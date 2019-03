Danh ca Tuấn Ngọc: HLV The Voice của Anh còn 78 tuổi, tôi đâu đã coi là già?

Chia sẻ với PV Báo Gia đình & Xã hội, danh ca Tuấn Ngọc nói lý do khiến ông nhận lời làm HLV The Voice-Giọng hát Việt 2019: “Thực ra, mùa đầu tiên, The Voice đã ngỏ ý mời tôi tham gia rồi nhưng đã từ chối. Tôi nhớ khi đó có ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, nhạc sĩ Quốc Trung.

Năm nay, thấy HLV cũng hơi lớn tuổi chút nên mình ngồi sẽ đỡ kỳ hơn. Thứ nữa là trong nhiều năm đi hát, tôi vẫn hay bị hỏi là sao có nhiều người ảnh hưởng phong cách của anh mà anh không có dạy cho ai? Tôi nghĩ, cũng đã đến lúc nên làm cái gì đó cho lớp trẻ, dù là một chút thôi cũng được. Tôi từng có thời trẻ phải vật lộn đi hát nên hiểu rằng nếu được người đi trước chỉ dạy cho thì sẽ rút ngắn được rất nhiều thời gian, công sức. Có những cái mình phải học vài năm nhưng được dạy cho thì sẽ tiến nhanh hơn”.

Danh ca Tuấn Ngọc từng làm giám khảo chương trình Tiếng hát mãi xanh

Ở mùa đầu tiên, nam danh ca từ chối vì nghĩ mình chưa sẵn sàng làm điều đó. “Từ xưa đến nay, cái tôi muốn làm chỉ là hát mà thôi, thành ra không muốn va chạm cuộc sống bên ngoài nhiều. Chương trình khi đó với tôi cũng mới mẻ quá. Bây giờ có tuổi rồi nên cũng dễ tính hơn”, danh ca Tuấn Ngọc nói với phong cách hóm hỉnh vốn có.

Danh ca Tuấn Ngọc sở hữu giọng nam trung, trầm với những quãng rộng lên cao rất đẹp. Cách hát của ông cũng đầy nội lực, ghi dấu ấn riêng đặc biệt ở cách nhả chữ, luyến láy điêu luyện. Với mỗi ca khúc, ông hát như kể chuyện- cách kể của người am hiểu nhạc lý và con người, cuộc sống.

Chính vì vậy mà mỗi khi hát một ca khúc nào, danh ca Tuấn Ngọc đều kể cho khán giả nghe về tiểu sử, xuất sứ của nhạc phẩm đó, để khán giả hiểu sâu hơn. Là người không đặt nặng sự nổi tiếng nên trong suốt sự nghiệp của mình, giọng ca sinh năm 1947 chỉ hát những ca khúc mình thích.

Mỗi khi chọn một nhạc phẩm nào đó, ông cũng rất chú trọng đến phần lời. Còn dòng nhạc nào, với ông không quá quan trọng. Nhưng ông thừa nhận, mình không hát được Bolero và cũng chưa hát Bolero trên sân khấu.

Ở tuổi 72, nam danh ca vẫn giữ được chất giọng điêu luyện nhờ luyện tập mỗi ngày

Tuy nhiên, khi biết ông sẽ đảm nhiệm vai trò HLV The Voice-Giọng hát Việt 2019, nhiều khán giả cũng băn khoăn về tuổi tác của ông, khi mà thí sinh đều là những người trẻ dự thi.

Chia sẻ về điều này, danh ca Tuấn Ngọc nói: Chương trình The Voice của Anh có HLV là ca sĩ nổi tiếng Tom Jones, 78 tuổi, nghìa là còn lớn hơn tôi nữa. Tôi chỉ sợ mình không giúp được nhiều cho thí sinh thôi, còn tuổi tác thì đôi khi chỉ là vấn đề ở con số. Đi hát mấy chục năm nay, tôi hiểu rằng âm nhạc nào thì cũng là nốt nhạc cả thôi, quan trọng nằm ở thẩm mỹ âm nhạc.

Khi mình có thẩm mỹ ấy thì dù hát nhạc gì cũng đều có dấu ấn và sáng tạo riêng. Khán giả của tôi cũng đa dạng lắm. 19-20 tuổi cũng nghe, đơn giản là họ thích dòng nhạc trữ tình (chứ không phải là nhạc Bolero như nhiều người lầm tưởng). Khi chúng ta đến với nhau bằng âm nhạc thì mọi cái đều không còn ranh giới. Nhạc nào cũng là nhạc cả, cũng đều đi đến mục đích cuối cùng là nghệ thuật, đến cảm xúc. Chỉ có nhạc thị trường quá thì mình mới tránh thôi”.

Danh ca Tuấn Ngọc còn chơi ghi-ta rất hay nhưng ít khi biểu diễn mà chỉ thỉnh thoảng đệm cho em gái- danh ca Khánh Hà hát

Trước câu hỏi “ông sẽ chiêu dụ thí sinh về đội mình thế nào?”, giọng ca Riêng một góc trời nói: “Tôi nghĩ là mình chỉ “chiêu” chứ không “dụ”. Trong tình yêu tôi cũng không có dám dụ ai cả. Vì tôi dụ thân tôi còn chưa xong lữa là… Cái tôi tự tin nhất có thể làm được cho các em là kinh nghiệm và kỹ thuật hát. Tất cả người trẻ đều cần sự hướng dẫn của người có kinh nghiệm, vì họ thiếu cái đó.

Người trẻ có thể rất tài năng nhưng người ta có cái khó là đôi khi không biết mình đúng hay sai. Ở tuổi đó, ai cũng sẽ bị hoang mang như vậy. Ngoài vai trò là ca sĩ thì tôi còn là nhạc sĩ, từng làm cho nhiều chương trình nữa. Trong gia đình, ba tôi là nhạc sĩ nhưng tôi lại là người chỉ dạy cho các em về kỹ thuật hát. Các phần biểu diễn của tôi từ trước đến nay là do tôi tự hòa âm vì không ai hiểu mình bằng chính mình cả”.

Vòng Giấu mặt của The Voice-Giọng hát Việt sẽ quay hình vào hai ngày 19 và 20/3/2019, lên sóng vào 21h00 tối Chủ nhật hàng tuần, bắt đầu từ ngày 14/4/2019 trên kênh VTV3 - Đài truyền hình Việt Nam.

Thanh Hà