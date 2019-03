Đạo diễn Đỗ Đức Thành: 'Sợ nhất chưa chữa khỏi cho con đã hết tiền'

Sau nhiều lần trì hoãn, cuối cùng, đạo diễn Đỗ Đức Thành cũng bán chiếc ôtô với giá 1 tỷ đồng, để có thêm tiền chạy chữa cho con gái. Chiếc xe mang nhiều kỷ niệm, từng đồng hành cùng đạo diễn và con trai trên hành trình xuyên Việt. Cách đây mấy tháng khi Đỗ Đức Thành nói phải bán, con trai anh rớm nước mắt: "Chiếc xe ấy là bạn đường, con và bố cùng thay lốp, cùng sửa chữa...". Thấy con như vậy anh cứ lần lữa giữ lại nhưng bây giờ, không bán không được.

Hạnh An bị hoại tử một phần cánh tay trái.

Chiếc xe bán đi nối dài thêm hy vọng tìm sự sống cho Đỗ Hạnh An, con gái đạo diễn Đỗ Đức Thành, hiện điều trị ung thư máu tại bệnh viện Raffles (Singapore). An vừa tròn 20 tuổi, thích âm nhạc, giỏi ngoại ngữ và đang ôm giấc mộng trở thành du học sinh ngành truyền thông ở nước ngoài.

8 tỷ đồng chưa kể chi phí sinh hoạt là khoản tiền Đỗ Đức Thành dành chữa bệnh cho con trong 8 tháng ở Singapore kể từ 9/2017 đến tháng 4/2018. May mắn tưởng như đã mỉm cười với cha con vị đạo diễn khi sức khỏe Đỗ Hạnh An dần ổn định và được trở về nhà, nhưng chưa đầy 4 tháng sau, họ phải trở lại bệnh viện. Hành trang mang theo lần này là khoảng 9 tỷ đồng, được gom từ việc bán tài sản có giá trị và vay mượn. Đỗ Đức Thành cho biết ban đầu dự trù kinh phí là 7 tỷ đồng nhưng anh cố gắng mang dư để đảm bảo nguồn tài chính ổn định suốt đợt điều trị.

Đầu tháng 3, bác sĩ phát hiện An nhiễm loại vi khuẩn ăn thịt khiến hoại tử một phần cánh tay trái. Các bác sĩ nhanh chóng quyết định cho cô bé lên bàn mổ, chi phí phẫu thuật đợt một là 99.660 đô la Singapore (1,7 tỷ đồng) và còn phải tiếp tục điều trị nữa.

Hạnh An được điều trị kháng sinh liều cao. Suốt 12 ngày truyền thuốc, cô bé không thể đứng dậy; mọi sinh hoạt như ăn uống, đi vệ sinh được thực hiện trên giường với sự giúp đỡ của bố. An tăng 20 kg vì tích nước, cơ thể yếu, thậm chí không thể nhúc nhích chân tay. Đợt kháng sinh đầu tiên An uống nước cũng nôn, Đỗ Đức Thành phải pha protein vào sữa đậu nành, 5 phút cho con gái uống một thìa để có chất.

Đạo diễn Những ngọn nến trong đêm chia sẻ, nhờ phát hiện sớm, cánh tay của con gái anh chưa bị tổn thương nhiều nhưng vết loét khá rộng. Sau khi truyền thuốc đẩy lùi virus, thứ sáu tuần này (29/3), các bác sĩ sẽ mổ lấy đi phần thịt bị hoại tử và dùng phương pháp ép sinh học để làm lành vết thương của Hạnh An. Những ngày này, anh chẳng dám rời con, phải nhờ bạn bè trông An để tranh thủ đi chợ hoặc dọn dẹp. Hôm qua, lần đầu tiên sau ba tuần, An gượng dậy tự đi toilet với sự giám sát của bố. Trước đó, cô bé ngã xiêu vẹo mỗi lần di chuyển từ giường xuống sàn nhà.

Ngắm con gái ăn được vài thìa cơm là hạnh phúc vô giá với Đỗ Đức Thành.

Đỗ Đức Thành mừng vì cả tháng rồi con gái mới ăn cơm. An một tay túm áo, tay kia nắm chặt chiếc thìa xúc thức ăn vào miệng. Cô bé há to, nuốt chửng với đôi mắt nhắm chặt. Vị đạo diễn ngồi kế bên vừa kể chuyện cho con quên cơn buồn nôn, vừa mong An ăn thêm chút nào hay chút đó.

"Hôm nay An ăn được 7-8 thìa cơm, thịt và một ít rau. Đây là thành công lớn!", Đỗ Đức Thành nói.

Buổi chiều hôm trước, các nhân viên y tế làm vệ sinh vết thương cho An. Vì không muốn gây mê khiến cô bé tiếp tục bị tích nước nên họ xin phép không dùng thuốc hỗ trợ. An nhìn bố nói "cho con khóc một tí nhé" rồi bấu chặt cánh tay Đỗ Đức Thành chịu đựng việc rửa vết thương sống. Đây là lần đầu tiên anh thấy con gái thể hiện sự yếu đuối trước nỗi đau.

Hôm 26/3, Hạnh An bước vào đợt điều trị tiếp theo của lộ trình chữa bệnh. Mỗi tuần một lần, Đỗ Đức Thành đẩy xe lăn đưa con từ căn hộ thuê vào bệnh viện truyền máu. Khoảng một tháng nữa, cô bé phải trải qua đợt hóa trị nhẹ để đẩy lùi tế bào ung thư. Sau khi quan sát kết quả, các bác sĩ sẽ đưa ra phác đồ điều trị cụ thể.

Chặng đường mới được một nửa, 5 tỷ đồng đã hết. Cộng với chi phí phẫu thuật cánh tay hơn 2 tỷ đồng khiến ngân sách chữa bệnh cho con của Đỗ Đức Thành gần cạn. Anh chới với, cảm giác như "bước hụt chân khi đang treo mình trên vách đá". "Hết tiền đồng nghĩa tôi sẽ phải ôm con về Việt Nam", vị đạo diễn gắng tìm từ ngữ miêu tả sự hoang mang đến hoảng sợ.

Trong cơn hoạn nạn, Đỗ Đức Thành nhận được sự giúp đỡ của bạn bè. Anh bảo trước giờ ít khi nhờ vả và không thích than thở về cuộc sống trên mạng xã hội, nhưng "những người bạn tinh ý lắm, họ biết tôi đang kiệt quệ". "Lòng tốt của mọi người như liều thuốc giúp tôi hồi tỉnh", cha đẻ Những ngọn nến trong đêm nói. Anh bình tâm lại rồi có đủ minh mẫn nghĩ cách kéo dài cuộc chiến: bán chiếc ôtô hay xoay xở cách này, cách khác...

Cha con đạo diễn Đỗ Đức Thành bên gia đình.

"Chiếc ôtô mãi không bán" cuối cùng cũng bán. Anh nói với con trai rằng sẽ mua lại khi khó khăn qua đi. Cậu bé không ngừng tiếc nuối vật kỷ niệm nhưng hiểu được điều gì là quan trọng nhất nên vui vẻ chấp nhận. 1 tỷ đồng trong hoàn cảnh hiện tại của Đỗ Đức Thành là số tiền không nhiều, nhưng có thể thắp thêm hy vọng cho cha con anh trên hành trình chiến đấu với bệnh tật tại quốc đảo đắt đỏ.

Hành trình chữa bệnh cho Hạnh An còn dài nhưng đạo diễn Đỗ Đức Thành không thấy đơn độc. Bên cạnh anh có gia đình, những người bạn, đồng nghiệp luôn sẵn sàng hỗ trợ khi anh cần và hơn hết là sự lạc quan, mạnh mẽ của con gái Đỗ Hạnh An. Cô bé luôn nở nụ cười và yêu thương cuộc sống này. Người cha đạo diễn nói: "Khi có con rồi bạn sẽ hiểu, là một người cha yêu thương con hết lòng, chừng nào bác sĩ nói còn cơ hội, dù chỉ 1%, tôi vẫn sẽ cố gắng. Tôi tin rằng những trái tim nhân hậu sẽ giúp đỡ, chia sẻ khó khăn này với chúng tôi bằng tình yêu lớn lao và vì điều kỳ diệu sẽ đến, con tôi sẽ khỏe lại, gia đình chúng tôi sẽ lại được hạnh phúc bên nhau".

Theo Ngôi sao