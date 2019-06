Danh hài Hoài Linh bức xúc vì bị bịa đặt phát ngôn để bán hàng

Mới đây, danh hài Hoài Linh phát hiện hình ảnh của mình bị lợi dụng. Cụ thể, kẻ xấu đã đăng tải hình ảnh Hoài Linh trò chuyện với một MC và bịa ra việc danh hài có được như ngày hôm nay là nhờ đeo chiếc nhẫn phong thủy.

Kẻ xấu đã bịa đặt bài phỏng vấn giữa danh hài Hoài Linh và MC Nguyễn Diễm để bán hàng.

Trên trang cá nhân của mình, danh hài Hoài Linh bức xúc: "Nếu các bạn muốn truyền bá về đạo, hoặc kinh doanh thi các bạn nên có cái tâm nhé. Tại sao lại dựng lên bài phỏng vấn tôi vô duyên như vậy? Con người dù nghèo hay giàu đều do mình và may mắn của bề trên ban cho chứ không phải từ chiếc nhẫn. Các bạn ghi lúc tôi còn bôn ba vất vả thì lấy tiền đâu ra để mua nhẫn? Các bạn nên suy nghĩ lại cách kinh doanh của mình. Có luật pháp đấy nhé và về đạo thì có nhân quả báo ứng. Lời thật mất lòng, mong quý vị thông cảm. Cuộc sống mình có tốt hay không là do gia tiên của mình có phúc báu hay không chứ không phải do 1 chiếc nhẫn".

Danh hài cũng nói thêm: "Nếu các bạn còn dùng hình ảnh tôi để kinh doanh theo cách này thì tôi sẽ nhờ pháp luật can thiệp".

Danh hài Hoài Linh cho hay sẽ nhờ luật sư can thiệp.

Danh hài Hoài Linh cho biết không muốn nói nhiều về chuyện này và đơn vị kia không gỡ những lời bịa đặt như vậy, anh sẽ nhờ luật sư can thiệp.

Thời gian vừa qua, đã có nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Hoàng Dũng, Lan Hương, Tuấn Hưng, Tự Long, Đàm Vĩnh Hưng, Lý Nhã Kỳ... bị kẻ xấu lợi dụng hình ảnh để PR các sản phẩm trên mạng xã hội với mục đích lừa đảo khách hàng.

Theo VietNamNet