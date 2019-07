Đệ nhất mỹ nhân Nhật ly hôn vì không hòa hợp chuyện chăn gối với chồng

Mới đây, làng giải trí xứ hoa anh đào xôn xao trước thông tin "mỹ nhân đẹp nhất Nhật Bản" Nozomi Sasaki đã ly thân với chồng U50 sau gần 2 năm kết hôn. Cuộc hôn nhân của hai người được cho là rạn nứt từ nhiều tháng qua.

Tờ Ettoday cho biết chồng của Nozomi Sasaki - nam diễn viên hài Ken Watabe đã có thời gian dài không về nhà sống chung với vợ. Hiện tại, anh đã thuê một căn hộ riêng để sống một mình.

Nhiều nguồn tin cho biết cặp sao thường xuyên xảy ra mâu thuẫn vì sự khác biệt trong tính cách và quan điểm hôn nhân. Thậm chí, nguồn tin từ tờ J-Report còn cho biết hai vợ chồng lục đục, không hòa hợp chủ yếu đến từ chuyện chăn gối.

Cuộc hôn nhân của người mẫu Nozomi Sasaki và nam diễn viên hài Ken Watabe bị cho là đã rạn nứt nhiều tháng qua.

Ngày 18/7, nữ người mẫu 31 tuổi đã xoá tất cả hình cô chụp chung với chồng trên trang cá nhân. Hiện tại, tin đồn ly hôn phủ sóng trên truyền thông Nhật Bản, cả hai vẫn chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào về cuộc hôn nhân này.

Cuộc hôn nhân của cặp sao từng khiến làng giải trí xôn xao trong thời gian dài. Trong khi Nozomi Sasaki được xem là đệ nhất mỹ nhân Nhật Bản, được nhiều người săn đón thì Ken Watabe lại có ngoại hình bình thường, sự nghiệp làng nhàng, không nổi tiếng bằng vợ.

Tháng 4/2017, "mỹ nhân đẹp nhất Nhật Bản" Nozomi Sasaki và Ken Watabe quyết định kết hôn sau 2 năm hẹn hò lén lút. Sau đó vào tháng 9/2018, cặp sao này chào đón con trai đầu lòng. Cả hai lần lượt chia sẻ niềm hạnh phúc này với truyền thông.

Nozomi Sasaki được mệnh danh là đệ nhất mỹ nhân của Nhật Bản.

Nozomi Sasaki sinh năm 1988, bắt đầu gia nhập làng giải trí năm 2007 với vai trò người mẫu, sau đó thử sức lĩnh vực phim ảnh. Nozomi Sasaki được mệnh danh là “mỹ nhân đẹp nhất Nhật Bản” nhờ gương mặt đẹp như thiên thần cùng thân hình nóng bỏng.

Cô cũng là người mẫu nội y, bikini được yêu thích nhất ở xứ sở hoa anh đào. Nhiều tờ báo Nhật ca ngợi Nozomi là biểu tượng sắc đẹp hiếm thấy của Nhật. Thậm chí, trong nhiều năm liền, cô đều có tên trong danh sách 100 gương mặt đẹp nhất thế giới của website điện ảnh TC Candler (Mỹ).

Nhan sắc quyến rũ, trong trẻo của Nozomi Sasaki rất được yêu thích.

Từ khi quyết định kết hôn với Ken Watabe, Nozomi Sasaki hạn chế chụp ảnh táo bạo và chuyên tâm đóng phim. Thế nhưng do nổi tiếng vì vẻ đẹp gợi cảm, người đẹp 31 tuổi vẫn thường được "đo ni đóng giày" cho những vai phô diễn lợi thế ngoại hình. Mới đây, cô khiến nhiều người bất ngờ khi đảm nhận vai diễn người vợ nghiện tình dục đầy táo bạo trong If It Rains, You Are Nice (2017).

Theo Hoàng Linh (Tri Thức Trực Tuyến)