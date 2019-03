Đạo diễn "Những ngọn nến trong đêm" không bao giờ nghĩ đến cảnh phải bán nhà cứu con

Hạnh An mắc ung thư máu từ năm 18 tuổi. Hiện tại, Hạnh An đã được ghép tủy từ em trai nhưng theo diễn viên Mai Thu Huyền, quá trình điều trị xảy ra biến chứng. Và mới đây, Hạnh An tiếp tục phải mổ để cứu chữa.