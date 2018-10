Đêm nhạc Tuấn Hưng bị dừng, cơ quan chức năng lên tiếng

Tối 5/10, chỉ 2 tiếng trước giờ biểu diễn, đêm nhạc kỷ niệm 20 năm ca hát của Tuấn Hưng với chủ đề "Ngựa hoang" bị dừng đột ngột vì "lý do đặc biệt".

Chia sẻ về vấn đề này, Giám đốc Sở VHTT Hà Nội Tô Văn Động cho hay: "Chúng tôi đã cử anh em xuống địa bàn. Anh em có báo cáo đơn vị tổ chức cũng có hợp đồng đàng hoàng. Từ khi xảy ra vụ việc đáng tiếc trong đêm nhạc ở Hồ Tây , Sở yêu cầu anh em làm rất chặt các thủ tục liên quan. Hiện tại chúng tôi vẫn chưa biết lý do dừng là gì", ông Tô Văn Động chia sẻ.

Giám đốc Sở VHTT cho hay, đêm nhạc Tuấn Hưng xin cấp phép tại Sở Văn hoá về nguyên tắc, Sở sẽ ra quyết định dừng phép cho các đêm nhạc này. Tuy nhiên, nếu vì lý do thật đặc biệt, bất khả kháng UBND quận Ba Đình có thể yêu cầu dừng, nhưng trước khi yêu cầu phải thông báo với Sở.

"Tôi ủng hộ việc dừng chương trình nếu vì lý do rất đặc biệt, nhưng vẫn phải thông báo với Sở. Nhưng chúng tôi hiện giờ cũng chưa biết lý do đặc biệt đó là gì và không được thông báo" - ông Tô Văn Động nói.

Tuấn Hưng cảm thấy buồn và bất lực khi đêm nhạc bị dừng đột ngột.

Liên quan đến việc dừng đêm diễn, Công An Quận Ba Đình đã có công văn số 1829/CV-CABĐ thông báo về việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho chương trình ca nhạc tại Cung tổng hợp Thể thao Quần Ngựa.

"Công ty CP tổ chức sự kiện truyền thông Thăng Long (đơn vị tổ chức sự kiện) và Trung tâm Văn hóa Thông tin thể thao Ba Đình chưa có kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho chương trình ca nhạc tại Cung tổng hợp thể thao Quần Ngựa gửi Công an quận Ba Đình.

Công an quận Ba Đình đã tiến hành kiểm tra công tác an toàn PCCC và việc đảm bảo an ninh trật tự và an toàn cho chương trình ca nhạc tại Cung tổng hợp thể thao Quần Ngựa hồi 9h ngày 5/10 đã ghi nhận địa điểm tại Cung tổng hợp thể thao Quần Ngựa chưa được nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy theo quy định. Hệ thống phòng cháy chữa cháy được trang bị tại công trình hoạt động không đảm bảo theo chức năng được thiết kế vận hành.

Công an quận Ba Đình đã chủ động xây dựng phương án bố trí lực lượng Cảnh sát PCCC, Công an phường và các Đội nghiệp vụ thuộc công an quận tham gia bảo vệ an ninh trật tự, an toàn cho chương trình.

Tuy nhiên để đảm bảo an toàn về an ninh trật tự, an toàn PCCC, công an quận Ba Đình đã đề xuất cho tạm dừng tổ chức chương trình ca nhạc kỷ niệm 20 năm ca hát của ca sĩ Tuấn Hưng được tổ chức từ 19h30 đến 22h30 ngày 5/10 tại Cung thể thao tổng hợp Quần Ngựa" - công văn Công an Quận Ba Đình nêu rõ.

Phóng viên VietNamNet đã liên lạc với ông Đỗ Viết Bình - Chủ tịch UBND quận Ba Đình và ông Nguyễn Quang Trung - Phó Chủ tịch nhưng cả 2 đều không bắt máy.

