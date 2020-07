Để ý mới thấy hội Hoa hậu - Á hậu Hà Thành tụ hội nhưng chẳng lần nào có mặt Huyền My, phải chăng bị cô lập?

Mới đây, trên trang cá nhân, Á hậu Hoàn vũ Việt Nam Ngô Trà My đăng hình ảnh hội ngộ dàn Hoa hậu, người đẹp đình đám Hà thành như Hoa hậu Ngọc Hân, Đỗ Mỹ Linh, Á hậu Tú Anh , Hoàng Anh, Thanh Tú, các người đẹp Lan Hương, Tố Như...

Hội bạn thân Hoa hậu - Á hậu tụ hội.

Đây không phải là lần đầu tiên hội bạn thân Hoa hậu - Á hậu Hà Nội tụ họp cùng nhau nhưng vẫn đủ khiến fan hâm mộ trầm trồ vì nhan sắc của cả nhóm.



Hiện tại, trong nhóm người đẹp có người đã là bà mẹ bỉm sữa, có người độc thân, có người gần như rút hoàn toàn khỏi showbiz nhưng vẫn duy trì mối quan hệ vô cùng tốt đẹp.

Hội bạn thân thiết không chỉ thường xuyên tụ họp mà còn luôn cố gắng có mặt trong những sự kiện quan trọng của người trong nhóm như sinh nhật, đám cưới hay khai trương cửa hàng...

Hội bạn thân tụ tập trong sinh nhật Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh.

Dàn mỹ nhân tụ tập mừng sinh nhật Á hậu Hoàng Anh.

Hội chị em hội tụ trong sinh nhật của người đẹp Tố Như.

Hoa hậu Ngọc Hân cùng hội chị em bỉm sữa Á hậu Tú Anh, Hoàng Oanh, Thanh Tú...

Sinh nhật Tú Anh gần đây cũng không thể thiếu vắng hội chị em thân thiết.

Tuy nhiên, trên mạng xã hội nhiều người lại khá nhiều người tò mò vì sự vắng mặt của người đẹp Huyền My, người bạn từng khá thân thiết với Á hậu Tú Anh hay Đỗ Mỹ Linh. Nhiều người cho rằng có vẻ như Huyền My không "được lòng" hội chị em Hoa hậu - Á hậu Hà Nội. Một số còn lấy dẫn chứng rằng đã từ lâu không thấy Huyền My tương tác với hội chị em, thậm chí là với cả Hoa hậu Mai Phương Thúy - người vô cùng thân thiết trước đây.



Mới đây, Huyền My còn bị đồn thổi "tan vỡ tình bạn" với người chị thân thiết "Quỳnh Búp Bê" Phương Oanh.

Mối quan hệ chị em thân thiết của Huyền My - Phương Oanh từng bị đồn "cung đàn vỡ toang".

Một số khác lại cho rằng mọi người đang làm câu chuyện trở nên phức tạp hơn mà thôi bởi chuyện không chơi cùng nhau nếu như không hợp tính là khá bình thường chứ không hề có chuyện mâu thuẫn như mọi người đồn đại.

Theo Trí thức trẻ