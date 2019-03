Di thư ám ảnh của mỹ nhân "Vườn sao băng" và cái chết oan khuất 10 năm chưa có lời giải

Ngày 13/3/2019, nhà chức trách ở Hàn Quốc tuyên bố vụ án của Jang Ja Yeon lại tiếp tục được tái điều tra. Thế nhưng, liệu có câu trả lời cho lần điều tra này hay không có lẽ lại tiếp tục là một dấu hỏi.

Jang Ja-yeon là một nữ diễn viên người Hàn Quốc, nổi danh với vai diễn trong bộ phim truyền truyền hình ăn khách Boys over flowers (Vườn sao băng), cô từng tốt nghiệp đại học Chosun (Hàn Quốc) và bắt đầu khởi nghiệp bằng việc thực hiện quảng cáo cho Lotte Confectionery. Các vai diễn đã tham gia gồm: My Lovely Fool của đài SBS, năm 2006 và Boys Before Flowers của đài KBS, năm 2009.

Di thư ám ảnh của nữ diễn viên 29 tuổi.

Khi sự nghiệp đang dần vào ổn định, bất ngờ vào năm 2009, người ta đã phát hiện cô tự tử tại nhà riêng ở Bundang, tỉnh Gyeonggi. Khi cô chết, các nhà chức trách đã phát hiện một bức thư tuyệt mệnh của cô và công bố một sự thật bê bối phơi bày là cô tự tử vì bị ép buộc quan hệ tình dục quá nhiều lần, vụ việc này đã làm chấn động làng giải trí Hàn Quốc khi cô tự tử lúc còn đang đóng dở bộ phim và sau đó thông tin được công bố rằng cô bị lạm dụng tình dục.

Cụ thể là Jang Ja Yeon phải 'mua vui' cho tổng cộng 31 người với 100 lần bị buộc phải quan hệ tình dục với những người có "máu mặt" trong làng giải trí Hàn Quốc.

Jang Ja Yeon trong phim "Vườn sao băng". Cô đứng ở bìa trái.

Trong số di vật để lại có lá thư tuyệt mệnh của mỹ nhân "Vườn sao băng", trong đó cô viết một đoạn đầy ám ảnh: "Hãy trả thù cho tôi. Không có cách nào để tôi thoát khỏi kiếp bán thân. Những kẻ lạm dụng tôi đều là quỷ dữ. Tôi bị ép phải tiếp khách hơn 100 lần. Tôi đã làm một danh sách, hãy trả thù cho tôi cho đến khi chết. Ngay cả khi nếu tôi chết, tôi cũng sẽ trả thù".

10 năm sau, vụ việc tưởng như rơi vào quên lãng với lý do không có bằng chứng thuyết phục thì bất ngờ vào ngày 13/3/2019 trước sức ép của hội nghệ sĩ và dư luận thì Nhà Xanh đã phải lật lại vụ việc. Hiện tại, cơ quan cảnh sát đang tích cực điều tra làm rõ những gì mà Jang Ja Yeon viết trong thư tuyệt mệnh.

Được biết, làng giải trí Hàn Quốc không chỉ rúng động với vấn đề của mỹ nhân "Vườn sao băng" mà mới đây một loạt các ngôi sao đình đám của Hàn Quốc đang vướng phải bê bối: môi giới mại dâm, quay lén clip sex và cưỡng hiếp tập thể. Cụ thể có 2 nghệ sĩ trẻ bị liên đới đến sự việc nghiêm trọng này, đó là thành viên nhóm Bingbang - Seungri và ca sĩ Jun Joon Young.

Hình ảnh lúc còn sống của diễn viên "Vườn sao băng".

Cô tiến thân vào làng giải trí Hàn nhờ nhan sắc xinh đẹp cùng tài năng diễn xuất được đào tạo bài bản.

Khi tham gia "Vườn sao băng" dù là một vai nhỏ nhưng nữ diễn viên vẫn khiến khán giả nhớ mãi bởi vẻ ngoài xinh đẹp.

Điều khiến khán giả đau xót chính là những lời cô chia sẻ trong lá thư tuyệt mệnh. Nữ diễn viên đã trải qua những ngày đau đớn: bị lạm dụng tình dục, bị đe dọa mà không có ai ở bên cạnh. Người đẹp này còn chịu một cú sốc, đó là bố mẹ cùng mất trong một tai nạn giao thông. Tuy nhiên, nguyên nhân lớn nhất khiên cô trầm cả và tìm đến cái chết là do bị nhiều người đàn ông cưỡng hiếp.

