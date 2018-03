Diễm My 9X ngọt ngào khoe tình mới là doanh nhân trẻ giàu có

Cụ thể trên Instagram cá nhân, Diễm My 9X gây chú ý khi đăng tải hình ảnh rạng rỡ bên một người đàn ông giấu mặt. Giống như những lần chia sẻ trước đó, người đẹp khéo léo che dung nhan của chàng trai này bằng biểu tượng ngộ nghĩnh. Đặc biệt, kèm theo hình ảnh trên, Diễm My 9X còn viết: "Mong anh luôn ngoan sớm quay lại với em. Chân thành ở đây chờ anh về". Ngay lập tức, khoảnh khắc ngọt ngào của Diễm My 9X nhanh chóng thu hút đông đảo sự quan tâm. Đông đảo cư dân mạng cho rằng chàng trai trong ảnh là tình mới của Diễm My và người đẹp đang nhắn nhủ tới anh.

Diễm My nhắn nhủ ngọt ngào với bạn trai.

Sau khi chia tay bạn trai đại gia, Diễm My trở nên rất kín tiếng về chuyện đời tư. Tuy nhiên thời gian gần đây, cô lại liên tục úp mở hình ảnh và status đáng ngờ về một anh chàng bí ẩn. Không ít cư dân mạng cho rằng nữ diễn viên đang hạnh phúc bên tình mới. Chân dung của anh chàng này cũng được tìm kiếm và nhanh chóng lộ diện.

Diễm My liên tục chia sẻ hình ảnh về một chàng trai bí ẩn.

Story instagram của người đẹp cũng đăng tải những dòng tin nhắn vô cùng ngọt ngào của một người bí mật.

Đầu tháng 5, Diễm My 9x xuất hiện cùng anh chàng này tại một sự kiện ở Đà Nẵng. Đây là lần hiếm hoi duy nhất cặp đôi công khai lộ diện cùng nhau.

Anh chàng được cho là bạn trai của Diễm My 9x hiện là doanh nhân công tác tại một công ty về xây dựng, chi nhánh tại Úc.

Theo Helino