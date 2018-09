Diễm My 9x bật khóc tủi hờn tâm sự yêu xa bạn trai sống ở Úc

Nữ diễn viên Cô Ba Sài Gòn lần đầu viết tâm thư dành cho người mình yêu thương. Theo đó, Diễm My cho biết, cô từng gặp nhiều áp lực khi phải yêu xa, thậm chí, nhiều lần tự hỏi mình có hạnh phúc khi quyết định chấp nhận tình yêu này.

Diễm My 9x và bạn trai doanh nhân.

Bạn trai của Diễm My từng theo học Đại học Công nghệ Swinburne - viện đại học công lập ở Melbourne, bang Victoria, Úc và Đại học RMIT. Anh chàng tên Vinh Nguyễn hiện đang là một doanh nhân làm việc trong lĩnh vực xây dựng tại Úc. Vinh Nguyễn đi lại giữa hai nước Việt Nam và Úc để làm việc. Anh có vẻ ngoài bảnh bao cùng những sở thích như chơi golf, đi du lịch.

Bạn trai Diễm My hiện đang sống và làm việc tại Úc. Anh cũng đi về giữa Úc và Việt Nam.

“Khoảng cách khiến người ta không còn cảm giác yêu thương và được yêu thương, được quan tâm hay chăm sóc. Bởi lúc vui hay phiền muộn nhất, người mình cần không ở bên cạnh. Tin nhắn không giúp lau đi nước mắt, cuộc điện thoại không giúp cảm nhận vị ấm của đôi môi. Thế mà chẳng hiểu, tôi vẫn đâm đầu vào, yêu anh”, cô viết.

Chấp nhận yêu xa, Diễm My gặp nhiều áp lực và tủi thân. Cô chia sẻ, những lần tiễn người yêu ở sân bay cô đều khóc và thấy chạnh lòng khi nhìn những cặp tình nhân yêu nhau. Ngay cả khi đối mặt trước những áp lực từ phía cuộc sống, cô cũng phải một mình vượt qua.

Đến thời điểm hiện tại, dù đang có cuộc sống hạnh phúc cùng người yêu, Diễm My vẫn không khỏi lo lắng về chuyện tình của mình.

“Quả thật, tôi nghĩ người phụ nữ nào cũng vậy. Đến một giai đoạn sẽ sợ mất đi những hạnh phúc mình đang có. Phía sau những cảm xúc nhiệt thành kia, là lo lắng phập phồng, rằng khi người đó đi rồi thì khoảng cách có làm cả hai xa nhau không? Liệu mình có mất người này không? Liệu anh ấy có còn nghĩ về mình không? Tình yêu, liệu kết thúc có viên mãn không? Tôi rất sợ mình tìm được câu trả lời không vừa ý”, cô viết.

Tuy nhiên, ở cuối tâm thư, Diễm My khiến người hâm mộ an tâm khi chia sẻ về những gì cô đang có được ở thời điểm hiện tại. Nữ diễn viên cho biết, một trong những cách cô nuôi dưỡng cảm xúc là nhớ về kỷ niệm của cả hai. “Cả một đoạn tuổi trẻ chỉ để chờ một hi vọng: chung thuỷ, yêu hết mình, chờ anh đến cùng. Thế giới tôi đang sống, nhiều khi cô độc đến kì lạ. Dù có bao nhiêu người ở cạnh, tôi vẫn thấy thiếu một mảnh ghép là anh”, Diễm My kết thư.

Trong bộ ảnh mới, Diễm My chia sẻ bộ ảnh chụp cùng bạn thân là người mẫu Quang Đại như một cách kể câu chuyện tình của riêng mình và khát vọng trong tình yêu của mỗi cô gái

Bộ ảnh mới được Diễm My thực hiện mang màu sắc cổ điển của thập niên 80.

Đôi bạn thân diện trang phục giản dị và thể hiện những cử chỉ thân mật của một đôi tình nhân.

Bối cảnh được lựa chọn khá quen thuộc như sân thượng...

... không gian phòng khách… gợi lên một mái ấm đơn sơ, hạnh phúc.

Diễm My cho biết cô cũng giống như bao người phụ nữ khác, mong ước có một tình yêu đơn giản mà ở đó, cả hai hiểu và thông cảm cho nhau, cùng nhau vượt qua những sóng gió của cuộc đời.

Loạt hình "tình bể bình" đốn tim người hâm mộ.

