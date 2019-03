Đạo diễn Việt ở Mỹ: "Nếu là tôi, sẽ không bao giờ mời Phạm Anh Khoa vào phim"

Mặc dù không có kết luận chính thức nào về việc có hay không chuyện ca sĩ Phạm Anh Khoa quấy rối tình dục hai vũ công Phạm Lịch, Nga My và stylist giấu tên M.P nhưng với những tin nhắn được công bố, điều này cũng khiến cho ca sĩ vấp phải những phản ứng mạnh mẽ từ công chúng.

Sự việc tiếp tục được khơi dậy khi đạo diễn Ngô Thanh Vân chia sẻ MV Trưa hè của Phạm Anh Khoa - cũng là ca khúc nhạc phim Hai Phượng của cô.

Từ chỗ đang ủng hộ phim, khán giả bất ngờ quay sang kêu gọi tẩy chay Hai Phượng. Điều đó cho thấy, khán giả ngày càng phát huy quyền lực của mình trước các bê bối, scandal của showbiz.

Ngô Thanh Vân và Phạm Anh Khoa trong phim Hai Phượng

Trong khi đó, đạo diễn Ngô Thanh Vân lại chia sẻ rằng cô “bỏ qua những lùm xùm phía sau hậu trường mà cậu ta (Phạm Anh Khoa) mắc phải”. Theo cô, dù Phạm Anh Khoa có lỗi lầm thì việc anh nỗ lực cố gắng vượt qua thì rất xứng đáng có thêm cơ hội để lấy lại niềm tin từ những người yêu thương mình.

Vũ công Phạm Lịch cho rằng Ngô Thanh Vân nói như vậy là vì cô ấy có lý do riêng. Vì anh Khoa làm phim của chị ấy.

Còn khán giả đặt câu hỏi: Nếu là Ngô Thanh Vân bị quấy rối tình dục, liệu cô ấy có phát ngôn như vậy? Cũng cần nhớ rằng Ngô Thanh Vân là người rất chuyên nghiệp và nghiêm khắc trong nghệ thuật. Đến nỗi, khi làm phim, ê kíp thường gọi đùa cô là “Ngô Thị Hành”. Trong khi nhiều nghệ sĩ đã quen với việc đến muộn thì Ngô Thanh Vân tỏ phản ứng rất mạnh mẽ trước việc đồng nghiệp đến trễ, trong một sự kiện mà cô có tham gia. Cô cũng từng khóc ròng khi một bộ phim của cô không được rạp CGV xếp vào các khung giờ đẹp, đồng thời ám chỉ hệ thống rạp này gây khó dễ cho phim Việt.

Những ông trùm Hollywood, Hàn Quốc cũng từng bị phá sản, tự tử vì bê bối quấy rối tình dục

Harvey Weinstein - người từng được coi là ông trùm Hollywood, có thể “thâu tóm” cả Oscar, bỗng chốc trắng tay sau những tố cáo quấy rối tình dục các người mẫu, diễn viên trẻ.

Ngay cả các ngôi sao lớn như Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie, Rachel McAdams, Rose McGowan đều lên tiếng thừa nhận mình từng là nạn nhân của Harvey Weinstein.

Harvey Weinstein bỗng chốc trắng tay sau những tố cáo quấy rối tình dục

Hậu quả này khiến công ty Weinstein Company của Harvey tuyên bố phá sản vì sự quay lưng từ các đối tác. Câu chuyện này đã “mở đường” cho hàng loạt các ngôi sao khác tiếp tục bị phanh phui. Đó là những cái tên lừng lẫy như diễn viên Kevin Spacey, lãnh đạo Amazon Studios Roy Price, đạo diễn Brett Ratner, diễn viên Jeremy Piven, Dustin Hoffman, James Toback, Kevin Stacey…

Sự việc tiếp tục lan rộng ra châu Á, mà Hàn Quốc chính là nơi được coi như quả bóng đầy hơi. Cùng với vị trí phát triển sôi động nhất châu Á ở lĩnh vực giải trí, xứ sở kim chi còn là nơi ẩn chứ những bê bối động trời. Sức ép và sự cạnh tranh khốc liệt để nổi tiếng khiến nhiều gương mặt trẻ phải đánh đổi, che đậy những việc làm xấu xa của các nghệ sĩ tên tuổi và các công ty giải trí quyền lực.

Hiện đã có ít nhất 13 đạo diễn, diễn viên, nhiếp ảnh gia, chỉ đạo nghệ thuật và nhà sản xuất Hàn Quốc dính bê bối quấy rối tình dục.

Với các nghệ sĩ tại Hàn Quốc việc dính dáng tới scandal tình dục là điều không thể tha thứ nên ngay khi những thông tin bị được hé lộ rất nhiều sao tiêu tan sự nghiệp dù chưa hề bị kết án hay những tin đồn còn đang gây tranh cãi.

Nam diễn viên gạo cội Jo Min Ki đã bị đuổi khỏi Đại học Cheongju, nơi ông làm giáo sư khoa Nghiên cứu sân khấu và phải tự tử tại nhà riêng ngay trước khi bị triệu tập để điều tra. Nhiều nghệ sĩ còn không tới đám tang của Jo Min Ki vì sợ bị chỉ trích.

Quấy rối tình dục - vết nhơ khó gột

Là một diễn viên trước khi trở thành đạo diễn nên Linh Nga khá thấu hiểu những áp lực cũng như sự gian khổ để trở thành người có tên tuổi. Đó không chỉ là tài năng, sự lao động mà còn thể hiện ở việc, nghệ sĩ phải đặt ra sự khắt khe trong lối sống để giữ gìn hình ảnh, cùng là cho chính bản thân mình. Trong suốt sự nghiệp của mình và hiện tại, đạo diễn Linh Nga cho biết, cô vẫn đang thực hiện điều này mỗi ngày.

Đạo diễn Linh Nga trên một phim trường ở Mỹ

Chính vì vậy, với trường hợp của Phạm Anh Khoa, cô bày tỏ quan điểm cứng rắn: "Nếu là tôi, sẽ không bao giờ mời Phạm Anh Khoa vào phim”. Cô cũng không ủng hộ những người đứng ra bảo vệ cho nghệ sĩ vướng vào bê bối này.

Đạo diễn Linh Nga cũng cho biết, không phải vì hiện đang sống ở Mỹ, nơi nữ quyền phát triển và phong trào “metoo” đang lan rộng thì mới khắt khe như vậy. Đối với cô, từ khi bước vào nghệ thuật, điều cô quan tâm nhất là "chữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tài".

“Người nghệ sĩ nếu không có Tâm, Đức thì cái Tài đó cũng chỉ là thứ bỏ đi, không đáng dùng. Về phía tôi, với tư cách là một đạo diễn, nhà sản xuất phim, tôi sẽ không bao giờ sử dụng những nghệ sĩ như vậy trong các tác phẩm của mình. Vì dòng phim tôi theo đuổi thiên về giá trị nhân văn, tìm sự công bằng cho những người yếu thế trong xã hội. Những nghệ sĩ tôi đã từng hợp tác, nếu sau đó họ có những biểu hiện lệch chuẩn trong lối sông, tôi cũng sẽ ngừng”, cô nói.

Đạo diễn Huỳnh Đông - người vừa có những “trải nghiệm” vô cùng thực tế với phim “Mẹ Tuệ” do anh làm nhà sản xuất. Dù là bộ phim được đánh giá nhân văn nhưng vì những bê bối tình tay bay của Kiều Minh Tuấn - Cát Phượng - An Nguy mà “Mẹ Tuệ” bị ảnh hưởng - do có sự tham gia của cặp Cát - Kiều.

Từ bài học này, đạo diễn Huỳnh Đông chia sẻ: "Khi mạng xã hội phát triển thì văn hóa tẩy chay của người Việt cũng sẽ phát triển. Nó vừa có lợi mà cũng vừa có hại. Nhưng sẽ giúp người làm nghề phải chân chính, rõ ràng hơn với công việc của mình và bớt dùng scandal để đi lên, nhất là những bạn chưa đủ khả năng nhưng muốn nổi tiếng sớm. Các bạn phải hiểu khán giả bây giờ đã khác, cách họ tiếp cận với phim ảnh đã thay đổi rất nhiều. Khán giả cần một tác phẩm hay, một diễn viên tốt, biết cách hóa thân vào nhân vật chứ không phải một bộ phim nhàm chán chỉ đầy rẫy scandal bên lề."

Minh Nhật