Đạo diễn "Những ngọn nến trong đêm" mất 8 tỷ một năm chữa ung thư máu cho con

Bi kịch bất ngờ ập tới gia đình nhỏ

Hình ảnh cả gia đình vui vẻ đi du lịch một thời gian ngắn trước khi bi kịch ập tới.

Tháng 10/2017, Hạnh An, cô bé xinh xắn và tràn đầy sức sống bỗng chốc phải đối mặt với thử thách nghiệt ngã khi vừa tròn 18 tuổi: ung thư máu. Tin sét đánh ngang tai đến với Hạnh An lẫn gia đình. Cầm tờ giấy xét nghiệm trên tay, đạo diễn Đỗ Đức Thành không tin vào sự thật và cảm giác tờ giấy đầy chữ bỗng nhiên trắng toát tát thẳng vào mặt anh.

Đỗ Đức Thành chia sẻ khi hay tin, anh rất buồn sốc, nhưng nhanh chóng vượt qua để chuẩn bị tinh thần chiến đấu với bệnh tật với con. Anh không cho phép mình buồn lâu, bình tĩnh xử lý mọi tình huống để tìm ra giải pháp.

Ai ở trong hoàn cảnh của Đỗ Đức Thành cũng đều cảm nhận được nỗi đau và thử thách số phận khủng khiếp thế nào, nhất là khi Hạnh An còn quá trẻ. Những ngày sau đó là triền miên nhìn con chịu đựng đợt hóa trị đến suy kiệt cơ thể, những mũi kim đâm sâu vào mạch máu… những cơn sốt rét run, những cơn đau thắt ập tới...

Tuy nhiên, điều kỳ lạ là người ta không hề thấy bất cứ dòng chữ nào bi luỵ xuất hiện trên trang cá nhân của Đỗ Đức Thành. Anh cập nhật thường xuyên tình trạng bệnh của Hạnh An cùng hình ảnh của hai cha con, kèm với đó là một tinh thần lạc quan, sẵn sàng chiến đấu với bệnh tật và vượt qua thử thách số phận cùng lời động viên con gái.

Đỗ Đức Thành nhớ như in hình ảnh con gái lớn nằm trong phòng bệnh truyền thuốc, con trai nhỏ nằm phòng bên cạnh với đầy máy và ống đâm sâu vào cơ thể lấy tuỷ để ghép cho chị. Cùng thời điểm hai con nằm hai phòng bệnh, anh chạy lại như con thoi chuẩn bị cơm cho hai con.

Hai chị em Hạnh An. Em trai 13 tuổi chính là người đã tặng tuỷ ghép cho chị.

Và mọi cố gắng được đền đáp, sau ca ghép tuỷ của Hạnh An diễn ra hồi tháng 1, trước Tết vài ngày, anh hồ hởi thông báo trên trang cá nhân rằng sức khoẻ của con gái tiến triển, tế bào ung thư máu đã không còn. Các cuộc tái khám và xét nghiệm sau đó đều cho kết quả tốt. Rất nhiều người đã mừng cho anh và cô con gái bé nhỏ nhưng kiên cường.

Cuối tháng 8 vừa qua, hai bố con lại lên đường sang Singapore tái khám trong tâm trạng hồi hộp bởi con có triệu chứng tiểu cầu giảm dần. Dù đã chuẩn bị tinh thần đón nhận điều tồi tệ nhất nhưng tin tế bào ung thư quay trở lại khiến Đỗ Đức Thành không khỏi sốc. Song ngay sau đó cả anh và con xác định lại cùng nhau chiến đấu lại từ đầu. Từ ngày 3/9 tới nay, hai bố phải tiếp tục ở Singapore bắt đầu cuộc chiến mới.

“Sau khi phát hiện tế bào ung thư đã quay trở lại, tôi cho cháu ở lại Singapore luôn. Các bác sĩ bên này cũng đưa ra các giải pháp nhưng sự lựa chọn nào cũng rất khó khăn. Giải pháp 1 là ghép tuỷ lại nhưng khó khăn là cơ thể của An còn rất yếu bởi lần ghép trước mới cách đây có 8 tháng mà khoảng cách các lần ghép thì cần có khoảng 2 năm để các tế bào mới ổn định và phát triển, trong khi An chưa được 1 năm đã bị tế bào ung thư tấn công trở lại. Do vậy bác sĩ quyết định tạm dừng việc ghép tuỷ, dùng hoá trị nhẹ để ép tế bào ung thư xuống và bắt đầu dùng thuốc để ức chế gen lỗi – nguyên nhân khiến cô bé tái bệnh”.

Bệnh quay trở lại, Đỗ Đức Thành phải quay lại thời kỳ đẩy xe lăn cho con. Có hôm hai bố con thử đi bộ 100m mua bút chì về cho Hạnh An vẽ mà cô bé phải dừng mấy lần để thở. Tác dụng phụ của hoá trị cùng việc cơ thể của cô bé chưa phục hồi sau lần ghép tuỷ trước khiến Hạnh An rất mệt. Hai bố con vẫn đang trong những ngày tháng vừa điều trị vừa chờ đợi xét nghiệm liên tục.

Bên cạnh việc điều trị tại bệnh viện, Đỗ Đức Thành tìm mọi cách cải thiện sức khoẻ cho con, dùng thêm thuốc đông y, bấm huyệt, ngồi thiền, ăn uống bồi bổ… Và có rất nhiều người bạn của anh bay từ Việt Nam sang giúp cô bé các biện pháp trị liệu tinh thần, sử dụng âm nhạc như liệu pháp, truyền cho cô bé năng lượng tốt.

Do vậy đến thời điểm này Hạnh An vẫn giữ vững tinh thần, đó là điều khiến Đỗ Đức Thành an tâm nhất. “Tinh thần con chưa bao giờ xuống, con chưa bao giờ hoảng sợ ngay cả lúc hai bố con nhận được tin xấu nhất”, anh nói.

Hành trình còn nhiều thử thách

Đỗ Đức Thành luôn thể hiện sự lạc quan và truyền tinh thần đó cho con gái.

Ai cũng hiểu cuộc chiến với ung thư tốn kém thế nào, nhất là khi điều trị ở nước ngoài. Trên trang cá nhân, có lần Đỗ Đức Thành rao bán nhà, ai cũng hiểu là anh cần tiền để chữa trị cho con. Nhưng chưa khi nào thấy Đỗ Đức Thành than thở và cầu xin sự giúp đỡ của cộng đồng, vì anh vẫn còn những người bạn sẵn lòng giúp đỡ và có thể tự thu xếp được, cho đến lúc này.

Cách đây vài ngày, đạo diễn Đỗ Đức Thành chia sẻ dòng trạng thái của con gái. Thấu hiểu sự vất vả của bố mẹ và gánh nặng kinh tế đè lên vai khi chi phí điều trị quá tốn kém, Hạnh An đã mở một chiến dịch để quyên góp tiền điều trị cho bản thân. Điều này khiến Đỗ Đức Thành bất ngờ.

Anh nói: “Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ xin cộng đồng vì tôi chưa đến nỗi không còn chỗ để ở. Tôi nhận được bài viết của An xin quỹ hỗ trợ tài chính qua bạn bè, tôi bất ngờ pha chút giận dữ vì con không hỏi ý kiến của mình. Khi đọc xong bài viết của An, tôi bần thần vì xúc động cùng sự vui mừng vì con mình đã thực sự trưởng thành, biết thế nào là yêu thương, là sẻ chia. Tôi về phòng trọ, ôm con mà nước mắt trào ra. An cười nói: Ồ, bố khóc à, hiếm có, khó tìm, ngạc nhiên chưa!?”

Đỗ Đức Thành chia sẻ với VietNamNet, chi phí điều trị 1 năm qua của Hạnh An mất hơn 8 tỷ đồng... Chưa ai biết cuộc hành trình sắp tới sẽ ngốn hết bao nhiêu tiền, bao nhiêu thời gian và kết thúc thế nào. Đỗ Đức Thành nói anh đã phải vay mượn, tiết kiệm từng đồng, tiền cắt tóc cho mình ở Sing (15 đô) cũng phải đắn đo, thậm chí nghĩ đến tất cả những gì của gia đình có thể bán lấy tiền để chữa bệnh cho con.

Năm ngoái, thời gian chạy chữa cho con quá căng thẳng khiến anh sút cân nghiêm trọng, khi nuốt cảm nhận cổ nghèn nghẹn, Đỗ Đức Thành linh cảm có điều gì đó không ổn. Nhưng chi phí khám bệnh và điều trị ở Singapore quá cao, và cũng không muốn xuất hiện thêm nỗi lo nào nữa nên anh quyết định “mặc kệ nó”. Khi cùng con về Việt Nam sau ca ghép tuỷ thành công Đỗ Đức Thành mới đi xét nghiệm. Kết quả là anh bị cường giáp nặng, xuất hiện hai khối u hai bên thuỳ tuyến giáp.

“Cả nhà lại thêm một mối lo lắng mới là có bị K tuyến giáp (ung thư) hay không. Nhưng tôi nói với mọi người trong gia đình rằng K giáp là cái đinh, bởi trong các loại K thì K giáp dễ xử lý nhất, chỉ có điều tốn thêm thời gian”, anh nói.

Hai bố con vẫn đang tiếp tục cuộc chiến mới.

Nhưng ngày nhận kết quả u tuyến giáp của mình mình không phải K nhưng vẫn phải điều trị tích cực, cũng là ngày Đỗ Đức Thành nhận tin tế bào ung thư của con gái quay trở lại. Một cuộc hành trình mới lại bắt đầu, không báo trước.

Xuyên suốt cuộc trò chuyện dài với anh, tôi không nghe thấy một tiếng thở dài, một lời oán trách số phận hay sự bi quan nào hiện hữu trong giọng nói. Đỗ Đức Thành bình tĩnh nói về mọi thử thách anh cùng con gái đang phải trải qua với sự lạc quan hiếm thấy. Trên hết đó là tình yêu vô bờ anh dành cho cô con gái kiên cường và một niềm tin mãnh liệt rằng: mọi thứ sẽ ổn! Suốt 1 năm qua, anh gần như gác lại công việc, chỉ dám nhận những gì chắc chắn nhất để toàn tâm toàn ý dồn sức chữa bệnh cho con.

“Quá trình điều trị còn tốn kém và lâu dài, trừ khi có điều kỳ diệu. Và tôi luôn tin vào điều kỳ diệu, đâu đó vẫn đang xảy ra trên trái đất này và một ngày đẹp trời điều kỳ diệu sẽ đến với Hạnh An của chúng tôi”, Đỗ Đức Thành kết thúc cuộc trò chuyện với tôi bằng giọng nói đầy hy vọng.

Theo Bích Hạnh

Vietnamnet