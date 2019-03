Danh ca Tuấn Ngọc lần đầu làm HLV The Voice - Giọng hát Việt 2019

Nếu năm ngoái có sự giao thoa giữa hai thế hệ thì dàn HLV năm nay sẽ có màn cạnh tranh "ngang tài ngang sức" vì ở mỗi HLV đều có những thế mạnh và màu sắc riêng. Trong đó, Tuấn Hưng là HLV đã ngồi ghế nóng mùa 3, anh đã có cho mình những kinh nghiệm để "chiêu dụ" thí sinh tài năng.

Hồ Hoài Anh là gương mặt không còn xa lạ gì với khán giả truyền hình, anh đã từng là giám khảo cuộc thi The Remix và là HLV nhiều mùa của chương trình The Voice Kids - Giọng hát Việt nhí, HLV của cuộc thi Sing My Song.

Bên cạnh đó, Hồ Hoài Anh cũng là giám đốc âm nhạc của hàng loạt chương trình lớn, nhiều sáng tác được các ca sĩ nổi tiếng thể hiện được đông đảo khán giả yêu thích.

Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh

Danh ca Tuấn Ngọc và Thanh Hà là những cái tên hoàn toàn mới cho vị trí HLV năm nay. Ca sĩ sinh năm 1947 nổi tiếng trong làng nhạc Việt qua những nhạc phẩm trữ tình. Anh còn nhận được sự đánh giá cao của giới chuyên môn cũng như sự hâm mộ của công chúng yêu nhạc trong suốt hành trình nghệ thuật.

Xuất hiện trên ghế nóng của chương trình, Tuấn Ngọc chính là HLV lớn tuổi nhất trong lịch sử HLV của The Voice. Bằng kinh nghiệm chuyên môn, Danh ca Tuấn Ngọc chắc chắn sẽ là HLV có những nhận xét, đánh giá khiến mọi người thán phục.

Danh ca Tuấn Ngọc lần đầu ngồi ghế nóng The Voice-Giọng hát Việt

Trong các chương trình âm nhạc, bên cạnh giọng hát và kỹ thuật điêu luyện, danh ca Tuấn Ngọc luôn có sức hút với những màn chia sẻ hài hước, dí dỏm song cũng vô cùng thông minh, sâu sắc. Chính vì thế, sự có mặt của anh sẽ mang đến màu sắc mới và kỳ vọng.

Danh ca Thanh Hà nữ HLV duy nhất năm nay, tuy nhiên sức nóng của cô cũng không kém cạnh các "đối thủ" nam còn lại. Sở hữu ngoại hình xinh đẹp cùng giọng hát sâu lắng, tình cảm, suốt hơn 20 năm qua, Thanh Hà vẫn là một tên tuổi được đông đảo khán giả yêu mến. Không chỉ thu hút công chúng bằng việc thể hiện thành công nhiều ca khúc nhạc trẻ, nhạc trữ tình, nhạc Trịnh..., Thanh Hà còn gây ấn tượng bởi hình ảnh trẻ trung, phóng thoáng. Với bề dày kinh nghiệm ca hát, danh ca Thanh Hà tự tin sẽ hướng dẫn các học trò của mình có những tiết mục đẳng cấp nhất.

Vòng Giấu mặt sẽ quay hình vào hai ngày 19 và 20/3/2019 và lên sóng vào 21h00 tối Chủ nhật hàng tuần, bắt đầu từ ngày 14/4/2019 trên kênh VTV3 - Đài truyền hình Việt Nam.

T.H