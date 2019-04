Diễm My 9X khóc lặng người khi đưa tiễn mẹ về nơi an nghỉ

Sáng 25/4, linh cữu mẹ Diễm My 9X được di chuyển tới nhà thờ An Phú, quận 7 để thực hiện thánh lễ an táng. Khoảng 5h30, nữ diễn viên cùng các thành viên trong gia đình tập trung quanh linh cữu để cầu nguyện cho linh hồn người quá cố sớm an nghỉ nơi thiên đàng.

Ở bên cạnh Diễm My 9X trong thời gian đau đớn nhất đời có ba cô. Mặc dù ông bà ly hôn đã lâu nhưng những ngày qua, ông vẫn chịu tang và túc trực bên linh cữu vợ cũ trong tang lễ.

Diễm My 9X phải đối diện với nỗi đau lớn khi mẹ qua đời đột ngột ở tuổi 59. Bà Phạm Thị Phi Thoàn ra đi sau 10 ngày nhập viện vì sốt cao. Nữ diễn viên chia sẻ, sức khỏe mẹ mình vốn yếu, thường xuyên ra vào bệnh viện. Do đó, lần này cô vẫn tin tưởng rằng sẽ sớm hồi phục. Tuy nhiên, chuyện xấu nhất đã xảy ra khiến cô không thể tin rằng mẹ đã ra đi vĩnh viễn.

Lễ di quan diễn ra vào đúng 6h. Linh cữu mẹ nữ diễn viên đưa tới nhà thờ An Phú lúc 6h20. Ôm di ảnh mẹ, Diễm My 9X lặng người, thẫn thờ bước đi. Diễn viên Gái già lắm chiêu bị sốc, suy sụp khi mất người thương yêu. Đối với cô, mẹ là người gắn bó, gần gũi nhất, là cả thế giới của mình. Trong giây phút xúc động, Diễm My tâm sự trong nước mắt cô muốn mau già đi để có thể sớm gặp lại mẹ.

Trong lễ tang, Diễm My 9X liên tục khóc nức nở mỗi khi trò chuyện với người thân, bạn bè đến viếng mẹ. Cô thể hiện sự hối hận khi không được ở bên lúc mẹ nhắm mắt. Chuyến đi du lịch mà cô đã chuẩn bị sẵn để hai mẹ con bên nhau khi bà xuất viện cũng không thể được thực hiện.

Nghi thức an táng tại nhà thờ diễn ra trong khoảng 1 tiếng. Khi các nghi thức diễn ra, không khí tang lễ diễn ra trang nghiêm. Cha xứ đọc kinh, giảng đạo khuyên Diễm My 9X kiên cường, nghị lực, tin rằng mẹ đã về bên chúa.

Diễn viên 9X đau lòng, không muốn tin vào sự thật. Cô chia sẻ thời gian qua cố gắng, phấn đấu không ngừng vì mẹ nhưng "Bây giờ mẹ đi rồi, tôi còn cố gắng vì điều gì nữa?".

Bạn trai nữ diễn viên cũng có mặt trong lễ đưa tiễn. Những ngày qua, anh ở bên động viên người yêu ăn uống và bình tâm để vượt qua nỗi đau. Trước đó, đến chia buồn cùng nữ diễn viên và gia đình có nhiều đồng nghiệp thân thiết như vợ chồng Trường Giang, Nhã Phương, Tăng Thanh Hà , Hứa Vĩ Văn, Á hậu Thuý Vân, Diễm Trang...

Nén đau thương, Diễm My đọc kinh cầu nguyện cho mẹ sớm siêu thoát, quên đi những khổ đau, bệnh tật ở trần thế. Trước khi thi hài đưa đi an táng tại nghĩa trang Đa Phước, Diễm My 9X lặng lẽ ôm linh cữu mẹ. Trợ lý của nữ diễn viên cho hay cô luôn cảm thấy day dứt, hối hận khi để mất mẹ.

Ba Diễm My thay mặt gia đình cảm tạ người thân, bạn bè của con gái đã tới viếng, đưa tiễn người quá cố. Ông xúc động khi con gái được mọi người thương yêu, quý mến.

