Đạo diễn Đỗ Đức Thành làm lễ hỏa táng cho con gái ở Singapore

Sau 2 năm chiến đấu với căn bệnh ung thư máu, con gái đạo diễn Đỗ Đức Thành là Đỗ Hạnh An qua đời vào sáng ngày 2/11 tại bệnh viện Raffles (Singapore). Gia đình đạo diễn Những ngọn nến trong đêm đã mạnh mẽ chiến đấu suốt 2 năm qua dù cơ hội sống của cô chỉ là 10-20%.



Chia sẻ với chúng tôi, một người nhà của đạo diễn Đỗ Đức Thành cho biết gia đình sẽ tiến hành làm lễ hỏa táng cho Hạnh An tại Singapore và đưa tro cốt về Việt Nam.

Hạnh An luôn mạnh mẽ và lạc quan trong những ngày chống chọi với bạo bệnh.

"Vào 17h30 ngày 4/11, tro cốt của Hạnh An sẽ được đưa về tới sân bay Nội Bài (Hà Nội). Sau đó, gia đình sẽ tiến hành làm lễ tang cho con tại Nhà tang lễ Cầu Giấy vào ngày 5/11. Theo nguyện vọng của gia đình, mong mọi người đến viếng không mang theo hoa để tránh lãng phí. Gia đình đã chuẩn bị hoa tại lễ tang", người này cho biết.

Ít ngày trước khi qua đời, Hạnh An trải qua qua ca ghép thận. Đạo diễn và gia đình tiếp tục là người đồng hành cùng cô trong những ngày cuối cùng.

Vợ chồng đạo diễn Đỗ Đức Thành và các con.



Anh Đỗ Đức Thành chia sẻ: "1h ngày 30/10 con ghép lần 3. 4 tiếng sau, con không thở được, buộc phải chuyển vào phòng chăm sóc tích cực (ICU). Bác sĩ nói con bị viêm phổi và giảm chức năng thận. Con vẫn mê man, phù, phải thở máy và lọc thận. Trước lúc mê đi, con ra hiệu không ai được khóc”. Con vẫn đang kiên cường chiến đấu từng giây, từng phút".

Tuy nhiên, Hạnh An đã không vượt qua "ải tử thần". Cô bé trút hơi thở cuối cùng vào sáng 2/11 trong sự đau đớn tột cùng của người cha đầy nghị lực.

"Vì con là một thiên thần nên chỉ ở với cha, mẹ 20 năm thôi. Sáng nay đến lúc con phải trở lại thiên đường, nơi không còn nỗi đau nào hành hạ con. Nơi đó tĩnh lặng, bình an nghe con cất tiếng hát. Nơi đó tháng ngày sẽ không đi, không đến, không vui, buồn, họa, phúc mà chỉ có an yên”, đạo diễn Đỗ Đức Thành viết trên trang cá nhân.

Hạnh An phát hiện mình bị ung thư máu vào tháng 8/2017 sau khi bị sốt và chảy máu răng trong 4 ngày liên tiếp. Sau một tháng điều trị không như ý tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, Hạnh An cùng bố sang Singapore. Suốt 2 năm qua, đạo diễn luôn ở bên con gái để chăm sóc và truyền thêm sức mạnh. Anh vừa là cha, là mẹ, là thầy và là người bạn thân thiết của Hạnh An.

Theo Hoàng Yến (Tri Thức Trực Tuyến)