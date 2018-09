Đằng sau những cuộc hôn nhân 'lọ lem - hoàng tử' xứ Hàn

Không phải tự nhiên mà người xưa luôn đặt tiêu chuẩn “môn đăng hộ đối” lên đầu mỗi khi bàn đến chuyện cưới xin. Ở đời, khi hôn nhân tan vỡ, thiệt thòi ắt hẳn sẽ thuộc về phía người yếu thế hơn.

“Nàng lọ lem” Go Hyun Jung và cháu ngoại cố chủ tịch Samsung

Go Hyun Jung sinh năm 1971, tốt nghiệp Đại học Điện ảnh Hàn Quốc. Cô được chú ý sau khi đoạt giải Á hậu 1 - Hoa hậu Hàn Quốc 1989. Khi sự nghiệp diễn xuất đang ở giai đoạn tỏa sáng nhất, cô bất ngờ tuyên bố kết hôn ở tuổi 24 với doanh nhân Chung Yong Jin - cháu ngoại cố chủ tịch tập đoàn Samsung Lee Byung Chul. Bản thân Chung Yong Jin cũng đảm đương vị trí phó chủ tịch tập đoàn Shinsegae đến lúc này. Gia tài của anh lên đến 1,3 tỷ USD.

Sau khi kết hôn, Go Hyun Jung hoàn toàn rời bỏ làng giải trí. Trong một khoảng thời gian dài, người ta chẳng hề nghe ngóng được tin tức gì về Á hậu Hàn Quốc. Chỉ biết rằng cô đã hạ sinh hai đứa con và đang toàn tâm toàn ý lo cho gia đình. Người hâm mộ thầm mừng cho Go Hyun Jung vì đã bước chân được vào “danh gia vọng tộc” và tin rằng cuộc đời cô từ nay sẽ an nhàn, hưởng phúc.

Go Huyn Jung từng khiến nhiều người ghen tị khi được làm dâu tập đoàn giàu có bậc nhất xứ sở Kim chi. Song thực tế, đây là cuôc hôn nhân đầy nước mắt của nữ diễn viên xinh đẹp.

Thế nhưng, 8 năm 6 tháng sau hôn lễ, Go Hyun Jung bất ngờ tuyên bố ly hôn. Truyền thông Hàn cho biết, cô được chồng chia cho 1,5 tỷ won nhưng mất toàn quyền nuôi hai con. Nữ diễn viên từng khóc nức nở khi mong muốn gặp các con luôn bị nhà chồng cũ từ chối.

Gia đình tài phiệt luôn chèn ép Go Hyun Jung bởi họ cho rằng xuất thân thấp hèn của cô thật không môn đăng hộ đối. Mang tiếng làm dâu hào môn song nữ diễn viên chỉ như người giúp việc trong nhà.

“Ngày ngày ở nhà, mọi người sử dụng tiếng Anh giao tiếp nhưng Go Hyun Jung không thể hiểu, nên không dám nói chuyện. Cô quyết tâm học tiếng Anh, đến khi hiểu tiếng Anh thì nhà chồng lại trò chuyện bằng tiếng Pháp” - trang My Daily từng tiết lộ. Thậm chí khi đã đường ai nấy đi, gia đình họ Chung vẫn tiếp tục dùng quyền lực để hạn chế sự xuất hiện của nữ diễn viên trên các phương tiện truyền thông.

Giờ đây sau 14 năm, cô tiết lộ đứa con gái của mình với người chồng cũ đã bước sang tuổi 18, con trai đỗ vào trường Đại học Cornell - một trong những trường thuộc top 15 đại học hàng đầu thế giới, thuộc top 8 trường Ivy League tại Mỹ. Có điều cô không còn được gặp lại chính những đứa con do mình mang nặng đẻ đau chỉ vì thế lực quá lớn của nhà chồng.

15 năm sau cuộc hôn nhân đau khổ cùng người chồng giàu có, Go Hyun Jung vẫn một mình đi về trong khi chồng cô đã tái hôn. Đáng thương hơn, cô vẫn là cái gai trong mắt gia đình chồng cũ và là một người xa lạ trong mắt hai đứa con của mình.

Anh nhân viên quèn Im Woo Jae và con gái chủ tịch Samsung

Lee Boo Jin là con gái của Lee Kun Hee, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Samsung hiện nay. Im Woo Jae và “thiên kim tiểu thư” Lee Boo Jin gặp nhau năm 1999 khi anh đang làm việc tại bộ phận IT của Samsung C&T, còn nàng là thực tập sinh cho Samsung Foundation.

Lee Boo Jin vốn là tiểu thư xinh đẹp và giỏi giang của tập đoàn lớn nhất nhì Hàn Quốc, trong khi đó Im Woo Jae chỉ là anh nhân viên quèn không hơn không kém.

Xuất thân quá đỗi bình thường của anh chàng Im Woo Jae đã khiến cho cuộc hôn nhân của cặp đôi này vấp phải sự phản đối kịch liệt từ gia đình. Để được nên duyên với chàng rể nghèo, tiểu thư Lee Boo Jin còn từng tuyệt thực nhằm gây áp lực với gia đình. Sau rất nhiều đấu tranh, cuối cùng họ cũng nên duyên vào tháng 8/ 1999. Song vì tính chất công việc bận rộn nên trong suốt 7 năm sau ngày cưới, hai vợ chồng phải sống xa nhau.

Thêm vào đó Im Woo Jae còn được chủ tịch Lee Kun Hee cử đi du học ở Mỹ ngay sau khi kết hôn. Khoảng cách giữa cặp đôi ngày càng lớn dần, cuối cùng họ quyết định li dị vào năm 2013.

Khối tài sản của bà Lee Boo Jin rơi vào khoảng 1,77 tỷ USD. Trên bảng xếp hạng, bà là người phụ nữ giàu nhất Hàn Quốc, cũng là người giàu thứ 17 tại đất nước này.

Đâm đơn ra tòa, Im Woo Jae đòi được bà Lee bồi thường 1,2 nghìn tỷ won (hơn 1 tỷ USD) song không thành công.

Theo như lời kể của Im Woo Jae, gia đình vợ cũ đã cố ý chia cắt tình cảm của hai người bằng cách đẩy ông đi du học ở Mỹ trong khi ông một chữ tiếng Anh bẻ đôi cũng không biết. “Thời điểm chuẩn bị du học là quãng thời gian khó khăn nhất trong đời. Tôi đã khủng hoảng tới mức từng tự tử. Tôi ôm lấy vợ mình và khóc như một đứa trẻ” - Im chia sẻ.

Chàng rể gia tộc Samsung cho rằng các luật sư đã nói dối trong phòng xử ly hôn khi cáo buộc anh uống rượu, lười biếng và đánh vợ. Tháng 8/2017, vụ kiện tụng kết thúc và Im Woo Jae nhận được 8,6 tỉ won (khoảng 7,6 triệu USD) tiền bồi thường và chấp nhận rời bỏ công việc ở Samsung.

Phát thanh viên Noh Huyn Jung và cháu trai của chủ tịch tập đoàn Hyundai

Cách đây 12 năm, Noh Hyun Jung từng khiến nhiều người ghen tị khi tuyên bố kết hôn với Jung Tae Sun, con trai của ngài chủ tịch công ty hợp kim nhôm nổi tiếng Hàn Quốc. Anh là cháu trai của người sáng lập nên tập đoàn Hyundai. Đây là một trong những tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc, đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế Hàn từ những năm 1960 đến nay. Ông xã của nữ MC làm việc trong ngành công nghệ thông tin với chức giám đốc đại diện cho doanh nghiệp IT Yooshitech.

Truyền thông Hàn Quốc từng hết lời khen ngợi mối tình đẹp như cổ tích giữa cậu ấm nhà tài phiệt cùng nàng phát thanh viên trẻ trung, xinh đẹp.

Ai cũng nghĩ sau khi bước chân vào nhà họ Chung, cuộc đời Noh Hyun Jung sẽ chỉ toàn những điều tươi đẹp nhưng thực tế lại không như vậy.

Dù không xảy ra bất kì xung đột nào với chồng, song cuộc sống của người đẹp không hề dễ dàng như nhiều người lầm tưởng. Hơn chục năm về làm dâu “danh gia vọng tộc”, Noh Huyn Jung phải tuân theo “7 nguyên tắc vàng” về cách sinh hoạt, chi tiêu vô cùng nghiêm khắc ở nhà chồng. Kể từ khi kết hôn, cựu phát thanh viên đài KBS phải học hỏi nhiều thứ hơn và chấp nhận một cuộc sống giản dị, ít tiếp xúc với truyền thông.

Lấy được chồng giàu chưa chắc đã sung sướng bởi vị trí càng cao thì trách nhiệm càng lớn, nhất là trong một xã hội khắt khe với phụ nữ như Hàn Quốc.

Trong lần hiếm hoi xuất hiện gần đây, Noh Hyun Jung gây ấn tượng với công chúng nhờ thời trang hanbok thanh nhã, lịch sự. Cư dân mạng phát hiện vào năm 2011, 2012, cựu MC cũng mặc trang phục tương tự.

Không ít ý kiến cho rằng việc các gia tộc chaebol bắt con dâu phải tuân thủ nhiều quy tắc, trong đó có cả chuyện buộc họ luôn mặc trang phục truyền thống mỗi khi ra ngoài là khá cổ hủ và kìm hãm tự do của người phụ nữ.

Bạn có thể nghĩ bước chân vào các gia tộc lớn là sẽ nghiễm nhiên sống một cuộc đời thoải mái, vô âu vô lo, tuy nhiên các chuyên gia tư vấn hôn nhân lại chỉ ra điều ngược lại.

James Lee, giám đốc công ty tư vấn mai mối nổi tiếng Sunoo chia sẻ có rất nhiều ngôi sao nữ phàn nàn về cuộc sống đầy áp lực của họ sau khi kết hôn. Ông nói thêm: “Các gia đình giàu có thường bảo thủ và có bộ quy tắc ứng xử khắt khe, bắt buộc mọi thành viên trong gia đình đều phải tuân theo. Các ngôi sao về làm dâu nhà Chaebol thường trở nên căng thẳng khi làm quen với cuộc sống mới này. Một số người thậm chí còn bị người chồng giàu có chế giễu cười cợt về sự nghiệp trước đây của họ”.

Dù đã có không ít ví dụ nhãn tiền, tuy nhiên vẫn còn rất nhiều người đẹp xú Hàn ước mơ trở thành Lọ Lem. Các chuyên gia cho biết, hầu hết trong số họ đều bị ảnh hưởng bởi các bộ phim truyền hình hoặc các bài báo trực tuyến kể những câu chuyện chưa được chứng minh về cách một phụ nữ bình thường kết hôn với một người đàn ông giàu có.

Nói qua cũng phải nói lại, chuyện tình người đẹp - đại gia vốn dĩ là chuyện rất bình thường trong cuộc sống thời nay. Hôn nhân giữa “thường dân” và con nhà tài phiệt có không ít trường hợp bắt đầu bằng tình yêu. Song tình yêu cũng khó mà thắng nổi thời gian, tiền bạc và sự chênh lệch địa vị xã hội. Thế nên, câu chuyện về đôi giày Lọ Lem có lẽ cũng chỉ tồn tại trong cổ tích?

