Di nguyện của Đỗ Hạnh An

Hạnh An qua đời, những ước mơ của tuổi 20 dang dở nhưng bài học về khát vọng sống và bản năng sẻ chia trong em vẫn là câu chuyện đẹp. Suốt hai năm chiến đấu với bệnh tật, An lo cho gia đình vì áp lực tài chính nhưng đạo diễn Đỗ Đức Thành vẫn thường xuyên gửi một phần tiền quyên góp anh nhận được cho những bệnh nhân khác bởi An nói: "Bạn này thương quá bố nhỉ, hay là mình...". An ra đi, em mong số tiền còn lại tiếp thêm hy vọng cho những người mắc bệnh ung thư, một phần dùng xây dựng nhà thờ tổ bà cô họ Đỗ ở quê nội. Đạo diễn Đỗ Đức Thành mỉm cười, bảo: "Chúng tôi không muốn người đến viếng Hạnh An mang vòng hoa vì như thế lãng phí, con muốn tiết kiệm bởi nhiều bạn khác còn cần đến tiền". Do vậy, trước sảnh tang, gia đình Hạnh An chuẩn bị sẵn hoa hồng trắng, cúc trắng để mọi người cầm vào viếng.



Di ảnh của Đỗ Hạnh An là bức ảnh em tự chụp và thích nhất.

Sáng 5/11, đám tang của con gái đạo diễn Đỗ Đức Thành diễn ra tại Nhà tang lễ Cầu Giấy, Hà Nội, theo cách đặc biệt. Không có tiếng kèn trống, thay vào đó là dàn nhạc chơi những khúc êm dịu bên di ảnh Hạnh An mỉm cười. "Ảnh này An thích nhất, con tự chụp bằng điện thoại rồi nhờ bố chỉnh sửa", anh Thành bảo. Chị Hồng Phượng, vợ đạo diễn, mang chiếc áo ấm khoác cho mẹ ruột đang ngồi ở hàng ghế chờ, nhắc bà giữ sức khỏe vì hôm nay trời lạnh. Mọi người im lặng lo những công đoạn cuối trước giờ thầy làm lễ cho Hạnh An.

Đạo diễn Đỗ Đức Thành nhờ một người họ hàng chỉnh lại chiếc khăn trên bàn đăng ký lễ viếng. Anh gầy rộc nhưng tỉnh táo và tỉ mỉ trong mỗi chi tiết trên ban thờ con. Nhìn vào Đỗ Đức Thành, đôi mắt mệt mỏi sau những ngày thật dài không vương nỗi day dứt mà tự hào vì cô con gái 20 tuổi đã trải qua hành trình kiên trì và dũng cảm. Anh nói: "Lúc này tôi cảm thấy thật thanh thản và nhẹ nhàng".

Lời cuối An nói với bố trước lúc từ biệt cuộc sống là "đắt?" - có ý lo lắng chi phí điều trị vượt quá khả năng chi trả của gia đình. Nhưng hai ngày nay, anh Thành luôn có linh cảm con về nhắn nhủ bên tai: "Con 'okay', cả nhà yên tâm".

Bốn thành viên trong gia đình anh Thành xích lại bên nhau trước di ảnh Hạnh An. Chị Phượng ôm mặt khóc mỗi lần khách tới viếng và cúi đầu đáp lễ. Mạnh Quân, em trai An, học lớp 9, nắm tay em gái út Diệp Linh, mới 5 tuổi. Quân cứng cỏi từ đầu buổi lễ nhưng sau đó em không kìm được những giọt nước mắt lăn dài.

Chiều 4/11, tro cốt của Hạnh An được đưa từ Singapore về Việt Nam sau đó gửi vào chùa gần nhà. Đạo diễn Đỗ Đức Thành trằn trọc tới rạng sáng mới khuyên vợ cố chợp mắt để mai lo công việc. Chị Phượng trải qua giấc ngủ chập chờn, cứ một lúc lại giật mình thức dậy. Sáng nay, bé Diệp Linh đôi mắt đỏ hoe vì "đêm qua con ngủ muộn mà sáng nay dậy sớm".

Diệp Linh hiểu những chuyện đang xảy ra với gia đình bé. Linh bảo "Chị An mất rồi" và khóc nức nở ở Singapore lúc bên chị phút cuối. Ở nhà, Linh thương chị An vì chị chiều và hay chơi cùng những trò con gái. Mạnh Quân hụt hẫng khi mất đi người bạn hơn tuổi, người cùng chia sẻ những sở thích về âm nhạc, xu hướng công nghệ.

Gia đình Hạnh An bên nhau trong giây phút khó khăn.

Bà ngoại của Hạnh An nhớ thời gian gần nhất được bên cháu gái là khi An được bác sĩ cho về nhà hồi tháng 6/2018. "An cứ kêu buồn, ước khỏi bệnh để đi làm. Tôi chỉ biết động viên cháu cố điều trị, khỏe rồi sẽ được về với bố mẹ và các em", bà nói. Trong mắt bà ngoại, Hạnh An là cô gái hiện đại nhưng yêu thích việc bếp núc. Em mê làm bánh và làm rất ngon dù mất nhiều thời gian. Trước khi bị bệnh, An thường dành cả ngày trong căn bếp đầy mùi bơ bột nhưng không hài lòng vì lò nướng ở nhà nhỏ quá. Cuối tuần, em thường sang nhà bác ruột ở Cầu Đuống, Hà Nội, để làm bánh vì có chiếc lò to hơn, và mời bà sang ăn. "An gọi điện bảo 'bà ơi sang ăn bánh cháu làm' là tôi sang ở cùng cháu 2-3 ngày. Đợt vừa rồi, mọi người cho tiền cháu sắm cái lò nướng mới to và đẹp lắm. Nhưng chưa được dùng mấy lần thì cháu đi...", bà ngoại Hạnh An kể với đôi mắt ngấn nước.

Những ngày bố con Hạnh An ở nước ngoài, một mình chị Hồng Phượng xoay xở chuyện gia đình. Chị đi làm cả ngày rồi tranh thủ đưa đón con gái Diệp Linh, Mạnh Quân tan học thì tự lo cơm nước. Bà ngoại của Hạnh An thương con gái, cứ muốn đến giúp nhưng chị Phượng bảo "con lo được". Chị sợ mẹ ruột sang chơi sẽ buồn vì nhà vắng người, không ai trò chuyện, chia sẻ.

"Hôm nay chắc bạn bè Hạnh An không đến (lễ viếng) nhiều vì hầu hết đã đi du học. Nếu không bị bệnh, chắc giờ này An cũng học ở Anh", đạo diễn Đỗ Đức Thành ngậm ngùi. Qua đời ở tuổi 20, con gái anh bỏ ngỏ giấc mơ theo đuổi ngành truyền thông và xây dựng kênh video riêng về thời trang, nghệ thuật. "An rất thích vẽ, hát và trong thời gian khó khăn nhất con cũng lấy đó làm động lực", anh Thành bảo. Khi điều trị ở Singapore, bố con Hạnh An từng tổ chức nhiều buổi sinh hoạt văn nghệ để tạo động lực cho bản thân và những người cùng cảnh trên hành trình chiến đấu với bệnh tật.

Hồi tháng 6/2018, Hạnh An được về nhà vì kết quả điều trị tốt, đẩy lùi tế bào ung thư trong máu xuống 0%. Em tự lên ý tưởng và gọi thợ sửa lại căn phòng của mình để trông thoáng và đẹp hơn. Tại đó, những video hướng dẫn trang điểm, chia sẻ về cuộc sống và cả câu chuyện "không có tóc" được An tự quay và chia sẻ. Con gái đạo diễn Đỗ Đức Thành ở căn phòng mới chưa được 4 tháng thì bệnh tái phát, phải quay lại Singapore điều trị. Bà ngoại em thỉnh thoảng sang thăm con gái và các cháu sẽ ngủ trong phòng đó. Chị Phượng thường xuyên dọn dẹp, thay ga giường dù con gái không ở nhà.

Anh Thành bế con gái út, chị Phượng vỡ òa.

Lễ viếng Hạnh An diễn ra từ 7h đến 10h, sau đó em được đưa về quê nhà Thái Bình để thực hiện lễ cầu siêu. Từ sáng sớm, nhiều bạn bè của đạo diễn Đỗ Đức Thành và chị Hồng Phượng có mặt để chia buồn. Nhiều người gắng không khóc theo nguyện vọng "không ai được buồn" của Hạnh An.