật Linh Mới đây, Nhan Phúc Vinh đã chia sẻ về tình yêu của Minh dành cho Thùy Chi - người yêu cũ của anh trong phim Tình yêu và tham vọng. Nam diễn viên chia sẻ: "Tình yêu dành cho cô gái ấy chưa bao giờ vơi đi cả, chỉ có điều khi 2 con tim không còn chung nhịp, cảm xúc không còn cùng dòng để chia sẻ với nhau nữa thì mọi sự cố gắng chỉ mang đến khổ đau". Nhan Phúc Vinh. Ảnh: Cắt phim Tình yêu và tham vọng Chia sẻ của Nhan Phúc Vinh gây bão cộng đồng mạng, nhiều khán giả dành lời khuyên rằng Minh nên khép lại quá khứ và đến bên Linh thay vì tiếc nuối mối tình với Thùy Chi. Bên cạnh những góp ý chân thành, anfi-fan của nhân vật Linh (Diễm My 9x thủ vai) đã bày tỏ sự tức giận dành nhân vật Linh với những từ khó nghe như: trơ trẽn, nhu nhược... Để không đẩy sự việc đi quá xa, Nhan Phúc Vinh lên tiếng phản hồi. Anh cho rằng các anti -fan "vui thôi đừng vui quá". Vì mỗi nhân vật trong phim đều có câu chuyện riêng. Nhan Phúc Vinh cho rằng các anti -fan của nhân vật Linh nên văn minh và có cách nhìn nhận nhân vật này tốt hơn. Diễm My 9x: Linh là cô gái tốt bụng Chỉ còn chưa đến 10 tập nữa, Tình yêu và tham vọng sẽ kết thúc nhưng khán giả vẫn chưa thỏa mãn phần thể hiện của Diễm My 9x với nhân vật Linh trên phim. Diễm My 9x chia sẻ về vai Linh. Ảnh: Cắt phim Trong khi đó, phần lớn khán giả cho rằng nhân vật của Diễm My 9x không bằng trong bản gốc Thế lực cạnh tranh và phản đối chuyện cô bỏ hết tự tôn để đến công ty của Minh xin việc hay yêu một cách mù quáng... Diễm My 9x cho biết rằng, nếu ở phiên bản gốc, nhân vật này còn táo bạo hơn khi dám đấu tranh, tấn công người yêu. Còn với Linh của Tình yêu tham vọng, cô ấy trải qua quá nhiều mất mát nên biết quý trọng tình yêu, vì thế Linh gạt bỏ tất cả để theo đuổi tình yêu là hợp lí. Trò chuyện ngắn với Lao Động, Diễm My chia sẻ thêm: Vai Linh trong phim bị khán giả đánh giá "nhu nhược". My nghĩ sao? Linh là 1 cô gái luôn biết suy nghĩ rất kỹ trước khi nói và hành động, luôn lo lắng làm tổn thương người khác. My cảm thấy rất đồng cảm với nhân vật Linh. Nếu là My ở ngoài đời gặp những trường hợp như thế, My cũng sẽ cư xử như Linh thôi. Diễm My 9x có sợ nét diễn của mình sau 6 năm sẽ khó chinh phục khán giả? My luôn tập trung cao độ, tiếp nhận những ý kiến trái chiều từ giới chuyên môn và khán giả và luôn thay đổi. Vai diễn Linh có phải là hướng đi mạo hiểm của My? Đồng nghiệp từng nói My có thể đóng được nhiều dạng vai, từ người phụ nữ sang chảnh quyền lực, đến 1 cô nhân viên văn phòng giản dị hay khóc. Linh trong Tình yêu và tham vọng, My muốn họ thấy đó là nhân vật chứ không phải là người nổi tiếng Diễm My 9x. Theo Lao động

