Điểm bất thường trong vụ nữ diễn viên Jeon Mi Seon qua đời tại nhà tắm khách sạn

Sáng nay (29/6), truyền thông Hàn lại thêm một dịp dậy sóng bởi thông tin nữ diễn viên nổi tiếng Jeon Mi Seon qua đời tại khách sạn . Theo thông tin từ phía cảnh sát, đây có thể là một vụ tự tử. Phía cảnh sát cho hay, thi thể của Jeon Mi Seon được tìm thấy trong phòng tắm ở một khách sạn tại Jeonju, bà có mặt tại đây để tham gia biểu diễn nhạc kịch.

Trước khi qua đời, Jeon Mi Seon đã có mặt tại một buổi họp báo phim "The King's Letters" tại quận Jung, Seoul. Không ai ngờ rằng, 4 ngày sau, Jeon Mi Seon đã từ giã cuộc đời một cách đầy đau đớn như vậy.

Theo thông tin trên tờ Sina, thi thể Jeon Mi Seon được tìm thấy trong nhà tắm khách sạn vào lúc 11 giờ 45 phút ngày nhưng nguyên nhân cái chết chưa được xác nhận. Được biết, Jeon Mi Seon sẽ có một buổi biểu diễn nhạc kịch vào lúc 2h chiều (giờ địa phương). Hiện tại, nhiều phương tiện truyền thông Hàn Quốc không dám xác nhận nguyên nhân cái chết của nữ diễn viên Jeon Mi Seon. Trước đó, cảnh sát đã xác nhận rằng "cô đến một mình và không làm việc với các nhân viên đoàn kịch". Thậm chí, thời điểm Jeon Mi Seon qua đời, khách sạn không hề có nhân viên hay bạn diễn nào của nữ diễn viên ở đó.

Điều này khiến khá nhiều người cảm thấy bất ngờ bởi thông thường các diễn viên sẽ phải liên hệ với nhân viên đoàn kịch để sắp xếp lịch trình và thời gian cụ thể.

Hiện tại, công ty quản lý của Jeon Mi Seon cho biết họ đang quá bàng hoàng trước thông tin này và nhanh chóng có mặt tại khách sạn để xác nhận tình hình. Hiện tại buổi nhạc kịch đã bị hủy bỏ.

Nữ diễn viên Jeon Mi Seon sinh năm 1970. Bà là diễn viên phụ quen thuộc của nhiều tác phẩm nổi tiếng như Phía đông vườn địa đàng, Mặt trăng ôm mặt trời, Vua bánh mì, Kim Takgu, Royal Family, Who Are You: School 2015, Reply 1988...

Nguồn: Naver

Theo Helino