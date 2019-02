Đây chính là mỹ nhân tự sát sau cảnh nóng, gây thương xót cho khán giả suốt 14 năm

Theo Newsen, hôm 22/2, đồng nghiệp, công ty quản lý cũ và người hâm mộ cùng dự buổi tưởng nhớ Lee Eun Joo. Lee Eun Joo qua đời ngày 22/2/2005.

“Chúng tôi muốn tổ chức một buổi tưởng nhớ có người thân của cô ấy, có khán giả hâm mộ. Bạn thân cô ấy, diễn viên Kim So Yeon, cũng có mặt. 14 năm rồi kể từ khi cô ấy rời xa chúng ta”, một người trong công ty quản lỹ cũ của Lee Eun Joo nói trên Newsen.

Khán giả vẫn nhớ Lee Eun Joo sau 14 năm cô tự sát.

Những người hâm mộ cho biết họ đã tới viếng mộ Lee Eun Jooo ở Công viên Cheonga, thành phố Goyang.

“Chúng tôi chưa bao giờ quên Lee Eun Joo. Lee Eun Joo là một phần của ngành phim ảnh Hàn Quốc”, một khán giả nói.

Bóng hồng xinh đẹp nổi tiếng sớm

Lee Eun Joo sinh năm 1980 tại Gunsan. Cô sở hữu vẻ ngoài thanh tú với chiều cao 1,68 m. Học piano từ khi còn nhỏ nhưng Lee Eun Joo lại dành tình yêu cho diễn xuất. Gia đình không thể ngờ cô con gái mỏng manh với vòng một khiêm tốn lại trở thành biểu tượng gợi cảm của điện ảnh Hàn Quốc sau này.

Những năm 1990, Lee Eun Joo khởi nghiệp với vai trò một người mẫu trẻ. Cơ duyên đóng phim đến sớm khi cô lọt mắt xanh các đạo diễn hàng đầu. Cơ hội đến, Lee Eun Joo chưa bao giờ bỏ lỡ.

Lee Eun Joo là biểu tượng điện ảnh Hàn Quốc những năm 2000.

Nhờ phim điện ảnh Virgin Stripped bare by her Bachelors của đạo diễn nổi tiếng Hong Sang Soo, cô trở thành ngôi sao ở Hàn Quốc. Khi đó, Lee Eun Joo tròn 20 tuổi.

Tại Hàn Quốc bấy giờ, nếu nhà làm phim muốn tìm kiếm gương mặt có thể diễn tốt những vai nội tâm phức tạp, họ chắc chắn nghĩ tới Lee Eun Joo. Cờ bay phấp phới (đóng cùng Won Bin, Jang Dong Gun), Lovers’s Concerto (với Cha Tae Hyun, Son Ye Jin), Bungee Jumping of Their Own(với Lee Byung Hun), phim truyền hình Chim lửa (cùng Lee Seo Jin) đã đưa Lee Eun Joo lên top diễn viên hàng đầu Hàn Quốc.

Theo Korea Times, Lee Eun Joo là ngôi sao đang lên của thời đại mới thập niên 2000, vừa đẹp vừa có tài năng diễn xuất.

Trả lời phỏng vấn, cô nói về sự nổi tiếng của mình một cách khiêm tốn: “Tôi được gọi là ngôi sao mới nhưng tôi không tìm kiếm sự nổi tiếng vội vã, sớm bị quên lãng. Tôi muốn học từng bước để trở thành diễn viên giỏi, tự khẳng định mình. Tôi cần thêm nhiều thời gian hơn nữa”.

Lee Eun Joo tự cứa cổ tay, treo cổ tự sát tại nhà riêng vào năm 2005.

Nhưng rồi cô lại tự tử khi đang ở độ chín của sự nghiệp. Ngày 22/2/2005, Lee Eun Joo được anh trai tìm thấy trong tình trạng tắt thở. Cô treo cổ tự sát ở nhà riêng tại Seongnam. Trước đó, cô còn rạch cổ tay của mình.

Cô để lại bức thư tuyệt mệnh được viết vội bằng máu: “Mẹ, con xin lỗi, con yêu mẹ”.

Sự ra đi nhiều uẩn khúc sau bộ phim 18+

Chẳng ai có thể nghĩ rằng Lee Eun Joo tìm đến cái chết. Cô vừa hoàn thành phim The Scarlet Letter và phim về đề tài chiến tranh Taegukgi. Trước khi tự sát vài ngày, cô vẫn rạng rỡ trong lễ tốt nghiệp Đại học Dankook. Sự ra đi của Lee Eun Joo đã là tin tức gây sốc nhất Hàn Quốc vào năm 2005.

Lễ tang của cô có hơn 200 nghệ sĩ và nhà làm phim. Chosun cho hay chương trình truyền hình thực hiện về cái chết của Lee Eun Joo nhận được sự quan tâm đông đảo từ khán giả cả nước. Theo Nielsen, TV Entertainment News do đài MBC thực hiện đạt tỷ lệ người xem 21,8%, con số kỷ lục bấy giờ.

“Lee Eun Joo là người nghệ sĩ khiêm tốn, chân thành và ấm áp. Tôi chỉ mong chị có thể bình yên bên Chúa”, Moon Geun Young xúc động.

Lee Eun Joo rơi vào trạng thái trầm cảm sau khi tham gia bộ phim có nhiều cảnh nóng. Trong phim này, cô có không ít cảnh khỏa thân và sex.

Công chúng Hàn Quốc luôn đặt câu hỏi vì sao Lee Eun Joo quyên sinh. Nhiều năm sau này, cảnh sát và gia đình Lee Eun Joo công bố nội dung bức di thư của nữ diễn viên. Trong thư, nữ diễn viên đề cập đến sự bế tắc trong công việc.

“Tôi đã muốn làm nhiều điều nhưng quá mệt mỏi rồi. Tôi đang sống nhưng không như một người đang sống thực sự. Tôi không muốn bất kỳ ai thất vọng dù tôi cũng muốn kiếm tiền”, cô viết.

“Tôi muốn quay lại những ngày tháng của một năm trước”, cô viết thêm.

Lễ tang đẫm nước mắt của Lee Eun Joo vào năm 2005.

Trên Chosun, gia đình nữ diễn viên đổ lỗi cho đoàn phim The Scarlet Letter. Họ cho rằng những cảnh nóng và sự bó buộc của đoàn phim là nguyên nhân khiến nữ diễn viên quyên sinh. Dù Lee Eun Joo có kinh nghiệm đóng cảnh nóng trên màn ảnh trước đó nhưng The Scarlet Letter là bộ phim gây chấn động mạnh hơn.

Phim là câu chuyện về một vụ án điều tra giết người. Ở đó, nam chính của phim phải sống với hai cuộc đời khác nhau, giữ mối quan hệ ngọt ngào với vợ và tình nhân là ca sĩ. Lee Eun Joo vào vai cô nhân tình nổi loạn. Để vào vai này, Lee Eun Joo phải khỏa thân trước ống kính. Cô còn có cảnh sex thật với bạn diễn nam và cảnh nóng đồng tính.

Khi bộ phim ra rạp, khán giả tranh cãi với ngoại hình Lee Eun Joo. Họ cho rằng cô không phù hợp với vẻ nóng bỏng của nhân vật trong kịch bản. Cảnh nóng càng khiến cô trở thành nạn nhân của những chỉ trích.

Người thân tiết lộ Lee Eun Joo không thể thoát vai lại rơi vào trạng thái trầm uất vì sự chỉ trích từ đám đông. Vài tháng trước khi tự sát, cô luôn nói về cái chết và sự giải thoát.

Trong bài đăng trên Sina hôm 24/2, trang này tiết lộ Lee Eun Joo từng đối diện vô vàn khó khăn từ những ông lớn trong giới. Cô là nạn nhân của lạm dụng tình dục.

"Chúng tôi có lý do để nói rằng Lee Eun Joo đã chết vì sự khắc nghiệt của ngành giải trí. Một năm trước đó, em gái vẫn sống vui vẻ. Sau khi bộ phim có những cảnh nóng chiếu, sự chế nhạo, lăng mạ khiến Lee Eun Joo mệt mỏi", anh trai nữ diễn viên nói.

Trong khi đó, phía ê-kíp phim The Scarlet Letter phủ nhận mọi sự liên quan với lý do "Lee Eun Joo từng đóng phim có cảnh nóng trong quá khứ".

Nguyên nhân cái chết của Lee Eun Joo được kết luận là "tự sát do áp lực". Cảnh sát không mở rộng điều tra do thiếu bằng chứng. Bởi lẽ đó, 14 năm qua, sự ra đi của nữ diễn viên tài hoa bạc mệnh vẫn để lại nhiều câu hỏi cho những người yêu mến cô.

Theo Tri Thức Trực Tuyến