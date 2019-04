Diễm My 9X khóc nức nở trước linh cữu mẹ

Trong 2 tuần mẹ nằm viện, Diễm My 9X đã tạm dừng mọi hoạt động nghệ thuật để ở bên chăm sóc bà. Tuy nhiên điều buồn, đáng tiếc nhất với nữ diễn viên là không ở bên lúc mẹ nhắm mắt. Tang lễ của mẹ Diễm My 9X diễn ra tại nhà thờ An Phú, quận 7, TP.HCM. Linh cữu sẽ được an táng tại nghĩa trang Đa Phước, Bình Chánh vào ngày 25/4.